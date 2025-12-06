Snow Monsters: ऊंचे पहाड़ों पर दिखने वाले 20 फुट ऊंचे 'बर्फ के दैत्य' अब क्यों नजर नहीं आते? सामने आ गया 'छिपा' सच

Snow Monster Story: पहाड़ों में पाए जाने वाले 20 फुट ऊंचे बर्फीले दैत्यों के बारे में आपने किस्से-कहानियों में खूब पढ़ा होगा. लेकिन फिर वे दैत्य धीरे-धीरे कहां गायब होने लगे. अब इसका राज सामने आ गया है.
Where did the snow monsters disappear: जापान के माउंट जाओ (Mount Zao) की पहाड़ियों पर हर सर्दियों में दिखाई देने वाले रहस्यमयी स्नो मोन्सटर्स (Snow Monsters) अब तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं. ये बर्फीले दैत्य वास्तव में सुबलपाइन फिर ट्रीज (subalpine fir trees) होते हैं. तेज बर्फीली हवाओं के साथ आई नमी जमकर इन पेड़ों पर मोटी बर्फ की परतें बना देती है. इस इस तरह ये पेड़ विशाल सफेद आकार ले लेते हैं और दूर से देखने पर किसी दैत्य की तरह नजर आते हैं.
लापता क्यों हो रहे बर्फीले दैत्य?
हालांकि माउंट जाओ (Mount Zao) क्षेत्र में दिखने वाला यह अनोखा प्राकृतिक नजारा अब धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है. कभी घने और विशाल दिखने वाले स्नो मोन्सटर्स (Snow Monsters) अब छोटे हो रहे हैं. कई जगहों पर वे अधूरे दिखते हैं, तो कई स्थानों पर पूरी तरह गायब हो चुके हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार इस पहाड़ पर यह बदलाव पूरे क्षेत्र में साफ नजर आ रहा है. इसे पर्यावरण के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस बदलाव के पीछे सिर्फ बर्फ की कमी ही नहीं, बल्कि पेड़ों की बिगड़ती सेहत भी एक बड़ी वजह है. कई fir trees की शाखाएं कीटों के हमले से टूट रही हैं. वहीं कई पेड़ मर चुके हैं. इस पहाड़ पर बढ़ते तापमान ने बर्फबारी को कम कर दिया है. जिसकी वजह से अब इन पेड़ों पर मोटी बर्फीली परतें नहीं बन पा रही हैं.
घटती जा रही है पेड़ों की ऊंचाई
रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अगस्त 2025 में वैज्ञानिक यानागिस्वा ने इस बदलाव पर गहन रिसर्च किया. इस दौरान 1933 से अब तक ली गई इस क्षेत्र की तस्वीरों का विश्लेषण किया किया. शोध में पता चला कि 1930 के दशक में juhyo नाम के पेड़ की चौड़ाई करीब 16-20 फीट होती थी. बाद के दशकों में यह ऊंचाई घटकर महज 7–10 फीट रह गई. 2019 के बाद से कई juhyo सिर्फ आधा मीटर यानी 1.6 फीट या उससे भी कम रह गए हैं. कुछ पेड़ तो ऐसे भी हैं, जो केवल पतले खंभों जैसे दिखाई देते हैं.
प्रकृति को बचाने की कोशिश हुई शुरू
इन बर्फीले दैत्यों को बचाने की कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं. प्रभावित क्षेत्रों में fir नामक पेड़ के पौध लगाए जा रहे हैं. जंगलों की लगातार निगरानी की जा रही है. साथ ही कीट नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं, जिससे वन क्षेत्र को अधिक मज़बूत और लचीला बनाया जा सके.हालांकि ये उपाय कितने कारगर रहेंगे और स्थिति सुधरने में कब तक का वक्त लगेगा. इस पर वैज्ञानिक संशय में हैं.
लेकिन इतना तय है कि स्नो मोन्सटर्स (Snow Monsters) का धीरे-धीरे गायब होना प्रकृति का बड़ा नुकसान है. यह न केवल एक सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का दुखद अंत है बल्कि यह हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए भी प्रेरित करता है.