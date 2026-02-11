Advertisement
trendingNow13105338
Hindi Newsविज्ञानरोबोट बनाएगा घर! मंगल से पहले चांद पर सिटी क्यों बसाना चाहते हैं एलन मस्क? वजह 26 महीने में छिपी है

रोबोट बनाएगा घर! मंगल से पहले चांद पर सिटी क्यों बसाना चाहते हैं एलन मस्क? वजह '26 महीने' में छिपी है

चांद पर शहर बसने जा रहा है. पहले वहां रोबोट भेजा जाएगा फिर आगे चलकर घर बनेंगे और धरती की तरह वहां भी दुनिया बसेगी. सब कुछ 10 साल में शुरू हो जाएगा. इसी तरह का प्लान एलन मस्क ने मंगल के लिए किया था फिर मार्स सिटी के प्लान में अड़चन क्या आई? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोबोट बनाएगा घर! मंगल से पहले चांद पर सिटी क्यों बसाना चाहते हैं एलन मस्क? वजह '26 महीने' में छिपी है

अभी खरीद तो नहीं पाएंगे लेकिन चांद पर 1 बीएचके, 2 बीएचके या 4 बीएचके के बारे में सोचकर ही एक कौतूहल सा जरूर पैदा होगा. 10 साल में मून सिटी बसने की शुरुआत हो जाने जा रही है. आपके मन में सवाल होगा कि सड़क कैसे बनेगी, घर कैसे बनेंगे, मेट्रो चलेगी या बस... एलन मस्क पहले मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे थे लेकिन अचानक 10 साल में चांद पर सिटी बसाने की तैयारी शुरू कर दी है. यह तो सभी जानते हैं कि धरती से चंदा मामा तक पहुंचने के लिए 3 लाख 84 हजार किमी का सफर तय करना होगा जबकि मंगल ग्रह 14 करोड़ मील दूर है. लेकिन वजह सिर्फ इतनी नहीं है. 

दरअसल, दूरी कम होने के साथ-साथ चांद तक पहुंचना भी मंगल से कहीं ज्यादा आसान है. स्पेस एक्स चांद की सतह पर सेल्फ ग्रोइंग सिटी बसाने की तैयारी कर रहा है मतलब यह ऐसा शहर होगा जो वहीं पर बढ़ता जाएगा. सवाल यह है कि मस्क अपनी रणनीति क्यों बदल रहे हैं? मस्क के मंगल प्लान को इंसानों के लिए बैकअप प्लान कहा जाने लगा था लेकिन इसमें एक गड़बड़ है. 

26 महीने की अड़चन क्यों है?

Add Zee News as a Preferred Source

हां, चांद के लिए सामान्य रूप से हर 10 दिन में धरती से उड़ा जा सकता है लेकिन मंगल ग्रह के लिए ऐसा नहीं है. मार्स पर जाने के लिए ग्रह के रिअलाइनमेंट का इंतजार करना होता है. और ऐसे में लॉन्च का मौका हर 26 महीने के बाद ही आता है. इस यात्रा में महीनों लगेंगे. हर एक मिशन काफी खर्चीला और जोखिम भरा होगा. फिलहाल मस्क बहुत इंतजार नहीं करना चाहते हैं. 

चांद पर जाना आसान क्यों है?

- हर लॉन्च 10 दिन के अंतराल पर हो सकता है. 
- चांद की सतह पर पहुंचने में 2 दिन लगता है. 
- घर बनाने या सिटी बसाने के लिए कई बार असफलता मिलेगी तो मस्क का प्लान है कि चांद पर सिटी बसाने में जल्दी असफलताओं से सीखकर सुधार किया जा सके. यह अनुभव मंगल सिटी में काम आएगा.  

सेल्फ ग्रोइंग सिटी का मतलब क्या है?

- मस्क ने ब्लूप्रिंट तो नहीं दिया है लेकिन प्लान बेहद सरल है. सबसे पहले चांद पर रोबोट को भेजा जाएगा जो चांद पर रहने के छोटे-छोटे ठिकाने तैयार करेगा. 
- इसके बाद विस्तार किया जाएगा. इसमें स्थानीय संसाधनों का पूरा इस्तेमाल होगा. आगे चलकर स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा. 
- मस्क की कंपनी ने करोड़ों रुपये का प्रोग्राम पहले से शुरू कर रखा है. पहले वह नासा के एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाकर वापस लाएगा. 1972 के बाद चांद पर कोई इंसान नहीं उतरा है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन