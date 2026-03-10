Advertisement
trendingNow13135618
Hindi Newsविज्ञानइजरायल के हाथ लगी सफेद मौत! न दवा असर करती है न पानी से बुझती है आग; तड़प-तड़पकर मरता है इंसान

इजरायल के हाथ लगी 'सफेद मौत'! न दवा असर करती है न पानी से बुझती है आग; तड़प-तड़पकर मरता है इंसान

White Phosphorus: मिडिल ईस्ट के युद्ध के मैदान से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. इजरायल और लेबनान के बीच जारी खूनी संघर्ष के बीच सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल के आरोपों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है. ह्यूमन राइट्स वॉच का दावा है कि रिहायशी इलाकों में इस खतरनाक केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे 'सफेद मौत' भी कहा जाता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इजरायल के हाथ लगी 'सफेद मौत'! न दवा असर करती है न पानी से बुझती है आग; तड़प-तड़पकर मरता है इंसान

White Phosphorus: मिडिल ईस्ट के जंग के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को डरा दिया है. इजरायल और लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच एक बहुत ही गंभीर आरोप सामने आया है. मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया है. यह वही पदार्थ है जिसे युद्ध के मैदान में 'सफेद मौत' के नाम से जाना जाता है.

क्या होता है सफेद फास्फोरस?
सफेद फास्फोरस एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही खुद ही जलने लगता है. हवा के संपर्क में आने के बाद इसका तापमान करीब  815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इससे गाढ़ा सफेद धुआं निकलता है. युद्ध में इसका इस्तेमाल दुश्मन की नजरों से बचने के लिए धुएं की दीवार बनाने या रात में रोशनी के लिए किया जाता है. लेकिन इस बार रिपोर्ट बताती है कि इसे आबादी वाले इलाकों में गिराया जा रहा है, जो तबाही का कारण बन रहा है.

सफेद फास्फोरस को 'सफेद मौत' कहा जाता है, इसका कारण है कि यह इंसान के मांस को हड्डियों तक गला देने की ताकत रखता है. आखिर क्या है यह 'सफेद मौत' जिसे लेकर इजरायल पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं? और क्यों डॉक्टर भी इसके जख्मों के आगे बेबस नजर आते हैं? आइए जानते हैं...

Add Zee News as a Preferred Source

इंसानी शरीर के लिए कितना खतरनाक?

सफेद फास्फोरस के घाव दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा जख्मों में शामिल है.

सफेद फास्फोरस तब तक जलता रहता है जब तक इसे ऑक्सीजन मिलती रहे. यह इंसान की खाल को जलाकर सीधे हड्डियों तक पहुंच जाता है.

सिर्फ यही नहीं इससे निकलने वाली गैस फेफड़ों को बुरी तरह डैमेज कर देती है जिससे सांस लेना दूभर हो जाता है.

वहीं अगर यह गलती से भी खून के जरिए शरीर के अंदर पहुंच गया तो लिवर, किडनी और दिल जैसे अंग काम करना बंद कर देते हैं.

सफेद फास्फोरस की आग इतनी खतरनाक होती है कि इसे बुझाया नहीं जा सकता है, कई बार पानी डालने पर इसकी आग और भड़क जाती है.

क्या इसका इस्तेमाल गैरकानूनी है?
इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून थोड़ा पेचीदा है. सफेद फास्फोरस पर पूरी तरह से बैन नहीं है, इसका कारण है कि इसका इस्तेमाल सेना भी करती है, धुआं करने के लिए. लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार रिहायशी इलाकों या आम नागरिकों के बीच इसका इस्तेमाल करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है.

ये भी पढे़ंः जेल जाना मंजूर, पर ये काम नहीं करूंगा! पेंटागन डील पर बोले सैम, बदल गई डील की कहानी

ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने यह भी आरोप लगाया है कि इजरायल ने लेबनान में हवा में फटने वाले उन गोलों का इस्तेमाल किया है जो जलते हुए टुकड़ों को रिहायशी इलाकों में फैला देते हैं. यह अंतरराष्ट्रीय कानून के उस नियम का उल्लंघन है जो युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा की बात करते हैं.

ये भी पढ़ेंः Xiaomi के EV प्लांट में इंटर्न बने रोबोट: 76 सेकंड में बन रही कार, देखिए वीडियो

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Israel Lebanon War 2026White Phosphorus

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना