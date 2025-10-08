एक, दो या फिर और...समंदर में कितनी तरह की पाई जाती है मिट्टी? गहराई जानकर चौंक जाएंगे आप

Sea News: समंदर देखने के बाद आपको कैसा लगता है? शांत या फिर उबाल मारता हुआ? समंदर की लहरें किसी के लिए अच्छी होती हैं तो किसी के लिए खतरनाक, किनारे पर बसने वाले लोग अक्सर इन दोनों चीजों का अनुभव लेते हैं, सोचकर देखिए अगर आप किनारों पर बैठकर रूमानियत का मजा ले रहे होते हैं तो अचानक उधल-पुथल होने लगे तो क्या होगा? आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और उस उधल-पुथल के साथ बहुत सारी चीजें किनारो पर आ जाएंगी, उसमें होगी समंदर की मिट्टी, कभी सोचा है कि समंदर में कितनी तरह की मिट्टी होती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं समंदर में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है?

कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है?

समंदर में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है लोग इससे अनजान रहते हैं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, हम आपको इस जानकारी से रूबरू करा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में तीन तरह की मिट्टी या तलछट पाई जाती है, ये मिट्टी कौन-कौन सी है और कितनी गहराई में पाई जाती है, जानते हैं.

कैल्केरियस ओज

सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्केरियस ओज की. ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो समुद्री जीवों और फोरामिनिसफेरा, कोकोलिथ्स के कवचों से टूटकर बनता और इन जीवों के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है. जो तलछट या मिट्टी का रूप धारण कर लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेड क्ले

इसके बाद हम बात करेंगे रेड क्ले की, ये मिट्टी लाल रंग की होती है और जमीन पर पाई जाने वाली मिट्टी के महीन कणों के समान होती है, ये मिट्टी महासागर के सबसे गहरे हिस्सों में पाई जाती है.

सिलिसियम ओज

इसके अलावा तीसरी तलछट या मिट्टी का नाम है सिलिसियम ओज, ये सिलिकेट खनिजों और सिलिकेट सुरक्षात्मक कवच बनाने वाले सूक्ष्मजीवों के घुले हुए कवचों का मिश्रण होता है. जो समंदर में पाया जाता है. ये मिट्टियां लगभग 2.5 किलोमीटर के नीचे पाई जाती है.

ये भी पढ़ें: 'रेत, ब्लूम या फिर कुछ और...', समंदर में क्यों दिखती है 'खूनी पट्टी', कहीं ये वजह तो नहीं?

