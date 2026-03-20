साबुन रंगीन तो झाग सफेद क्यों? हाथ धोते वक्त जिसे रोज देखते हैं, उसके पीछे का असली सच 99% लोग नहीं जानते!

Science Behind Soap Bubbles: आपने कभी इस बात पर गौर किया है क्या कि आपके नहाने वाला साबुह चाहे लाल, नीला या फिर हरा, लेकिन जैसे ही आप साबुन रगड़ते हैं, उससे निकलने वाला झाग हमेशा दूध जैसा सफेद ही क्यों होता है? पहली नजर में यह एक आम सी बात हो हो सती है जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं. लेकिन क्या यह मात्र इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई साइंस छिपा है? खास बात यह है कि जिस साबुन के घोल को आप बोतल में भी देखते होंगे उसका भी झाग सफेद होता है फिर चाहे साबुन जिस कलर का हो.

रंग का नहीं, रोशनी का है सारा खेल

वैज्ञानिकों के मुताबिक साबुन के झाग का सफेद दिखाई देना किसी पिगमेंट या कलर के कारण से नहीं बल्कि लाइट स्कैटरिंग के कारण होता है. सरल शब्दों में कहें तो झाग का सफेद दिखना प्रकाश के बिखराव की वजह से होता है. जब साबुन का घोल हवा के संपर्क में आता है तो वह अनगिनत छोटे-छोटे बुलबुलों का एक जाल तैयार कर लेता है.

जब प्रकाश की किरणें इन बुलबुलों पर पड़ती हैं तो वे एक पारदर्शी दीवार की तरह काम करने की जगह पर प्रकाश यानी लाइट को हर दिशा में मोड़ देती है. अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के अनुसार जब प्रकाश की किरणें इन बुलबुलों के बीच कई बार टकराती हैं और बिखरती हैं तो सभी रंग आपस में मिल जाते हैं. साइंस का नियम है कि जब प्रकाश के स्पेक्ट्रम के सभी कलर एक साथ मिल जाते हैं तो वह हमें सफेद दिखाई देता है.

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बुलबुलों का आकार से तय होती है चमक

झाग की सफेदी इस बात पर भी तय करती है कि बुलबले कितने बड़े या छोटे हैं-

बुलबुला जितना छोटा होगा प्रकाश उतना ही ज्यादा बिखरेगा और झाग उतना ही ज्यादा चमकदार सफेद दिखाई देगा.

बड़े बुलबुलों में प्रकाश का बिखराव ज्यादा नहीं हो पाता है जिससे झाग थोड़ा मटमैला दिखाई दे सकता है.

इसे मी स्कैटरिंग कहते हैं. यही वह सिद्धांत है जिसकी वजह से आकाश में बादल और दूध भी सफेद दिखाई देता है.

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अकेला बुलबुला रंगीन पर झाग सफेद क्यों?

बहुत बार हम यह देखते हैं कि एक अकेला साबुक का बुलबुला कई कलर का होता है. इसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं. लेकिन जब बहुत सारे बुलबुल मिलकर झाग बना लेते हैं तो प्रकाश इतनी बार टकराता है कि रंगों का प्रभाव लगभग-लगभग खत्म हो जाता है और केवल सफेद रोशनी ही बाहर निकल पाती है.

झाग के पीछे का यह साइंस केवल हाथ धुलने तक सीमित नहीं है. वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल फूड साइंस, मटेरियल साइंस और पर्यावरण के अध्ययन में भी करते हैं.

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