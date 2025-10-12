इस शख्स ने अंतरिक्ष से धरती पर लगा दी थी छलांग, फिर आगे जो हुआ....

Who Man Jumped From Space To Earth: स्पेस में धरती पर छलांग लगाने की तो दूर की बात सोचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी इंसान ने अंतरिक्ष से धरती पर छलांग लगा दी थी आपको भी ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी और सोच में भी आ गए होंगे की क्या ये सब भी होता है, तो आपको बता दें ये सब हुआ है. दुनिया में एक ऐसा शख्स है, जिसने ये सब काम कर दिया है और यही नहीं उस समय उनका वीडियो जमकर वायरल भी हो गया था, आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है वो शख्स.



कौन है वो जिसने अंतरिक्ष से लगाई थी छलांग?

ये बात सुनकर ही बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, क्या कोई इंसान भी स्पेस से धरती पर छलांग लगा सकता है हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रियन स्काइडाइवर फेलिक्स बॉमगार्टन की, जिसने ये कारनामा भी कर दिखाया है. 14 अक्टूबर 2012 को इन्होने स्पेस से धरती पर छलांग लगा दी थी. इन्होने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है.



कैसे लगाई थी छलांग?

ऐसा कहा जाता है कि उन्होने अपना पैराशूट नहीं खोला था और हीलियम बैलून की मदद से अंतरिक्ष तक पहुंचने के बाद ही उन्होने छलांग लगा दी थी. 1000 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर गिरे थे. इन्होने साउंड की स्पीड को भी क्रॉस कर दिया था, ये बात बेहद ही डरावनी सुनाई दे रही है, लेकिन धरती से कुछ मीटर पहले उन्होने अपना पैराशूट खोल दिया था.



बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

सबसे तेज रफ्तार की छलांग लगाने के लिए इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया. आपको बता दें, इनकी छलांग लगाने की स्पीड 833.9 mph थी. बिना किसी मदद के उन्होने छलांग लगा दी थी.



