Hubble ने देखा अंतरिक्ष का 'राक्षस'! प्लूटो जैसे बर्फीले ग्रह को निगल रहा है White Dwarf

Science News in Hindi: Hubble Space Telescope का इस्तेमाल करने वैज्ञानिकों ने एक सफेद बौने तारे को देखा है जो प्लूटो जैसे बर्फीले ग्रह को निगलता दिखाई दे रहा है. यह खोज इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे सौरमंडल से बाहर जीवन लायक ग्रहों के होने की कितनी संभावना है. यह सफेद बौना तारा हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी से लगभग 255 प्रकाश वर्ष दूर है जो अंतरिक्ष के हिसाब से काफी पास है. इसका वजन सूरज के वजन का लगभग 57% है. बता दें कि एकक लाइट ईयर वह दूरी है जो रोशनी एक साल में तय करती है जो लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है.

क्या होते हैं सफेद बौने तारे?

White Dwarfs Stars अंतरिक्ष के सबसे घने पिंडों में से एक हैं, हालांकि ये ब्लैक के मुकाबले कम घने होते हैं. माना जाता है कि जिन तारों का वजन सूरज के वजन का 8 गुना तक होता है वे अंत में सफेद बौना ही बनते हैं. अंत में ये तारे अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली डाइड्रोजन को जला देते हैं. इसके बाद ग्रैविटी उन्हें दबाती है और उनकी बाहरी परतें लाल दानव(Red Giant)बनकर उड़ जाती हैं.

क्या हमारे सूरज के साथ भी ऐसा होगा?

वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारा सूरज भी अरबों साल बाद एक सफेद बौने तारे के रूप में खत्म हो जाएगा. नए अध्ययन में दिखाया गया सफेद बौना तारा उस तारे का बचा हुआ हिस्सा है जिसका वजन सूरज के वज़न से 50% ज्यादा होने का अनुमान है. अभी के अपने घने रूप में इसका व्यास(Diameter)लगभग धरती के व्यास के बराबर है. हालांकि यह तारा हमारे ग्रह से लगभग 1,90,000 गुना अधिक भारी है.

ऐसी घटना क्यों होती है?

खगोलविदों ने पहले ही साबित कर दिया है कि सपेद बौने तारे अपने जबरदस्त Gravitational Force की वजह से चट्टानी पिंडों जैसे ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्रग्रहों को निगल लेते हैं. दूरबीनों की मदद से वैज्ञानिक White Dwarfs की सतह पर उन घने तत्वों का पता लगाते हैं जिनसे ये पिंड बने होते हैं. शोधकर्ताओं ने अब इस सफेद बौने में एक रासायनिक निशान(फिंगरप्रिंट)खोजा है. यह निशान बताता है कि इसने जिस चीज को निगला था वह चट्टानी नहीं बल्कि बर्फीली थी.