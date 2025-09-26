हाइपरटेंशन में जी रहे हैं भारत के 21 करोड़ लोग...WHO की चेतावनी, 83% मरीजों का BP कंट्रोल से बाहर

High Blood Pressure: भारत में हाइपरटेंशन एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है. WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 30 से 79 साल के 21 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं. यह आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि ये देश की कुल आबादी के 30% से ज्यादा है. इसके अलावा सिर्फ 39 फीसदी लोग ही जानते हैं कि उन्हें यह बीमारी है और 83% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है. यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हाई बीपी से दिल और दिमाग पर ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर इसे समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

दुनिया की कितनी आबादी इससे पीड़ित?

2024 में पूरी दुनिया में 140 करोड़ लोग High BP की समस्या से जूझ रहे थे जो दुनिया के कुल आबादी का 34% है. लेकिन, सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है कि हर 5 में से 1 व्यक्ति ही दवा या अपनी जीवनशैली में बदलाव करके इसे काबू कर पाता है. WHO के महानिदेशक, डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस ने कही कि, हाई बीपी से जुड़ी दिल और दिमाग की बीमारियों की वजह से हर घंटे 1000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं. साथ ही उनका मानना है कि इन मौतों को रोका जा सकता है.

क्यों समय पर नहीं पहुंच रहा इलाज?

195 देशों में 99 देशों में High BP को कंट्रोल करने की दर 20% से भी कम है. गरीब देशों में हाई बीपी की दवाएं सिर्फ 28% ही मिलती हैं जबकि समृद्ध देशों में यह 93 प्रतिशत तक है. इसकी मुख्य वजहें हैं कमजोर नीतियां, महंगी दवाएं, डॉक्टरों की कमी, जांच के लिए जरूरी उपकरणों की कमी और दवाएं पहुंचने में दिक्कतों को बताया जाता है. डॉ. टॉम फ्राइडन के अनुसार, सस्ती और सेफ दवाएं मौजूद हैं लेकिन करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. इस कमी को पूरा करने से लाखों लोगों की जान और अरबों डॉलर दोनों बचेंगे.

किन देशों ने संभाले हालात?

कुछ देशों ने हाई बीपी को कंट्रोल करने में शानदार काम किया है. बांग्लादेश में 2019 से 2025 के बीच High BP कंट्रोल करने की दर 15% से बढ़कर 65% हो गई है. इसके अलावा फिलीपींस में WHO के 'हार्ट पैकेज' को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया. साथ ही साउथ कोरिया ने सस्ती दवाओं की मदद से 59 फीसदी लोगों का बीपी कंट्रोल में आ गया.

क्या भारत को मिली सफलता?

भारत ने भी इस समस्या पर काबू पाने में अच्छी सफलता हासिल की है. 2018-2019 से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जेनेरिक दवाएं दी जा रही हैं. दवाओं की कीमतों पर सीमा लगाई गई है. इसके अलावा सरकारी स्टोर्स पर दवाएं निजी दुकानों के मुकाबले 82% तक सस्ती मिलती हैं. WHO कहता है कि, हाई बीपी कंट्रोल को हर देश अपनी स्वास्थ्य योजना में शामिल करे, सही कदम उठाने से लाखों लोगों की जान बचेगी.