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क्या कभी नहीं बस पाएगा मंगल पर शहर? वैज्ञानिकों ने बताया वह 'सीक्रेट' कारण जिसने बढ़ाई Musk की टेंशन!

Mars Colonization Challenges: क्या मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा?  अमेरिकी बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और दुनिया भर की दिग्गज स्पेस एजेंसियां जिस मिशन मार्स के लिए अरबों डॉलर खर्च करने को तैयार हैं, उस पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं. एक नई स्टडी  वैज्ञानिकों के बीच खलबली मचा दी है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 13, 2026, 06:53 AM IST
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क्या कभी नहीं बस पाएगा मंगल पर शहर? वैज्ञानिकों ने बताया वह 'सीक्रेट' कारण जिसने बढ़ाई Musk की टेंशन!

Mars Colonization Challenges: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियां काफी समय से मंगल ग्रह पर इंसानों का शहर बसाने का सपना दिखा रही हैं. दावा किया जा रहा है कि आने वाले दशकों में लोग लाल ग्रह पर रह सकेंगे और वहां कॉलोनी भी बनाई जा सकेगी. लेकिन अब एक नई वैज्ञानिक स्टडी ने इस दावे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. रिसर्च में खुलासा हुआ है कि मंगल पर सिर्फ पहुंच जाना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि वहां लंबे समय तक टिके रहने और शहर बसाने के लिए जरूरी संसाधनों की भारी कमी भी बड़ी समस्या बन सकती है. 

मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना अधूर रह सकता है. अमेरिकी की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर ने इस सपने पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. सेरेना सुरियानो के नेतृत्व में की गई इस स्टडी के अनुसार मंगल पर शहर बसाने के रास्ते में तकनीक नहीं, बल्कि वहां के संसाधनों की कमी सबसे बड़ी समस्या है.

लोहा तो है, पर...

मंगल ग्रह लाल है, इसका कारण है कि यहां पर प्रचुर मात्रा में लोहा मौजूद है. हालांकि स्टडी कहती है कि लेकिन सिर्फ लोहे होने से आधुनिक शहर नहीं तैयार हो सकते हैं. एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोरॉन और मोलिब्डेनम जैसे दुर्लभ तत्वों की जरूरत होती है, जो मंगल पर बिलकुल नहीं है. इसके साथ ही मंगल पर पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल नहीं है, जिससे वहां कीमती खनिज एक जगह जमा होने के बजाय पूरी सतह पर बिखरे हुए हैं. यानी वहां बड़े पैमाने पर खनन करना बहुत ही मुश्किल और साथ ही बहुत ही महंगा होगा.

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कैसे दूर होगी ये परेशानी

मंगल की इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक अब मेन एस्टेरॉयड बेल्ट यानी मंगल और बृहस्पति के बीच देख रहे हैं. इन एस्ट्रोराइड में निकेल, लोहा का भंडार है. योजना यह है कि इन एस्टेरॉयड से सामान निकालकर मंगल पर पहुंचाया जाए. लेकिन यह सुनने में जितना आसान है, हकीकत में उतना ही कठिन. ग्रहों की बदलती स्थिति और ईंधन की भारी जरूरत इस मिशन को सालों लंबा ले जा सकती है.

रिसर्च में स्पेसएक्स के स्टारशिप जैसे शक्तिशाली रॉकेटों का जिक्र किया गया है. लेकिन रॉकेट इक्वेशन के कारण ये जहाज एक बार में इतना ईंधन और वजन नहीं ले जा सकते कि एस्टेरॉयड से माइनिंग कर वापस मंगल लौट सकें. इसके लिए वैज्ञानिकों ने मल्टी-स्टॉप सिस्टम का सुझाव दिया है. पहले जहाज एस्टेरॉयड से खनिज लेगा, फिर दूसरे पानी वाले एस्टेरॉयड पर जाकर ईंधन बनाएगा और फिर मंगल लौटेगा.

(ये भी पढ़ेंः मंगल ग्रह पर NASA के रोवर को किसने पकड़ा? 6 दिन तक हवा में लटका रहा करोड़ों का मिशन!)

सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है इन-सिटु प्रोपेलेंट प्रोडक्शन यानी अंतरिक्ष में ईंधन बनाने की रफ्तार है. मौजूदा तकनीक के हिसाब से अंतरिक्ष में ईंधन बनाने की रफ्तार बहुत ही धीमी है. एक बड़े रॉकेट को रिफिल करने में सालों या शायद सदियां लग सकती हैं.

(ये भी पढ़ेंः Mars और धरती के बीच मिला ऐसा कनेक्शन, जिससे वैज्ञानिकों भी हैरान; स्टडी में खुलासा)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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