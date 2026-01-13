Advertisement
अंतरिक्ष में रंगीन तूफान... पृथ्वी जितना छोटा तारा बना रहा रहस्यमयी शॉकवेव; वैज्ञानिक बोले ये तो...

अंतरिक्ष में रंगीन तूफान... पृथ्वी जितना छोटा तारा बना रहा रहस्यमयी शॉकवेव; वैज्ञानिक बोले ये तो...

shockwave in milky way: खगोलविदों ने मिल्की वे में एक व्हाइट ड्वार्फ तारे को देखा है, जो चलते हुए रंगीन शॉकवेव बना रहा है और यह प्रक्रिया अभी भी एक रहस्य बनी हुई है. यह खोज दिखाती है कि अंतरिक्ष शांत नहीं, बल्कि लगातार ऊर्जा और गति से बदलता हुआ एक जीवंत संसार है.

 

Last Updated: Jan 13, 2026, 12:09 PM IST
अंतरिक्ष में रंगीन तूफान... पृथ्वी जितना छोटा तारा बना रहा रहस्यमयी शॉकवेव; वैज्ञानिक बोले ये तो...

shockwave in milky way: खगोलविदों ने अंतरिक्ष में एक बेहद अनोखी और रहस्यमयी घटना देखी है. उन्होंने एक व्हाइट ड्वार्फ तारे को देखा है, जो चलते-चलते रंगीन शॉकवेव बना रहा है. व्हाइट ड्वार्फ का आकार लगभग पृथ्वी जितना होता है. यह तारा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद है. यह पृथ्वी से करीब 730 प्रकाश वर्ष दूर, ऑराइगा तारामंडल में स्थित है. वैज्ञानिक अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह तारा ऐसा कैसे कर पा रहा है.

यह व्हाइट ड्वार्फ अकेला नहीं है. यह एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है, यानी यह एक दूसरे तारे के साथ गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है. इसका साथी तारा एक रेड ड्वार्फ है, जो आकार और चमक में काफी छोटा होता है. दोनों तारे बहुत पास-पास घूमते हैं. इनकी दूरी लगभग पृथ्वी और चंद्रमा जितनी है. व्हाइट ड्वार्फ अपनी ताकतवर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से रेड ड्वार्फ से गैस खींच रहा है.

शॉकवेव को देखा
यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम के आसपास बनी शॉकवेव को देखा है. यह शॉकवेव असल में एक बो शॉक है. जैसे पानी में तेज चलती नाव के आगे लहर बनती है, वैसे ही तेज गति से चलने वाला तारा अपने सामने गैस को धकेलता है. इससे गैस दबती है और गर्म हो जाती है. इसी कारण अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं. लाल रंग हाइड्रोजन का है. हरा नाइट्रोजन का, नीला ऑक्सीजन का संकेत देता है.

वैज्ञानिकों के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह व्हाइट ड्वार्फ किसी गैस डिस्क से घिरा नहीं है. अब तक जिन व्हाइट ड्वार्फ में शॉकवेव देखी गई, उनके आसपास गैस की डिस्क थी. इस मामले में ऐसा नहीं है. फिर भी यह तारा किसी तरह गैस को अंतरिक्ष में बाहर फेंक रहा है. मौजूदा सिद्धांत इस प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं समझा पा रहे हैं. यही वजह है कि यह खोज इतनी खास मानी जा रही है.

व्हाइट ड्वार्फ तारे ब्रह्मांड में बहुत आम हैं. सूर्य जैसे तारे भी अरबों साल बाद इसी रूप में खत्म होते हैं. इस खास सिस्टम में शॉकवेव का आकार बताता है कि यह प्रक्रिया कम से कम एक हजार साल से चल रही है. यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दृश्य यह याद दिलाता है कि अंतरिक्ष खाली और शांत नहीं है. यह लगातार बदल रहा है और ऊर्जा व गति से आकार ले रहा है.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

White Dwarf Star

