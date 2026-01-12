तालियां बजने लगी थीं, अचानक स्पेस में क्या हो गया? 16 सैटलाइटों के साथ भटक गया इसरो का 'बाहुबली' रॉकेट

ठीक 10 बजकर 18 मिनट पर श्रीहरिकोटा से गरजता हुआ भारत का बाहुबली रॉकेट आसमान को चीरता निकला तो धरती पर खुले आसमान में देख रहे लोग तालियां बजाने लगे. देश के हर ऑफिस में टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर देख गर्व से लोगों का सीना चौड़ा गया. घरों में लोगों ने सफलता की कामना की. हर तरफ तालियां बजने लगी थीं. यह भारत का इस साल का पहला स्पेस मिशन था. इस बार अपना बाहुबली 16 सैटलाइटों को पीठ पर बांधकर ले जा रहा था. इसरो से सीधा प्रसारण देख रहे लोगों के कान में अचानक मायूसी भरी खबर सुनाई दी. उससे पहले काफी देर तक खामोशी ने अनहोनी की आशंका पैदा कर दी थी. PSLV-C62 रॉकेट तीसरे स्टेज में रास्ते से भटक गया. इस बार भारत अपना अन्वेषा सैटलाइट भी स्पेस में भेज रहा था. अगर यह पहुंच जाता तो बॉर्डर पर झाड़ी-जंगल में छिपे आतंकियों को स्पेस से ही बड़ी आसानी से देखा जा सकता था. लोगों के मन में सवाल है कि सब कुछ ठीक चल रहा था फिर तीसरे स्टेज में क्या हो गया?

1. पीएसएलवी-सी62 के तीसरे स्टेज में गड़बड़ी कैसे हुई?

जवाब- भारत के PSLV-C62 मिशन में तीसरे स्टेज में गड़बड़ी का पता चला है. इससे पहले घोषणा की जा चुकी थी कि तृतीय चरण का कार्यकाल करीब 150 सेकेंड का होगा. स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जा रहा था कि PS3 इग्निशन से आगे रॉकेट तीसरे स्टेज में है. लोग तालियां बजा रहे थे. खुशी का माहौल था. प्रार्थनाएं की जा रही थीं. अचानक स्क्रीन ने लाइव ग्राफिक्स को दिखाना बंद कर दिया. लोगों के चेहरे स्क्रीन पर थे. एक अजीब सी खामोशी. इसरो के सेंटर पर लोग चिंतित दिख रहे थे. कुछ लोग कुर्सी से खड़े हो गए थे. कुछ देर तक घोषणा भी नहीं हुई. टीवी या यूट्यूब पर चिपके लोग टेंशन में थे. पता चला है कि चैंबर प्रेशर में कमी के कारण यह गड़बड़ी हुई होगी. इसी वजह से इंजन ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए जरूरी थ्रस्ट यानी पावर नहीं उपलब्ध करा पाया.

डेटा से पता चला कि नतीजा यह हुआ कि रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया. इस कारण सभी 16 सैटेलाइट स्पेस में खो सकते हैं. इसमें भारत का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निगरानी सैटेलाइट अन्वेषा भी शामिल है.

2. इसरो के लिए क्या यह बड़ी विफलता है?

जवाब- दरअसल, यह लगातार दूसरा मिशन है जो सफलतापूर्वक कक्षा में नहीं पहुंचाया जा सका. इससे पहले मई 2025 में भी लॉन्च व्हीकल तीसरे स्टेज में भटक गया था. इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने कहा है कि बार-बार होने वाली इस समस्या के पीछे सटीक तकनीकी कारणों का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से विश्लेषण किया जा रहा है.

3. क्या पीएसएलवी-सी62 फेल होने से दूसरे स्पेस कार्यक्रमों पर असर होगा?

जवाब- बिल्कुल नहीं. थोड़ी निराशा भले हुई है. कुछ लोगों की चिंता बढ़ सकती है लेकिन भारत के साइंटिस्ट आश्वस्त हैं कि वे जल्द ही इसका समाधान खोज लेंगे. पीएसएलवी-C62 मिशन के असफल होने से मुख्य पेलोड अन्वेषा और 15 दूसरे सैटेलाइट जरूर स्पेस में खो गए हैं. 2026 की शुरुआत में ही इसरो को बड़ा झटका लगा है. पिछले साल PSLV-C61 मिशन भी तीसरे स्टेज में चूक गया था. आगे इसरो को बिना क्रू वाला गगनयान स्पेस फ्लाइट का टेस्ट करना है. इंडस्ट्री का पहला पूरी तरह से प्राइवेट PSLV-N1 की लॉन्चिंग भी है.