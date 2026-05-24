भाषा और शब्द समान फिर भी क्यों अलग होती है हर शख्स की आवाज? जानवर और इंसान एक जैसा क्यों नहीं बोलते

Human Voice: इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज मानी जाती है. सही वक्त पर बोलने और चुप रहने की कला उसे जिंदगीभर कई तरह के तनावों से दूर रख सकती है. वहीं अगर आप किसी से दूर भी हैं तो अपनी आवाज ऊंची करके उसे बुला सकते हैं या सामने वाले की आवाज से उसे तुरंत पहचान सकते हैं. खैर ये तो हुई आवाज के फायदे की बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर देशों में लगभग एक जैसी भाषा होने के बावजूद हम सभी की आवाजें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों होती है और वहीं इंसानों और जानवरों की आवाज में क्या अंतर है?

क्यों अलग है आवाज?

साल 2022 में 'नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी आवाजें अलग-अल इसलिए होती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ने हमारे शरीर में अधिक जटिलता जोड़ी और इसने अन्य प्राइमेट्स (बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी) में पाए जाने वाले कुछ लक्षणों को हटा दिया. बता दें कि अधिकतर बंदरों और लंगरों के वोकल कॉर्ड्स के उपर वोकल मेंब्रेन की छोटी संरचनाएं होती हैं. इसके अलावा उनके गले में एयर बैग भी होता है. समय के साथ, इंसानों ने इन वोकल मेंब्रेन और एयर बैग्स को खो दिया और एक अधिक स्थिर स्वरयंत्र (Lyrnx) विकसित किया. इससे उन्हें अव्यवस्थित शोर के बदले साफ और नियंत्रित आवाज पैदा करने में मदद मिलती है.

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आवाज को मिलता है नया रूप

वोकल कॉर्ड से निकलने बाद ये आवाज गले, मुंह और नाक से होकर गुजरती है. ये जगह इको चैंबर्स की तरह काम करते हैं जो शरीर से बाहर निकलने से पहले आवाज को नया रूप देते हैं. वैज्ञानिक इस फिल्टरिंग प्रोसेस से बची सबसे तेज आवाज की फ्रीक्वेंसी को फॉर्मेट्स कहते हैं. फॉर्मेट्स के कारण ही हर इंसान की आवाज अलग सुनाई देती है. साउंड इको की दिशा आपके स्वर नलिका की लंबाई, आपके मुंह के आकार, आपके कठोर तालू के घुमाव, आपके गले की गहराई और आपकी खोपड़ी और साइनस की संरचना पर निर्भर करती है. इन संरचनाओं में छोटे-छोटे अंतर भी शरीर के अंदर आवाज के इको होने के तरीके को बदल देते हैं.

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वैज्ञानिकों का कहना है कि समान कद के 2 पुरुषों की आवाजें भी पूरी तरह से अलग हो सकती हैं, क्योंकि उनकी खोपड़ी, बक्कल कैविट या साइनस की बनावट में थोड़ा अंतर होता है. इसी तरह, पुरुषों और महिलाओं की आवाजों में भी अंतर होता है, क्योंकि पुरुषों में आमतौर पर स्वरयंत्र लंबा और चौड़ा होता है, जबकि महिलाओं में यह छोटा होता है.

कैसे समझ में आने लगीं आवाजें

'नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' के मुताबिक, स्टडी से पता चलता है कि गर्भ में पल रहे शिशु अपनी मां की आवाज को पहचान सकते हैं और अन्य आवाजों के मुकाबले वे इसपर अलग प्रतिक्रिया देते हैं.वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि कुछ खास जीनों ने हजारों सालों में ह्यूमन वोकल सिस्टम को आकार देने में मदद की है. स्टडी से पता चलता है कि ये बदलाव आधुनिक मनुष्यों के निएंडरथल और डेनिसोवन से अलग होने के बाद हुए. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि विशिष्ट आवाजों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि इंसान हाइली सोशल एनिमल बन गए थे. लगभग 100,000-50,000 साल पहले, मनुष्यों ने बड़े ग्रुप्स बनाना और गठबंधन करना शुरू कर दिया था. इसलिए एक विशिष्ट आवाज ने उन्हें दूर से या भीड़-भाड़ वाली जगहों में भी एक-दूसरे को पहचानने में सक्षम बनाया. इसी तरह विकास ने मनुष्यों को यूनिक आवाजें दीं, क्योंकि सामाजिक जीवन एक-दूसरे को जल्दी और सटीक रूप से पहचानने पर निर्भर था.