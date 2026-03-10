इजरायल के हाथ लगी 'सफेद मौत'! न दवा असर करती है न पानी से बुझती है आग; तड़प-तड़पकर मरता है इंसान

White Phosphorus: मिडिल ईस्ट के जंग के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को डरा दिया है. इजरायल और लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच एक बहुत ही गंभीर आरोप सामने आया है. मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया है. यह वही पदार्थ है जिसे युद्ध के मैदान में 'सफेद मौत' के नाम से जाना जाता है.

क्या होता है सफेद फास्फोरस?

सफेद फास्फोरस एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही खुद ही जलने लगता है. हवा के संपर्क में आने के बाद इसका तापमान करीब 815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इससे गाढ़ा सफेद धुआं निकलता है. युद्ध में इसका इस्तेमाल दुश्मन की नजरों से बचने के लिए धुएं की दीवार बनाने या रात में रोशनी के लिए किया जाता है. लेकिन इस बार रिपोर्ट बताती है कि इसे आबादी वाले इलाकों में गिराया जा रहा है, जो तबाही का कारण बन रहा है.

सफेद फास्फोरस को 'सफेद मौत' कहा जाता है, इसका कारण है कि यह इंसान के मांस को हड्डियों तक गला देने की ताकत रखता है. आखिर क्या है यह 'सफेद मौत' जिसे लेकर इजरायल पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं? और क्यों डॉक्टर भी इसके जख्मों के आगे बेबस नजर आते हैं? आइए जानते हैं...

इंसानी शरीर के लिए कितना खतरनाक?

सफेद फास्फोरस के घाव दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा जख्मों में शामिल है.

सफेद फास्फोरस तब तक जलता रहता है जब तक इसे ऑक्सीजन मिलती रहे. यह इंसान की खाल को जलाकर सीधे हड्डियों तक पहुंच जाता है.

सिर्फ यही नहीं इससे निकलने वाली गैस फेफड़ों को बुरी तरह डैमेज कर देती है जिससे सांस लेना दूभर हो जाता है.

वहीं अगर यह गलती से भी खून के जरिए शरीर के अंदर पहुंच गया तो लिवर, किडनी और दिल जैसे अंग काम करना बंद कर देते हैं.

सफेद फास्फोरस की आग इतनी खतरनाक होती है कि इसे बुझाया नहीं जा सकता है, कई बार पानी डालने पर इसकी आग और भड़क जाती है.

क्या इसका इस्तेमाल गैरकानूनी है?

इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून थोड़ा पेचीदा है. सफेद फास्फोरस पर पूरी तरह से बैन नहीं है, इसका कारण है कि इसका इस्तेमाल सेना भी करती है, धुआं करने के लिए. लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार रिहायशी इलाकों या आम नागरिकों के बीच इसका इस्तेमाल करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है.

ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने यह भी आरोप लगाया है कि इजरायल ने लेबनान में हवा में फटने वाले उन गोलों का इस्तेमाल किया है जो जलते हुए टुकड़ों को रिहायशी इलाकों में फैला देते हैं. यह अंतरराष्ट्रीय कानून के उस नियम का उल्लंघन है जो युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा की बात करते हैं.

