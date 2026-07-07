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सिर्फ तेज हवा कसूरवार नहीं! बारिश आते ही क्यों ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं भारी-भरकम पेड़? चौंका देगी वजह

Why Trees Fall During Monsoon: मानसून आते ही शहरों में भारी-भरकम पेड़ों का गिरना शुरू हो जाता है. मुंबई में हो रही तेज बारिश के दौरान पेड़ गिरने से तीन मौतें हुईं. लेकिन क्या सिर्फ तेज हवाएं ही इसका असली कारण हैं? या इसके पीछे कोई दूसरा कारण भी है? आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:09 AM IST
सिर्फ तेज हवा कसूरवार नहीं! बारिश आते ही क्यों ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं भारी-भरकम पेड़? चौंका देगी वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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