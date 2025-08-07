अचानक लाल क्यों पड़ गया इजरायल के मीठे पानी का सागर; पवित्र झील में क्या है 'खून' जैसी चीज?

Israel Galilee Sea: इज़राइल में गैलिली सागर का पानी लाल हो गया है, जिससे लोग उसमें नहाने से डर रहे हैं. हालांकि, अफसरों ने पानी की जांच की ताकि पता चल सके कि क्या समस्या है. जांच टीम को समस्या का कारण भी पता चल गया है.
Israel Galilee Sea: इज़राइल की एक ताज़ा पानी की झील का रंग अचानक लाल हो गया, जिससे आस-पास के इलाकों में दहशत फैल गई है. यह झील ‘सी ऑफ गैलीली’ (Sea of Galilee) है, जो इज़राइल का एक मशहूर पर्यटन स्थल है और खासकर ईसाई श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय है. कई लोग यहां नहाने भी आते हैं.
हालांकि, झील का लाल रंग लोगों को हैरान कर रहा है. यह बोट्रियोकोकस ब्राउनी नाम का एक हरा शैवाल झील में पनप रहा है, जिससे झील का रंग बदल रहा है. हरे शैवाल ने ही इस झील को लाल कर दिया है. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यही कारण है. जांच के बाद जल मंत्रालय ने बताया कि झील का पानी पूरी तरह महफूज है. असल में झील में एक हरी शैवाल (ग्रीन अल्गी) पाई गई है, जिसका नाम Botryococcus Braunii है. यह शैवाल सूरज की रोशनी में एक लाल रंग का प्राकृतिक पिगमेंट बनाती है, जो पानी में इकट्ठा होकर झील को लाल रंग का दिखने लगाता है. सरकार ने झील के पानी की जांच की है और बताया है कि पानी में कोई खतरा नहीं है. लोग इसमें नहा सकते हैं और यह पूरी तरह सेफ हैं.
हालांकि, वाटर अथॉरिटी पानी की गुणवत्ता और झील के इकोसिस्टम पर इसके प्रभाव की निगरानी जारी रखेगा. इज़राइल की नेशनल झील में अचानक आई इस रंगत ने खलबली मचा दी. यह शैवाल बोट्रियोकोकस ब्राउनी, क्लोरोफाइटा समूह से संबंधित है और कैरोटीनॉयड पिगमेंट्स पैदा करता है. इस शैवाल का कई बार स्टडी किया जा चुका है और यह बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन पैदा करने के लिए जाना जाता है, जो इसे बायो फ्यूल प्रोडक्शन के लिए एक आशाजनक विकल्प बनाता है.
इज़राइल में पहले भी इस तरह का रंगीन पानी देखा जा चुका है. 2022 में डेड सी इलाके के कुछ गांवों और मीठे पानी के सिंकहोल का पानी लाल हो गया था. उस वक्त भी इन क्षेत्रों में शैवाल पनपते पाए गए थे. ग्लोबल वार्मिंग के की वजहस से दुनिया भर में शैवालों का खिलना आम होता जा रहा है. जैसे-जैसे महासागरों का तापमान बढ़ता है, शैवालों के खिलने के लिए आइडियल कंडीशंस बनती हैं. सूर्य की गर्मी और फॉस्फोरस व नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की सांद्रता, शैवालों को पानी में बढ़ने और फैलने के लिए इंसपायर्ड करती है. गैलिली सागर में भी यही हुआ है.
हालांकि, शैवाल इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन वे समुद्र की व्यापक पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ी परेशानी जरूर हैं. शैवाल की यह परत सूर्य की रोशनी को पानी में गहराई तक पहुंचने से रोकती है, जिससे सतह से कई फीट नीचे रहने वाले वे जीव प्रभावित होते हैं, जो जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर हैं. जबकि बाद में जब शैवाल मर जाते हैं और सड़ जाते हैं, तो वे पानी में घुली ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं.