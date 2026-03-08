और भी तो मुल्क हैं फिर ईरान से ही तेल खरीदने पर क्यों तुली है दुनिया, कैसे बना रिफाइनरियों की 'आंखों का तारा'

Iran Crude Oil Demand: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया में कच्चे तेल का संकट मंडराने लगा है. कच्चे तेल को लेकर अक्सर माना जाता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से निकलने वाला तेल एक जैसा है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है. जैसे धातुओं में सोना या चांदी की शुद्धता एक समान नहीं होती है, ठीक वैसे ही दुनिया के अलग-अलग देशों से निकलने वाले कच्चे तेल की गुणवत्ता, उसकी डेंसिटी, उसमें मौजूद सल्फर की मात्रा में फर्क होता है.

इन सभी पैमाने के कारण कच्चे तेल की क्वालिटी भी अलग होती है. लेकिन ईरान में निकलने वाले तेल को इन सभी पैमानों पर अच्छा माना जाता है और यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देश ईरान के क्रूड ऑयल के लिए परेशान रहते हैं. ईरान के तेल को 'लिक्विड गोल्ड' के तौर पर जाना जाता है. आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि ईरान का तेल कई देशों की आंखों का तारा क्यों है...?

ईरान का क्रूड ऑयल रिफानरी की पहली पसंद

जानकार बताते हैं कि ईरान का कच्चा तेल रिफाइनिंग के लिए काफी अनुकूल माना जाता है. अगर विज्ञान की भाषा में समझें, तो यह तेल न तो अधिक भारी है और न काफी हल्का होता है. इसके साथ ही इसमें बहुत ज्यादा गंदगी (सल्फर) भी नहीं पाई जाती है. जानकार बताते हैं कि ईरान के क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने में बेहद आसानी होती है और रिफाइन करने वाली कंपनियों के लिए भी किफायती पड़ता है.

जब कच्चे तेल को साफ किया जाता है, तो इससे पेट्रोल, डीजल और एविशन फियूल जैसे कीमती उत्पाद बड़ी मात्रा में निकलते हैं और लागत भी कम लगती है. वहीं, इसके उलट अन्य कई देशों से आने वाले क्रूड ऑयर की रिफाइनिंग में लागत काफी अधिक आती है. यही कारण है कि कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण दुनिया की कई बड़ी से बड़ी रिफाइनरियां किसी न किसी रास्ते ईरानी तेल हासिल करने की कोशिश करती है. ईरानी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से इन रिफाइनरियों का मुनाफा बढ़ता है.

दूसरे देशों के क्रूड ऑयल की चुनौतियां

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के मुकाबले किसी अन्य देश विशेष तौर से अमेरिका और वेनेजुएला के तेल की बात करें, तो वहां की कहानी थोड़ी अलग मालूम चलती है. बताया जाता है कि अमेरिका के पास भी बहुत तेल है, लेकिन उनकी संरचना अलग-अलग क्षेत्रों में बदल जाती है.

इसके अलावा वेनेजुएला का तेल दुनिया में सबसे भारी यानी हैवी क्रूड माना जाता है. यहां के क्रूड में सल्फर की मात्रा काफी अधिक मापी गई है. इस कारण इसको रिफाइन करना और साफ करना मुश्किल काम माना जाता है.यहां के तेल को रिफाइन करना बहुत कठिन है तथा इसके लिए बड़ी और महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है. इस भारी तेल की मांग ईरानी तेल के मुकाबले काफी कम होती है.

क्वालिटी पर टिका है पूरा मामला

बताया जाता है कि कच्चे तेल की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं की जाती है कि बाजार में कितना तेल उपलब्ध है. कीमतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वह कितना हल्का और स्वीट (कम सल्फर) वाला है. चूंकि हल्का कच्चा तेल हमेशा कम मेहनत में अधिक फ्यूल देता है. वहीं, भारी तेल को रिफाइन करने में बिजली की अधिक खपत, केमिकल का अत्यधिक इस्तेमाल और अधिक वक्त लगता है. यही कारण है कि ईरान के पास जो भंडार उपलब्ध है, वह हल्का और बेहतर श्रेणी में आता है. अपनी इन खूबियों के कारण ईरान वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी है यहां का तेल सभी रिफाइनरियों को पसंद है.

ईरान पर दुनिया की निर्भरता

जानकार मानते हैं कि तेल की यह लड़ाई केवल व्यापार तक सीमित नहीं है. यह एक तरीके से रणनीतिक ताकत भी है. सामान्य तौर पर जिस देश के पास भी वह क्रूड ऑयल मौजूद है, जो रिफाइनिंग में सस्ता पड़ता है, तो उसपर दुनिया की निर्भरता बढ़ जाती है. इन खूबियों के कारण ईरान का तेल दुनिया के रिफाइनरियों की पहली पसंद है. चूंकि दशकों से कई रिफाइनरियां ईरान के क्रूड ऑयल के अनुरूप सेट हैं. अगर इनमें बदलाव किया जाता है, तो रिफाइनरी मशीनों को शिफ्ट करने में करोड़ों रुपये का खर्च आ सकता है.

