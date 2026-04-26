बिना तार के बिजली पहुंचाने का था प्लान, पर सरकार ने जब्त कर लिए सारे रिसर्च! क्या आज भी कैद हैं निकोला टेस्ला के राज?

Nikola Tesla Mysterious Death: जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां बिजली मोबाइल सिग्नल की तरह हवा में तैरती हो और आपको अपने गैजेट्स चार्ज करने के लिए किसी प्लग या चार्जर की जरूरत ही न पड़े. यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि सदी के सबसे महान और रहस्यमयी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का सपना था. लेकिन 7 जनवरी 1943 की रात को जब न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में टेस्ला की खामोश मौत हुई, तो उनके साथ ही दफन हो गए विज्ञान के वो राज जिन्होंने पूरी दुनिया का हुलिया ही बदल दिया होता.

7 जनवरी 1943 की रात, न्यूयॉर्क के होटल न्यू यॉर्कर के कमरा नंबर 3327 में सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक, निकोला टेस्ला ने अंतिम सांस ली. 86 साल की उम्र में हुई उनकी मृत्यु न सिर्फ एक युग का अंत हुआ, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो आज भी विज्ञान और साजिश की कहानियों के बीच फंसा रहा है.

डेथ रे का खौफ

अपने आखिरी दिनों में टेस्ला बहुत ही अकेले हो गए थे. इसलिए वे अपना ज्यादातर समय कबूतरों को दाना खिलाने और होटल के कमरों में रिसर्च करने में बिताते थे. उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और टेस्ला अक्सर टेलीफोर्स नाम के एक शक्तिशाली बीम हथियार की चर्चा करते थे, जिसे मीडिया ने डेथ रे यानी मौत का किरण नाम दिया था. इससे सरकार को चिंता थी कि अगर टेस्ला के पास वास्तव में ऐसा कोई हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी है, तो वह दुश्मन देशों के हाथ नहीं लगनी हीं चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने जब्त किए थे टेस्ला के दस्तावेज?

टेस्ला की मौत के तुरंत बाद, अमेरिकी सरकार के ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन ने उनके सभी सामान, ट्रंक और रिसर्च पेपर को अपने कब्जे में ले लिया. अक्सर लोग समझते हैं कि यह काम FBI ने किया था, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार FBI की इसमें कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं थी. इन कागजातों की जांच की जिम्मेदारी MIT के मशहूर इंजीनियर जॉन जी. ट्रम्प को दी गई थी.

सरकारी जांच में क्या निकला?

जॉन जी. ट्रम्प ने टेस्ला की फाइलों पर रिसर्च करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि टेस्ला के विचार सिर्फ काल्पनिक थे. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मला जिससे कार्यशील हथियार या नई टेक्नोलॉजी बनाई जा सके. हालांकि आज भी कई लोग मानते हैं कि टेस्ला ने वायरलेस बिजली और फ्री एनर्जी से क्रांतिकारी आविष्कार कर लिए थे, जिन्हें आर्थिक हितों के कारण दबा दिया गया.

गायब फाइलों का रहस्य

टेस्ला की कई फाइलों को बाद में उनके फैमिली को दे दी गई और अब वे बेलग्रेड के म्यूजिम में रखी है. लेकिन विवाद तब पैदा होता है जब कई रिसर्चर्स दावा करते हैं कि जब्त किए गए सामान की लिस्ट और लौटाए गए सामान की में काफी अंतर था. क्या कुछ बक्से आज भी सरकार के पास गुप्त ठिकानों में दफन हैं? यह सवाल आज भी बरकरार है.

(ये भी पढ़ेंः NASA ने अंतरिक्ष से खींची आपके नाम की तस्वीर! यकीन नहीं आता? यहां क्लिक करके देख लें)

अधूरी विरासत और आधुनिक युग

भले ही टेस्ला के डेथ रे पर विवाद हो, लेकिन उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट यानी AC, इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफॉर्मर ने ही आज की दुनिया को रोशन किया है. एलन मस्क की कंपनी टेस्ला से लेकर आज के वायरलेस चार्जिंग सिस्टम तक, निकोला टेस्ला के विचार आज भी विज्ञान को मदद कर रहे हैं.

(ये भी पढे़ंः जिसे समझते थे जहर, वही निकली लंबी उम्र की दवा; मिल गया लंबी जिंदगी का सबसे तीखा राज!)