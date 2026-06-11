/El Nino का नाम गॉडजिला कैसे पड़ा? नासा के वैज्ञानिक ने क्यों चुना था फिल्मों के राक्षस का नाम, जानें पूरी कहानी

Godzilla El Nino 2026: गॉडजिला.... यह नाम सुनते ही बहुत से लोगों के आंकों के सामने हॉलीवुड फिल्मों का वो भयंकर राक्षस आ जाता है, जो पल भर में हंसते खेलते शहरों को मलबे के ढेर में बदल देता है, लेकिन इन दिनों गॉडजिला का नाम हॉलीवुड फिल्मों के नाम से नहीं, बल्कि मौसम में आने वाले बड़े खतरें को लेकर है. प्रशांत महासागर के सीने पर एक ऐसा खतरनाक मौसमी सिस्टम बन रहा है, जिसके आगे गर्मी के अब तक के पुराने रिकार्ड बौने साबित हो सकते हैं. नामा से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक ने आने वाले इस अल नीनो को लेकर लोगों को सावधान किया है,
संयुक्त राष्ट्र की मौसम संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के मुताबिक, इस साल के मध्य तक बहुत ही शक्तिशाली अल नीनो बनने की संभावना 80 से 90 फीसदी तक है. अगर ऐसा हुआ, तो यह दुनिया भर के मौसम पर बुरा असर डाल सकता है.
आसान शब्दों में कहें तो अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक मौसमी घटना है. नार्मल दिनों में तेज हवाएं समुद्र के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं.
लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं. रिजल्ट यह होता है कि गर्म पानी वापस पीछे हटकर दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है. इस बदलाव के कारण पूरी दुनिया का मौसम चक्र बिगड़ जाता है. पेरू के मछुआरों ने सबसे पहले इस गर्माहट को क्रिसमस के आसपास महसूस किया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम अल नीनो यानी छोटा बच्चा, जो ईसा मसीह का प्रतीक रखा.
इस बार के अल नीनो का नाम गॉडजिला रखा गया है. अल नीनो के साथ यह नाम साल 2015 में जुड़ा. नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एक वैज्ञानिक बिल पैटजर्ट ने समुद्र की बेकाबू गर्मी को देखकर पहली बार गॉडजिला अल नीनो शब्द का इस्तेमाल किया था. वैज्ञानिक सिर्फ आंकड़ों से इस खतरे की गंभीरता को नहीं जान पा रहे थे इसलिए उन्होंने इस जापानी मॉन्स्टर का नाम चुना जिससे लोग समझ सकें कि यह कितना विनाशकारी हो सकता है.
वैज्ञानिक प्रशांत महासागर के एक खास हिस्से के तापनाम पर नजर रखते हैं,
सामान्य अल नीनो
जब समुद्र का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो यह सामान्य अल नीनो होता है.
गॉडजिला या सुपर अल नीनो
वहीं जब तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा ऊपर चला जाता है तो यह गॉडजिला होता है.
इतिहास में अभी तक सिर्फ 1982-83, 1997-98 और 2015-16 में ही ऐसे गॉडजिला अल नीनो आए हैं, जिससे दुनियाभर में भयंकर बाढ़, सूखा और जंगलों की आग को जन्म दिया था.
भारत को साल 2026 में आने वाला गॉडजिला अल नीनो इसलिए डरा रहा है, क्योंकि नए अनुमानों के अनुसार, इस बार का अल नीनो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है. भारत के लिए यह बहुत ही गंभीर खतरा है, क्योंकि जब-जब प्रशांत महासागर में गॉडजिला जागता है, तब-तब भारत में मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे के हालात बनते हैं.