Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /कौन हैं भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, अंतरिक्ष में बिताएंगे 8 महीने; किस मिशन पर ISS भेज रहा NASA?

कौन हैं भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, अंतरिक्ष में बिताएंगे 8 महीने; किस मिशन पर ISS भेज रहा NASA?

नासा के नए स्पेस मिशन में एक नाम भारतीय मूल के अनिल मेनन का रहने वाला है. वह 14 जुलाई 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे. इस दौरान वह कई अहम विषयों पर शोध करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 17, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:56 PM IST
कौन हैं भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, अंतरिक्ष में बिताएंगे 8 महीने; किस मिशन पर ISS भेज रहा NASA?

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, अंतरिक्ष में बिताएंगे 8 महीने
Anil Menon8 min ago
2
Asola Bhatti Wildlife Sanctuary17 min ago
3
India's Got Latent 229 min ago
4
IND vs AFG31 min ago
5
mp news32 min ago