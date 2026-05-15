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Hindi Newsविज्ञानचंद्रमा की रेस: क्या ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका फहराएगा झंडा या बाजी मार ले जाएगा चीन? कौन है रेस में आगे?

चंद्रमा की रेस: क्या ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका फहराएगा झंडा या बाजी मार ले जाएगा चीन? कौन है रेस में आगे?

Moon Mission: अंतरिक्ष की दुनिया में आधे दशक बाद एक बार फिर सुपरपावर बनने की रेस तेज हो गई है. चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व का नया क्षेत्र बन चुका है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए इतिहास दोहराने को बेताब है, तो वहीं चीन भी तैयारी भी वाशिंगटन की धड़कनें बढ़ा रही है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 15, 2026, 07:11 AM IST
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चंद्रमा की रेस: क्या ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका फहराएगा झंडा या बाजी मार ले जाएगा चीन? कौन है रेस में आगे?

Moon Mission: 50 सालों से भी ज्यादा का समय बीतने के बाद दुनिया में फिर से चंद्रमा पर पहुंचने की होड़ तेज हो गई है. एक तरफ अमेरिका अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर उतारने की तैयारी में लगा हुआ है, तो वहीं इस रेस में चीन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है. चीन अपने लूनर प्रोग्राम को तेजी से बढ़ा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वॉशिंगटन अब चंद्रमा को सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉवर और तकनीकी वर्चस्व की नई जंग के रूप में देख रहा है. सवाल यह है कि क्या अमेरिका फिर से चांद पर अपना झंडा फहराने में सफल होगा, या इस बार चीन इतिहास रचते हुए बाजी मार ले जाएगा?

अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप चीन दौर पर हैं. ट्रंप का यह दौरा और शी जिनपिंग से मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब नासा और चीनी अंतरिक्ष एजेंसी CNSA दोनों ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. ऐसे में मून मिशन को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है.

अमेरिका का पलड़ा भारी पर...

नासा अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर इंसानों को उतारने की तैयारी कर रहा है. हाल ही में आर्टेमिस-II के सफल फ्लाईबाई मिशन ने ओरियन अंतरिक्ष यान की ताकत को साबित कर दिया है, जिसमें चार अंतरिक्ष यात्रियों ने इतिहास में पृथ्वी से सबसे लंबी दूरी तय की.

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डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ संकेत दिया है कि वह अपने वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अमेरिकी नागरिक को चांद पर देखना चाहते हैं. नासा के पास एक्सपीरियंस और प्राइवेस टेक्टर जैसे एलन मस्क की SpaceX का जबरदस्त साथ है. हालांकि, तकनीकी दिक्कतों और बजट में देरी ने आर्टेमिस-III की लैंडिंग को थोड़ा आगे खिसका दिया है.

चीन की डेडलाइन अमेरिका के लिए खतरा?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम CNSA बेहद सटीक समय सीमा के साथ आगे बढ़ रहा है. चीन ने 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा वह रूस के साथ मिलकर International Lunar Research Station बनाने की तैयारी भी कर रहा है. चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज़ फैसले लेने की क्षमता और सरकारी नियंत्रण वाला स्पेस प्रोग्राम माना जा रहा है.

दक्षिणी ध्रुव ही क्यों है टारगेट?

दोनों देशों की नजर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टिकी हुई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां के अंधेरे क्रेटर्स में भारी मात्रा में बर्फ मौजूद हो सकती है. इस बर्फ से पीने का पानी, ऑक्सीजन और सबसे महत्वपूर्ण रॉकेट ईंधन बनाया जा सकता है. जो देश यहां पहले कब्जा जमाएगा, उसके पास भविष्य के मंगल मिशन और अंतरिक्ष व्यापार के नियमों को तय करने की शक्ति होगी.

(ये भी पढ़ेंः साइंस का वह नियम जिससे नन्हे मियां बन गए ‘फ्लाइंग मैन’)

कौन है रेस में आगे?

चांद पहुंचने की जंग में फिलहाल कौन जीतेगा, यह तो वक्त ही बताएगा. अमेरिका टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और संसाधनों के मामले समें काफी बढ़ बनाए हुए है. Apollo मिशन का अनुभव और NASA की दशकों पुरानी विशेषज्ञता उसे मजबूत बनाती है. लेकिन चीन जिस तेजी से अपने मिशनों को पूरा कर रहा है, उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है.

(ये भी पढ़ेंः वैज्ञानिकों ने कर दिखाया 'चमत्कार'! अब रेगिस्तान में हवा से बनेगा पानी, जानें कैसे)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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