VIDEO: ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हवा में कैसे बनते हैं गैस के गोल छल्ले? जानिए इसके पीछे का विज्ञान

Why are gas rings formed during a volcanic eruption: ज्वालामुखी का फटना एक ऐसी दुर्लभ प्राकृतिक घटना है, जिसे दुनिया में गिने-लोग ही देख पाते हैं. जब ज्वालामुखी फटता है तो तेज आवाज के साथ बहता हुआ लावा जमीन पर आने लगता है. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. कई बार बड़े अजब-गजब नजारे भी देखने को मिल जाते हैं. ऐसा ही नजारा इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी में दिखता है. इस ज्वालामुखी में से लावा निकलते वक्त धुएं के ऐसे छल्ले बनते हैं. जिन्हें देखकर लगता है कि कोई अनुभवी स्मोकर हवा में गोल छल्ले बना रहा हो.

इन छल्लों के पीछे छिपा सरल विज्ञान

वैज्ञानिकों के मुताबिक, ज्वालामुखी विस्फोट के वक्त हवा में जो गोल छल्ले दिखाई देते हैं. वे असल में धुआं नहीं होते. उनमें ज़्यादातर पानी की भाप होती है. जिसमें थोड़ी-सी ज्वालामुखीय गैसें और कभी-कभी महीन राख भी मिली होती है.

जब ज्वालामुखी के अंदर से गैस का छोटा लेकिन तेज विस्फोट होता है. उसी दौरान बीच का हिस्सा बिना रुकावट के सबसे तेजी से बाहर निकलता है. जबकि ज्वालामुखी के मुख की खुरदरी दीवारों से टकराने की वजह से गैस के किनारों की गति कम हो जाती है. स्पीड के इसी अंतर के चलते पूरी गैस गोल घूमने लगती है, जिससे छल्ले जैसी आकृति बन जाती है.

ज्वालामुखी में कैसे बनते हैं गैस के छल्ले?

साइंटिस्टों का कहना है कि लगातार घूमती हुई गैस की गति छल्ले को स्थिर बनाए रखती है. इस वजह से वह सामान्य धुएं की तरह जल्दी बिखरता नहीं है. जैसे-जैसे गर्म भाप ऊपर उठती है और आसपास की ठंडी हवा से मिलती है. वह ठंडी होकर छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाती है. फिर यह छल्ला साफ-साफ दिखाई देने लगता है.

ज्वालामुखी के क्रेटर्स से निकलने वाले ये छल्ले सैकड़ों मीटर तक चौड़े हो सकते हैं. ये कई मिनटों तक हवा में तैरते रहते हैं. कभी-कभी तो ये एक-दूसरे के ऊपर बुलबुलों की तरह सजे हुए दिखते हैं.

छल्ले बनाने में यह ज्वालामुखी है चैंपियन

रिपोर्ट के मुताबिक, इटली का माउंट एटना छल्ले बनाने के मामले में चैंपियन माना जा सकता है. पिछले कई वर्षों में इसने ऐसे हजारों धुएं के छल्ले बनाए हैं. इसके अलावा पास का स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी भी कभी-कभी ऐसा करता है. जापान का साकुराजिमा और ग्वाटेमाला का पकाया ज्वालामुखी में कभी-कभार इस तरह के कारनामे देखने को मिले हैं.

A rare volcanic phenomenon where smoke and gas released from a small vent forms a rotating smoke ring. pic.twitter.com/NNiQoTjnaU — Science girl (@sciencegirl) December 20, 2025

वायरल वीडियो जिसने सबको हैरान कर दिया

सोशल मीडिया माउंट एटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है.इस वीडियो में ज्वालामुखी की ढलान पर मौजूद एक छोटे से गड्ढे से बार-बार काले गुबार निकलते दिखते हैं. कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वे छल्लों में बदल जाते हैं. ये छल्ले ऊपर जाते-जाते और भी फैलते हुए बेहद मनमोहक दृश्य पेश करते हैं.