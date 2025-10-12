'पहले अंडा आया या मुर्गी...'? सुलझ गया दशकों का रहस्य, वैज्ञानिकों ने उठाया राज से पर्दा

Chicken or Egg: आपने अक्सर गांव में या शहर में लोगों को एक सवाल करते हुए खूब सुना होगा कि 'पहले मुर्गी आई या फिर अंडा', बहुत सारे लोग इसका जवाब देते हैं इसके बावजूद भी उन्हें गलत ठहरा दिया जाता है. उन्हें लगता है कि जवाब तो उनका सही था इसके बावजूद भी गलत क्यों कहा गया, हालांकि अब इस दिलचस्प सवाल का जवाब वैज्ञानिकों ने दे दिया है. तो आइए जानते हैं कि पहले कौन आया?

'अंडा पहले आया था'

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम सारे अंडों की बात करें तो मुर्गी से पहले अंडा आया है क्योंकि ये एक अरब साल से भी ज्यादा समय पहले इनका विकास हुआ जबकि मुर्गियां सिर्फ 10,000 साल से ही लोगों के जानकारी में हैं, यानी कि ये अस्तित्व में आई हैं. ज्यादातर वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि अंडा पहले आया था.

क्या बोले वैज्ञानिक?

इस सवाल को लेकर रॅायल बेल्जियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंसेज के जीवाश्म विज्ञानी कोएन स्टीन ने मीडिया को बताया कि अंडा विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसने एमनियोट्स को पानी से और भी दूर जाने की अनुमति दी थी. जर्दी से भरे कठोर अंडों से पहले कशेरुकियों को प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर रहना पड़ता था.

स्टडी में हुआ खुलासा

वहीं नेचर इकोलॅाजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार वैज्ञानिकों की एक टीम ने 51 जीवाश्म प्रजातियों और 29 जीवित प्रजातियों को लेने और उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित करने का फैसला किया, इसमें दो तरह की श्रेणियां थीं, पहला ओविपेरस (कठोर या नरम खोल वाले अंडे) जबकि दूसरी श्रेणी थी विविपेरस (जीवित बच्चों को जन्म देने वाले) इस अध्ययन में जानकारी मिली की मुर्गियों की शुरुआती पूर्वज जीवित जानवरों को जन्म देने वाले विविपेरस थे.

पहले कौन आया?

ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर पहले अंडा आया लेकिन वो अंडा मुर्गी का नहीं था. अगर हम मुर्गी के अंडे की बात करें तो पहले मुर्गी आई और फिर उसने अंडा दिया.