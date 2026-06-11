/El Nino का नाम गॉडजिला कैसे पड़ा? नासा के वैज्ञानिक ने क्यों चुना था फिल्मों के राक्षस का नाम, जानें पूरी कहानी

Godzilla El Nino 2026: गॉडजिला.... यह नाम सुनते ही बहुत से लोगों के आंकों के सामने हॉलीवुड फिल्मों का वो भयंकर राक्षस आ जाता है, जो पल भर में हंसते खेलते शहरों को मलबे के ढेर में बदल देता है, लेकिन इन दिनों गॉडजिला का नाम हॉलीवुड फिल्मों के नाम से नहीं, बल्कि मौसम में आने वाले बड़े खतरें को लेकर है. प्रशांत महासागर के सीने पर एक ऐसा खतरनाक मौसमी सिस्टम बन रहा है, जिसके आगे गर्मी के अब तक के पुराने रिकार्ड बौने साबित हो सकते हैं. नामा से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक ने आने वाले इस अल नीनो को लेकर लोगों को सावधान किया है,