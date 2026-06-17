Who is Anil Menon: नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के एक खास अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा एक भारतीय मूल का नागरिक भी होगा. आने वाले समय में भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले हैं. नासा की ओर से साझा की कई जानकारी के अनुसार, अनिल मेनन 14 जुलाई 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज एमएस-29 से कजाकिस्चतान के बैकोनूर कोसमोड्रोम से स्पेस के लिए रवाना होंगे. उनके साथ इस मिशन पर रूसी अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी रहेंगे, ये तीनों अतंरिक्ष यात्री करीब 8 महीने तक स्पेस स्टेशन पर विभिन्न मिशन को अंजाम देंगे.
इस मिशन के दौरा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को खास जिम्मेदारी मिली है. वह नासा के एक्सपेडिशन 74/75 मिशन में फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका निभाने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि नासा के इस मिशन का उद्देश्य भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर मानव मिशनों की तैयारी को बेहतर बनाना है. माना जा रहा है कि इन शोधों से धरती पर चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिलने की संभावना है.
भारतीय मूल के अनिल मेनन पेशे से इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन हैं. इतना ही नहीं वह मैकेनेकल इंजीनियर हैं और अमेरिकी स्पेस फोर्स के पद पर काम कर चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, नासा में अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले उन्होंने फ्लाइट सर्जन के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों की निर्वहन किया है.
बताया जाता है कि अनिल मेनन ने स्पेसएक्स में भी काफी अहम भूमिका निभाई थी. वह कंपनी के पहले फ्लाइट सर्जन बने थे और मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए मेडिकल सपोर्ट सिस्टम तैयार करने में काफी मदद की थी. हालांकि, बाद मेनन को नासा ने साल 2021 में अंतरिक्ष यात्री चुना था.
बता दें कि अनिल मेनन पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं. मिशन के दौरान वह माइक्रोग्रैविटी में मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे. साथ ही वह इससे संबंधित अन्य कई विषयों पर गहन अध्ययन करेंगे. भारतीय मूल के अनिल मेनन की यह उपलब्धि दुनियाभर के भारतीयों के लिए गर्व का विषय बनी है. माना जा रहा है कि NASA का यह मिशन काफी अहम साबित होने वाला है.