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Hindi Newsविज्ञानखाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज? जानें इसके पीछे का असली साइंस, कमरे में सामान भरते ही हो जाता है सन्नाटा

खाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज? जानें इसके पीछे का असली साइंस, कमरे में सामान भरते ही हो जाता है सन्नाटा

Science Behind Echo in Empty Rooms: नया घर हो या खाली कमरा, जैसे ही आप कुछ बोलते हैं, आपकी आवाज वापस लौटकर आपको ही सुनाई देती है. कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या खाली कमरे में कोई 'भूतिया' साया होता है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? इस रिपोर्ट में आइए समझते हैं कि दीवारें आपकी आवाज से कैसे 'खेलती' हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:20 PM IST
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खाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज? जानें इसके पीछे का असली साइंस, कमरे में सामान भरते ही हो जाता है सन्नाटा

Science Behind Echo in Empty Rooms: क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नए या खाली कमरे में कदम रखते हैं और कुछ बोलते हैं, तो आपकी आवाज पलटकर वापस आपको सुनाई देती है? वहीं, जब उसी कमरे में सोफे, पर्दे और कालीन बिछ जाते हैं, तो वह गूंज (Echo) गायब हो जाती है. बहुत से लोग इसे भूतिया या अजीब अनुभव मानते हैं, लेकिन इसके पीछे भौतिक विज्ञान (Physics) का एक बहुत ही सरल और दिलचस्प सिद्धांत काम करता है. इसी सिद्धांत के कारण खाली हॉल में बोलने पर हमारी आवाज इको होकर हमें वापस सुनाई देती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दीवारें आपकी आवाज को कैसे 'बाउंस' कर देती हैं.

आवाज कैसे बनती है गूंज?

जब हम किसी खाली हॉल में बोलते हैं, तो आवाज हवा में लहरों की तरह फैलती है. ये लहरें सामने मौजूद दीवार, छत या फर्श से टकराकर वापस लौट आती हैं. जब वही आवाज थोड़े समय के अंतराल से दोबारा कान तक पहुंचती है, तो हमें गूंज या इको होकर सुनाई देती है. क्योंकि खाली कमरे में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, जो आवाज को रोक सके. न सोफा, न पर्दे, न कालीन. ऐसे में आवाज सीधे दीवारों से टकराकर बार बार लौटती रहती है. इसी वजह से गूंज ज्यादा तेज और साफ सुनाई देती है.

भरे कमरे में क्यों कम हो जाती है आवाज

जब कमरे में फर्नीचर, पर्दे या किताबें होती हैं, तो ये चीजें आवाज को अपने अंदर सोख लेती हैं. इससे आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती और इको कम हो जाती है. यही कारण है कि भरे हुए कमरे में आपकी आवाज सामान्य लगती है.

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दीवारों और आकार का भी असर

अगर कमरे की दीवारें सीधी और पास पास हों, तो आवाज बार बार एक ही दिशा में टकराती रहती है. इससे इको और ज्यादा महसूस होती है. बड़े और खाली हॉल में यह असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है. विज्ञान कहता है कि एक साफ इको सुनने के लिए आपके और दीवार के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए. क्योंकि हमारे दिमाग को दो अलग अलग आवाजों के बीच अंतर करने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का समय चाहिए होता है. जबकि ध्वनि की गति हवा में लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होती है. 0.1 सेकंड में आवाज जाकर वापस आए, इसके लिए 17.2 मीटर की दूरी जरूरी है. छोटे कमरों में जो आवाज सुनाई देती है, उसे तकनीकी तौर पर रेवेरबेरेशन (Reverberation) कहते हैं.

क्यों लगती है आवाज अलग

खाली कमरे में अपनी ही आवाज कई बार लौटकर सुनाई देती है, इसलिए वह थोड़ी भारी या तेज लगती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवाज की ताकत जल्दी खत्म नहीं होती और बार बार कान तक पहुंचती रहती है. अगर आप चाहते हैं कि कमरे में इको कम हो, तो इसका आसान सा उपाय है. इसके लिए आप कमरे में कालीन बिछा दें, पर्दे लगा दें या कुछ फर्नीचर रख दें. इससे आवाज इनमें टकराकर कम हो जाती है और कमरा ज्यादा शांत लगने लगता है.

पहाड़ों और गुफाओं में 'इको' का जादू

बड़े पहाड़ों या गहरी गुफाओं में गूंज ज्यादा साफ सुनाई देती है, क्योंकि वहां सतह बहुत सख्त होती है और दूरी बहुत ज्यादा होती है. जब आप वहां चिल्लाते हैं, तो आवाज को टकराकर वापस आने में पर्याप्त समय मिलता है, जिससे आपको अपना ही नाम दोबारा सुनाई देता है.

रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्यों होते हैं फोम के पैड?

इसी वजह से रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सिनेमा हॉल और थिएटर खास तरीके से बनाए जाते हैं. वहां दीवारों और छत पर ऐसे मटेरियल लगाए जाते हैं, जो आवाज को सोख लें और इको न होने दें. यह फोम आवाज की इको को लगभग खत्म कर देता है, ताकि रिकॉर्डिंग एकदम साफ और 'क्रिस्प' आए.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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