रोबोट बनाएगा घर! मंगल से पहले चांद पर सिटी क्यों बसाना चाहते हैं एलन मस्क? वजह '26 महीने' में छिपी है

अभी खरीद तो नहीं पाएंगे लेकिन चांद पर 1 बीएचके, 2 बीएचके या 4 बीएचके के बारे में सोचकर ही एक कौतूहल सा जरूर पैदा होगा. 10 साल में मून सिटी बसने की शुरुआत हो जाने जा रही है. आपके मन में सवाल होगा कि सड़क कैसे बनेगी, घर कैसे बनेंगे, मेट्रो चलेगी या बस... एलन मस्क पहले मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे थे लेकिन अचानक 10 साल में चांद पर सिटी बसाने की तैयारी शुरू कर दी है. यह तो सभी जानते हैं कि धरती से चंदा मामा तक पहुंचने के लिए 3 लाख 84 हजार किमी का सफर तय करना होगा जबकि मंगल ग्रह 14 करोड़ मील दूर है. लेकिन वजह सिर्फ इतनी नहीं है.

दरअसल, दूरी कम होने के साथ-साथ चांद तक पहुंचना भी मंगल से कहीं ज्यादा आसान है. स्पेस एक्स चांद की सतह पर सेल्फ ग्रोइंग सिटी बसाने की तैयारी कर रहा है मतलब यह ऐसा शहर होगा जो वहीं पर बढ़ता जाएगा. सवाल यह है कि मस्क अपनी रणनीति क्यों बदल रहे हैं? मस्क के मंगल प्लान को इंसानों के लिए बैकअप प्लान कहा जाने लगा था लेकिन इसमें एक गड़बड़ है.

26 महीने की अड़चन क्यों है?

हां, चांद के लिए सामान्य रूप से हर 10 दिन में धरती से उड़ा जा सकता है लेकिन मंगल ग्रह के लिए ऐसा नहीं है. मार्स पर जाने के लिए ग्रह के रिअलाइनमेंट का इंतजार करना होता है. और ऐसे में लॉन्च का मौका हर 26 महीने के बाद ही आता है. इस यात्रा में महीनों लगेंगे. हर एक मिशन काफी खर्चीला और जोखिम भरा होगा. फिलहाल मस्क बहुत इंतजार नहीं करना चाहते हैं.

चांद पर जाना आसान क्यों है?

- हर लॉन्च 10 दिन के अंतराल पर हो सकता है.

- चांद की सतह पर पहुंचने में 2 दिन लगता है.

- घर बनाने या सिटी बसाने के लिए कई बार असफलता मिलेगी तो मस्क का प्लान है कि चांद पर सिटी बसाने में जल्दी असफलताओं से सीखकर सुधार किया जा सके. यह अनुभव मंगल सिटी में काम आएगा.

सेल्फ ग्रोइंग सिटी का मतलब क्या है?

- मस्क ने ब्लूप्रिंट तो नहीं दिया है लेकिन प्लान बेहद सरल है. सबसे पहले चांद पर रोबोट को भेजा जाएगा जो चांद पर रहने के छोटे-छोटे ठिकाने तैयार करेगा.

- इसके बाद विस्तार किया जाएगा. इसमें स्थानीय संसाधनों का पूरा इस्तेमाल होगा. आगे चलकर स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा.

- मस्क की कंपनी ने करोड़ों रुपये का प्रोग्राम पहले से शुरू कर रखा है. पहले वह नासा के एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाकर वापस लाएगा. 1972 के बाद चांद पर कोई इंसान नहीं उतरा है.