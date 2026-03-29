ऑस्ट्रेलिया में दिखा 'कयामत' का मंजर! दोपहर में अचानक लाल हुआ आसमान; जानें क्यों मंगल ग्रह जैसा दिखने लगा शहर

Why Australia Sky Turn Red: ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में लोग उस वक्त सहम गए, जब नीले आसमान की जगह गहरा लाल रंग छा गया. दोपहर के वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सूरज डूब चुका हो और चारों तरफ एक अजीब सी लाल धुंध छाई हो. लोग दहशत में हैं कि क्या यह कोई 'एलियन' हमला है या दुनिया खत्म होने का संकेत? कई लोग इसे कयामत (Doomsday) का संकेत मानकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी घटना के पीछे की असली वजह तलाश ली है.

क्यों हुआ आसमान 'खून जैसा लाल'?

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह कोई चमत्कार या एलियंस का हमला नहीं था. इसके पीछे रेले स्कैटरिंग (Rayleigh Scattering) का वही सिद्धांत है, जिसकी वजह से हमें सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखता है. लेकिन इस बार यह प्रभाव बहुत ज्यादा था. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों से उठी भीषण धूल की आंधी ने हवा में लाखों टन बारीक कण (Dust Particles) भर दिए. जिसके बाद सूरज की रोशनी इन घने धूल के कणों से टकराई, तो नीली और बैंगनी रोशनी पूरी तरह बिखर गई, और सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाली 'लाल रोशनी' ही जमीन तक पहुंच पाई.

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'ब्लड रेड' रंग ही क्यों?

हवा में मौजूद धूल के कण इतने घने और बड़े थे कि उन्होंने सूरज की किरणों के लिए एक 'फिल्टर' का काम किया. इतनी मोटी धूल ने धूप को नीचे आने से रोक दिया, जिससे दोपहर में ही शाम जैसा अंधेरा छा गया. क्योंकि सूरज की रोशनी सात रंगों से बनी होती है. ऐसे में जब यह रोशनी हवा में मौजूद घने धुएं या धूल के कणों से टकराती है, तो नीले और बैंगनी जैसे छोटे वेवलेंथ वाले रंग बिखर जाते हैं. केवल लंबी वेवलेंथ वाला लाल और नारंगी रंग ही इन कणों को पार कर पाता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से लाल दिखने लगे.

क्लाइमेट चेंज का अलर्ट!

ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटनाएं अब ज्यादा होने लगी हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि भीषण गर्मी और सूखे (Drought) की वजह से मिट्टी ढीली हो जाती है, जो हल्की हवा चलते ही बड़े धूल के तूफानों का रूप ले लेती है. यह इस बात का सबूत है कि हमारी धरती का तापमान कितनी तेजी से बढ़ रहा है.

NO, that's not a filter! The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. pic.twitter.com/dCQ2hjFluI — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

क्या यह खतरे की घंटी है?

यह लाल आसमान दिखने में भले ही सुंदर या रोमांचक लगे, लेकिन यह हवा की बेहद खराब गुणवत्ता (AQI) का संकेत है. फेफड़ों और आंखों के लिए यह धुआं बहुत खतरनाक होता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग का सीधा परिणाम हैं, जो जंगलों की आग को और ज्यादा भयानक बना रही हैं. कई बार धूल की वजह से सड़कों पर देखना मुश्किल हो जाता है, जिससे कई जगह ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं भी होती हैं.

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