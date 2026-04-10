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Hindi Newsविज्ञानरॉकेट में खिलौने क्यों ले जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स? बेबी योडा से लेकर स्नूपी तक, जानें इन सॉफ्ट टॉयज के पीछे का साइंस

रॉकेट में खिलौने क्यों ले जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स? बेबी योडा से लेकर स्नूपी तक, जानें इन 'सॉफ्ट टॉयज' के पीछे का साइंस

Zero-Gravity Indicators in Space: अंतरिक्ष में जब करोड़ों डॉलर के रॉकेट और सुपर-कंप्यूटरों से लैस स्पेसक्राफ्ट उड़ान भरते हैं, तो उनके साथ एक नन्ही और प्यारी सी चीज भी सफर करती है. यह एक सॉफ्ट टॉय (Plush Toy) होता है. आर्टेमिस II मिशन में भी ऐसा ही एक खास खिलौना एस्ट्रोनॉट्स का हमसफर बना है. आइए जानते हैं कि यह क्या होता है और यह क्या काम करता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:09 AM IST
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रॉकेट में खिलौने क्यों ले जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स? बेबी योडा से लेकर स्नूपी तक, जानें इन 'सॉफ्ट टॉयज' के पीछे का साइंस

Zero-Gravity Indicators in Space: आपने एस्ट्रोनॉट्स को भारी-भरकम सूट पहने और करोड़ों के डिवाइस के साथ रॉकेट में सवार होते देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके साथ अक्सर बेबी योडा, स्नूपी या स्मार्टी द पेंगुइन जैसे छोटे और क्यूट सॉफ्ट टॉयज (Plush Toys) भी सफर करते हैं? यह सुनकर आपको लग सकता है कि ये खिलौने एस्ट्रोनॉट्स ने अपने बच्चों के लिए रखे होंगे, लेकिन असल में स्पेस साइंस में इनका एक बहुत ही जरूरी और बड़ा काम होता है. स्पेस में अगर ये खिलौने न रहें, तो एस्ट्रोनॉट्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि इन खिलौनों को अंतरिक्ष की दुनिया में जीरो-जी इंडिकेटर (Zero-G Indicator) कहा जाता है. आइए जानते हैं कि आखिर ये नन्हे मस्कट स्पेस में क्या कमाल करते हैं?

क्या है इनका असली काम?

जब रॉकेट लॉन्च होता है, तो उस समय एस्ट्रोनॉट्स को अपनी सीटों पर मजबूती से बांध दिया जाता है. ऐसे में वे यह नहीं देख सकते कि कब रॉकेट ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण (Gravity) को पूरी तरह छोड़ दिया है. ऐसे में ये सॉफ्ट टॉयज रॉकेट के अंदर एक डोरी से बंधे होते हैं. जैसे ही रॉकेट पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचता है और 'जीरो ग्रेविटी' की स्थिति आती है, ये खिलौने हवा में तैरने लगते हैं. खिलौने को तैरता देख एस्ट्रोनॉट्स और धरती पर मौजूद कंट्रोल रूम को तुरंत पता चल जाता है कि स्पेसक्राफ्ट अब वेटलेस (Weightless) वातावरण में पहुंच चुका है.

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स्नूपी और बेबी योडा की 'स्पेस ड्यूटी'

स्पेस में अभी तक कई खिलौनों ने अपनी ड्यूटी निभाई है. इनमें से एक स्नूपी भी है. यह नासा के अपोलो मिशन से लेकर हालिया 'आर्टेमिस-1' मिशन तक, एस्ट्रोनॉट्स का पसंदीदा साथी रहा है. यह नासा के सुरक्षा कार्यक्रम का प्रतीक भी है. जबकि साल 2020 में स्पेस-एक्स के 'क्रू-1' मिशन के दौरान बेबी योडा (Grogu) ने जीरो-जी इंडिकेटर की भूमिका निभाई थी. इसे हवा में कलाबाजियां खाते देख दुनिया भर के लोग खुश हो गए थे. वहीं, सोयुज (Soyuz) मिशन के दौरान एक रूसी एस्ट्रोनॉट अपनी बेटी की पसंदीदा 'एल्सा' गुड़िया को साथ ले गए थे, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि ग्रेविटी कब खत्म हुई.

इंसान के लिए क्यों हैं जरूरी?

एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये खिलौने केवल वैज्ञानिक उपकरण नहीं हैं, बल्कि ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अहम हैं. अंतरिक्ष का माहौल काफी तनावपूर्ण और मशीनों से भरा होता है. ऐसे में एक प्यारा खिलौना उन्हें घर की याद दिलाता है और चेहरे पर मुस्कान लाता है. कई एस्ट्रोनॉट्स अपने बच्चों के खिलौने ले जाते हैं, जिससे वे खुद को अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें.

ये 'सस्ते' खिलौने बचाते हैं लाखों का खर्च

हैरानी की बात यह है कि जहां अंतरिक्ष में हर एक किलोग्राम वजन भेजने पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, वहां नासा और अन्य एजेंसियां इन खिलौनों के लिए जगह जरूर निकालती हैं. ये बिना किसी बिजली या बैटरी के काम करने वाले सबसे सरल 'सेंसर' हैं.

सॉफ्ट टॉयज ही क्यों इस्तेमाल होते हैं?

वैज्ञानिकों के पास गुरुत्वाकर्षण मापने के लिए कई हाई-टेक मशीनें होती हैं, लेकिन वे खिलौनों का चुनाव भी बहुत सोच-समझकर करते हैं. क्योंकि सॉफ्ट टॉयज हल्के, नरम और मुलायम होते हैं. ऐसे में अगर वे हवा में तैरते हुए किसी एस्ट्रोनॉट या कमजोर स्क्रीन से टकरा भी जाएं, तो उसे कोई नुकसान नहीं होता. इसके साथ ही कैमरे पर तैरता हुआ खिलौना बहुत साफ नजर आता है, जिससे दुनिया भर के दर्शकों को भी समझ आ जाता है कि मिशन अगले पड़ाव पर पहुंच गया है.

आर्टेमिस-2 में कौन है ये 'छोटा जासूस'?

आर्टेमिस-2 के दौरान भी एक खास मस्कट ओरियन कैप्सूल में मौजूद है. सफेद रंग के इस खिलौने का नाम राइज (Rise) रखा गया है. इसे एक युवा क्रिएटर ने डिजाइन किया है. इसकी टोपी पर धरती, आकाशगंगा और रॉकेट बने हुए हैं. यह खिलौना न केवल जीरो-जी इंडिकेटर है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को स्पेस साइंस से जुड़ने की प्रेरणा भी देता है. ये खिलौने अक्सर उन संगठनों या अभियानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे नासा जुड़ा होता है. इस बार भी एक छोटा 'प्लश टॉय' एस्ट्रोनॉट्स के साथ 4 लाख किलोमीटर का सफर तय कर रहा है.

यूरी गागरिन से शुरू हुआ सिलसिला

यह कोई नया फैशन नहीं है. इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, जब दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन अपने साथ एक छोटी सी गुड़िया (Doll) लेकर गए थे. उन्होंने इसे यह देखने के लिए रखा था कि वजन कम होने पर चीजें कैसे व्यवहार करती हैं. तब से यह एक परंपरा बन गई है. आज भी जब रूस का सोयुज (Soyuz) स्पेसक्राफ्ट जाता है, तो उसमें कमांडर के सामने एक खिलौना लटका होता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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