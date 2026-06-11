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El Nino का नाम गॉडजिला कैसे पड़ा? नासा के वैज्ञानिक ने क्यों चुना था फिल्मों के राक्षस का नाम, जानें पूरी कहानी

Godzilla El Nino 2026: प्रशांत महासागर में बन रहे शक्तिशाली अल नीनो ने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. इसे Godzilla El Nino कहा जा रहा है. लेकिन आखिर इस मौसमी घटना को फिल्मों के राक्षस गॉडजिला का नाम क्यों दिया गया और भारत के लिए यह कितना बड़ा खतरा बन सकता है?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:35 AM IST
El Nino का नाम गॉडजिला कैसे पड़ा? नासा के वैज्ञानिक ने क्यों चुना था फिल्मों के राक्षस का नाम, जानें पूरी कहानी

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