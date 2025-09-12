समंदर में चुपचाप कौन खा रहा 'किंग मछली'? तेजी से घटी आबादी तो टेंशन में आए एक्सपर्ट
समंदर में चुपचाप कौन खा रहा 'किंग मछली'? तेजी से घटी आबादी तो टेंशन में आए एक्सपर्ट

King Salmon Fish: क्या आप जानते हैं कि 50 किलो तक वजनी किंग मछली तेजी से खत्म हो रही है. हां, हमने ऐसा माहौल बना दिया है कि इनकी आबादी बढ़ नहीं पा रही है. समंदर के अंदर कौन खाता जा रहा है इनकी पीढ़ी को?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:19 PM IST
एक अनुमान है कि दुनियाभर में 3 अरब से ज्यादा लोग मछली खाते हैं. भारत के तटीय प्रदेशों में रहने वालों का यह मुख्य भोजन है. पोषक तत्वों से भरपूर मछली पीढ़ियों से परंपरा और संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है. हालांकि एक शोध चौंका रहा है. करीब 5 फीट लंबी और 50 किलो से भी ज्यादा वजनी 'किंग मछली' तेजी से घट रही है. एक्सपर्ट ने पता लगाया है कि पिछले तीन दशकों में चिनूक सैल्मन की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सवाल यह है कि समंदर से अचानक इन मछलियों को कौन 'निगल' रहा है?

चिनूक सैल्मन मछली अलास्का (अमेरिका) और कनाडा के युकोन क्षेत्र में रहने वाली बड़ी आबादी का पेट भरती रही है. यह मछली आर्कटिक के आसपास रहने वालों के जीवन में घुल-मिल चुकी है. हालांकि कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय की स्टडी बताती है कि जलवायु परिवर्तन के साथ इनकी आबादी घटी है और स्थिति आगे बदतर हो सकती है. इसकी वजह यह है कि आर्कटिक गरम हो रहा है. इससे सैल्मन की संख्या बढ़ नहीं रही है. रिपोर्ट में शामिल लोग अब स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जिससे उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद मिल सके. 

जन्म और जीवन

चिनूक सैल्मन को किंग सैल्मन भी कहा जाता है. यह मछली मीठे पानी में पैदा होती है और अपना ज्यादातर जीवन समुद्र में बिताती है. जन्म के बाद ये समुद्र में आ जाती है फिर मीठे पानी में अंडे देने के लिए लौटती है. हालांकि इनकी एक खास प्रजाति विलुप्त होने की तरफ बढ़ रही है. 

पिछले पांच दशकों में आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से लगभग 4 गुना तेजी से गरम हुआ है. जैसी चिंता जताई जा रही थी, वही हुआ. जलवायु परिवर्तन से कोस्टलाइन खत्म हुई है और विशाल हिमखंड पिघले हैं. इन परिवर्तनों से आर्कटिक बदल गया है. जबकि यह क्षेत्र असंख्य समुदायों का घर है जो पूरी तरह से प्रकृति से मिली चीजों पर ही निर्भर हैं. 

पढ़ें: धरती पर 9 दनों तक गूंजता रहा 'अज्ञात सिग्नल'

शोध से पता चला है कि नदियों के तापमान में बढ़ोतरी इस क्षेत्र की मछलियों की कई प्रजातियों को भी प्रभावित कर सकती है, जो ठंडे तापमान की आदी हो गई हैं. एक अन्य अध्ययन का अनुमान है कि अलास्का की सबसे बड़ी नदी में चिनूक सैल्मन की आबादी 2003 और 2010 के बीच 57 प्रतिशत से ज्यादा घट गई है. नदियों का तापमान 1990 और 2021 के बीच दर्ज औसत तापमान की तुलना में एक डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ा हो सकता है. 

पढ़ें: ब्राजील में मिली 10,000 साल पुरानी सुरंग

चिनूक सैल्मन पर इस अध्ययन से एक साल पहले अलास्का और कनाडा में अधिकारियों ने व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस लुप्तप्राय प्रजाति की मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रतिबंध सात साल तक चलेगा जिससे इनकी आबादी को फिर से बढ़ाने का मौका मिल सके.

