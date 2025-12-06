Sun Dog: हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलट को क्यों दिखते हैं 3 सूरज? 99% लोगों को नहीं होगा मालूम

Sundog Over Himalaya: ऊंचे हिमालय पर्वतों के ऊपर जो विमान दिल्ली से काठमांडू या दूसरे ऊंचे रास्तों पर जाते हैं उनके पायलट अक्सर एक ही समय में आसमान में 3 सूरज दिखने की बात बताते हैं. यह विमान के कॉकपिट में शीशे के कारण होने वाला कोई भ्रम या Illusion नहीं है. यह एक प्राकृतिक वायुमंडलीय घटना है जिसे सनडॉग या पैरहेलियन कहते हैं. यब तब बनता है जब सूरज की रोशनी बर्फ के सिस्टम से टकराकर मुड़ती है. ये बर्फ के क्रिस्टल पतले और 6 कोनों वाले होते हैं और जमीन के समानांतर जुड़े होते हैं.

इतनी ऊंचाई पर ऐसा क्यों होता है?

6,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर सिरोस्ट्रेटस बादल एक पतली, पारदर्शी चादर जैसे दिखते हैं जो अक्सर सूरज या चांद के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं. जब ये बर्फ क्रिस्टल चांद के चारों ओर चमकीले धब्बे बनाते हैं तो इस घटना को मून डॉग कहा जाता है. ये बर्फ के क्रिस्टल प्रिज्म की तरह काम करते हैं और सूरज की रोशनी को कम से कम 22 डिग्री तक मोड़ देते हैं. इससे सूरज के दोनों तरफ बराबर ऊंचाई पर चमकीले धब्बे बन जाते हैं.

कैसे बनते हैं सनडॉग?

जब बर्फ के क्रिस्टल बड़े होते हैं और सही दिशा में होते हैं तो सनडॉग बनने के लिए माहौल सबसे अच्छा हो जाता है. इससे आसमान में जो चमकीले धब्बे बनते हैं वे 2 नकली सूरज जैसे दिखाई देते हैं. नतीजतन, असली सूरज के साथ 2 नकली सूरज भी आसमान में दिखते हैं. जब सूरज नीचे होता है तब इन रंगीन नकली सूर्यों को देखा जा सकता है.

कितनी ऊंचाई पर होती है यह घटना?

9 से 12.8 किमी की ऊंचाई पर उड़ते समय विमान अक्सर सिरोस्ट्रेटस बादलों के बीच से या उनके ठीक नीचे से गुजरते हैं. ये बादल पहाड़ों के ऊपर हवा के लगातार ऊपर उठने से बनते हैं. यह एक मौसमी घटना है जिसमें तेज हवा जब पहाड़ जैसे बड़े रूकावटों से टकराती है तो उसे ऊपर की ओर उठना पड़ता है. जब नम हवा पहाड़ों के ऊपर धकेली जाती है तो वह ऊंचाई पर जाकर ठंडी हो जाती है. इस ठंडक से पानी की भाप बर्फ के क्रिस्टल में जम जाती है. इसी तरह सिरोस्ट्रेटस बादल बनते हैं जो सनडॉग बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं.

NASA ने इसपर क्या कहा?

NASA के मुताबिक सुंदर सनडॉग देखने के लिए हिमालयी क्षेत्र धरती पर सबसे अच्छी जगहों में से एक है. यहां का ठंडा तापमान, -40 से लेकर -60 डिग्री तक, भारतीय मानसून से आई खूब सारी नमी के साथ मिलकर साल भर आदर्श बर्फ के क्रिस्टल बनाता है. ये बादल सर्दियों और मानसून-पूर्व मौसम में सबसे ज्यादा बनते हैं.

क्या इससे उड़ान पर खतर रहता है?

उड़ान के दौरान सनडॉग से कोई खतरा नहीं होता लेकिन फिर भी पायलटों को अजीब वायुमंडलीय घटनाओं की ट्रेनिंग के दौरान यह चीज सिखाई जाती है. अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) की पायलटों के लिए बनी किताब में सनडॉग को देखने का भ्रम बताया गया है. पायलटों को यह पहचानना आना चाहिए जिससे जरूरी चरणों के दौरान वो गलती से इसे कोई दूसरा विमान या असली सूरज ना समझ लें.