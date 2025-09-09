इंसानों के बाद धरती पर राज करेगा 8 हाथ-पैर वाल ये क्रिएचर, वैज्ञानिकों की हैरान करने वाली भविष्यवाणी!
इंसानों के बाद धरती पर राज करेगा 8 हाथ-पैर वाल ये क्रिएचर, वैज्ञानिकों की हैरान करने वाली भविष्यवाणी!

Who Will Rule The World: धरती पर एलियन के कब्जे की संभावना के बीच एक नए दावेदार का नाम सामने आया है. वैज्ञानिकों की थ्योरी बताती है कि यदि पृथ्वी से इंसान पूर तरह से मिट गए तो यहां पानी में रहने वाले इस जीव का राज हो सकता है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:59 AM IST
इंसानों के बाद धरती पर राज करेगा 8 हाथ-पैर वाल ये क्रिएचर, वैज्ञानिकों की हैरान करने वाली भविष्यवाणी!

सोचिए एक ऐसी धरती जहां इंसान नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव का साम्राज्य हो. यह सुनने में किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कल्पना सच भी हो सकती है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम कूल्सन सहित कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कभी इंसान धरती से लुप्त हो जाएं, तो ऑक्टोपस अगले सबसे बुद्धिमान और सक्षम जीव हो सकते हैं, जो यहां राज करेंग. यह थ्योरी उनके असाधारण दिमाग और अनोखी शारीरिक बनावट पर आधारित है, जो उन्हें बदलते पर्यावरण में टिके रहने की शक्ति देती है.

समुद्र का छिपा हुआ जीनियस

ऑक्टोपस न केवल दिखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि ये काफी समझदार भी होते हैं. ये जार खोल सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं और कई काम एक साथ कर सकते हैं. उनका दिमाग केवल सिर में नहीं, बल्कि उनके आठों हाथ-पैर में फैला होता है. इससे उन्हें तेज फैसले लेने और कई काम एक साथ करने में मदद मिलती है.

परिस्थित में ढलने की शक्ति 

ऑक्टोपस की शरीर रचना बहुत लचीली होती है. वे किसी भी आकार में ढल सकते हैं, संकरे रास्तों से निकल सकते हैं और कई बार पानी के बाहर भी थोड़ी देर सांस ले सकते हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में वे जमीन पर सांस लेने के लिए भी टेक्निक विकसित कर सकते हैं. जैसे इंसान का स्कूबा डाइविंग गियर.

प्राइमेट्स से आगे निकलने की संभावना

अभी तक यह माना जाता रहा है कि इंसानों के बाद प्राइमेट्स (बंदरों की प्रजाती) धरती पर राज कर सकते हैं. लेकिन प्रोफेसर कूल्सन की रिसर्च के मुताबिक, प्राइमेट्स की सामाजिक निर्भरता और लंबी जीवन अवधि उन्हें जलवायु परिवर्तन जैसी आपदाओं में कमजोर बना सकती है. वहीं ऑक्टोपस अकेले रहकर भी जी सकते हैं, जल्दी विकसित होते हैं और तेजी से बदलावों को अपना सकते हैं.

अगर ऑक्टोपस बनें पृथ्वी के मालिक तो क्या होगा?

अगर ऐसा हुआ, तो क्या होगा? एक ऑक्टोपस-संस्कृति कैसी होगी? वे धरती को कैसे बदलेंगे? यह कल्पना भले ही काल्पनिक हो, लेकिन यह सवाल उठाती है कि धरती पर केवल इंसान ही नहीं, और भी जीव हैं जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो सकती है. यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जैव विविधता को बचाना कितना जरूरी है. क्योंकि भविष्य शायद उन जीवों का हो, जिन्हें हम आज ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं.

 

;