सूरज के 25 लाख किलोमीटर करीब होगी धरती! फिर भी स्वेटर उतारने की नहीं होगी हिम्मत, विज्ञान ने सुलझाई सबसे बड़ी गुत्थी

सूरज के 25 लाख किलोमीटर करीब होगी धरती! फिर भी स्वेटर उतारने की नहीं होगी हिम्मत, विज्ञान ने सुलझाई सबसे बड़ी गुत्थी

Earth Closest To Sun Cold: सर्दियों में सुबह की धूप कमजोर होती है. ठंडी हवा पूरे दिन बनी रहती है. ऐसे में ये बात अजीब लगती है कि धरती इसी समय सूरज के सबसे नजदीक होती है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

Last Updated: Dec 31, 2025, 12:20 PM IST
सूरज के 25 लाख किलोमीटर करीब होगी धरती! फिर भी स्वेटर उतारने की नहीं होगी हिम्मत, विज्ञान ने सुलझाई सबसे बड़ी गुत्थी

Earth Closest To Sun Cold: हर साल जनवरी के शुरुआत में धरती अपनी कक्षा के उस बिंदु पर पहुंचती है, जिसे वैज्ञानिक पेरिहेलियन कहते हैं. साल 2026 में यह समय करीब 3 जनवरी के आसपास होगा. इस वक्त धरती जुलाई के मुकाबले करीब 25 लाख किलोमीटर सूरज के ज्यादा पास होती है. हालांकि सुनने में यह दूरी बहुत लगती है लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर इसका असर बहुत मामूली होता है. यही कारण है कि जनवरी में सूरज के करीब होने के बावजूद ठंड बनी रहती है.

धरती की कक्षा गोल नहीं
धरती की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि थोड़ी अंडाकार है. इसी वजह से साल में एक समय धरती सूरज के पास और एक समय दूर होती है. सूरज से सबसे पास और सबसे दूर होने में कुल मिलाकर सिर्फ करीब तीन फीसदी का ही फर्क आता है. इतना छोटा फर्क मौसम को बदलने के लिए काफी नहीं होता है. अगर सिर्फ दूरी ही मौसम तय करती तो पूरी धरती पर एक साथ गर्मी या ठंड पड़ती जो कि असल में नहीं होता है.

सूरज की रोशनी
मौसम बदलने की सबसे बड़ी वजह धरती का झुकाव है. धरती अपनी धुरी पर करीब 23.4 डिग्री झुकी हुई है. जब धरती सूरज के चारों ओर घूमती है तो इसी झुकाव की वजह से साल के अलग-अलग समय पर सूरज की रोशनी अलग तरीके से जमीन पर पड़ती है. जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां सीधी धूप पड़ती है. दिन लंबे होते हैं. गर्मी रहती है. वही हिस्सा सूरज से दूर झुक जाता है तो धूप तिरछी पड़ती है. दिन छोटे हो जाते हैं. सर्दी आती है. दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है.

सूरज के सबसे करीब धरती
जनवरी के महीने में जब धरती सूरज के सबसे करीब होती है उस समय उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर की ओर झुका होता है. इस वजह से सूरज आसमान में नीचे दिखाई देता है. उसकी किरणें जमीन पर तिरछी पड़ती हैं. रोशनी ज्यादा फैल जाती है. और उतनी गर्मी नहीं दे पाती हैं. रातें लंबी होती हैं. इसी वहज से जमीन जितनी गर्मी दिन में पाती है उससे ज्यादा रात में खो देती है. इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है क्योंकि वहां सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है.

बता दें कि कई लोगों को लगता है यह समय ऐसा ही हमेशा रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है. सूरज के सबसे पास और सबसे दूर होने का समय धीरे-धीरे बदलता रहता है. बृहस्पति और शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती की कक्षा बहुत धीरे-धीरे घूमती है. हजारों साल बाद ऐसा समय आएगा जब पेरिहेलियन किसी और मौसम में पड़ने लेगेगा.

नहीं बदलता मौसम का मूल ढांचा
इन बदलावों के बावजूद मौसम का मूल ढांचा वही रहता है. इसके पीछे धरती का झुकाव सबसे अहम कारण है. मौसम की लंबाई में थोड़ा-बहुत फर्क आता है. अभी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम सर्दी से कुछ दिन लंबा रहता है. कारण सूरज के पास होने पर धरती थोड़ा तेज घूमने लगती है. ये बदलाव इतने धीमे होते हैं कि आम जिंदगी में कोई इन्हें महसूस नहीं कर पाता हैं.

हालांकि ये बात असल जिंदगी में हमें उलटी लगती है. कारण ये क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आग के पास जाने से गर्मी बढ़ती है. इसके उलट अंतरिक्ष में दूरी इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ा पास या दूर होने से फर्क नहीं पड़ता है. यहां रोशनी का कोण और समय ज्यादा मायने रखता है. यही वजह है कि जनवरी में सूरज के करीब होने के बावजूद ठंड बनी रहती है.

