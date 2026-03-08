Advertisement
trendingNow13133904
Hindi Newsविज्ञानऔर भी तो मुल्क हैं फिर ईरान से ही तेल खरीदने पर क्यों तुली है दुनिया, कैसे बना रिफाइनरियों की आंखों का तारा

और भी तो मुल्क हैं फिर ईरान से ही तेल खरीदने पर क्यों तुली है दुनिया, कैसे बना रिफाइनरियों की 'आंखों का तारा'

दुनिया के कई देशों में क्रूड ऑयल पाया जाता है, बावजूद इसके ईरान में निकलने वाला कच्चा तेल सभी रिफाइनरियों की पहली पसंद है. ईरान में निकलने वाला क्रूड ऑयल रिफाइनरी मशीनों पर कम लोड डालता है और इससे कंपनियां अधिक मुनाफा कमाती हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान का तेल दुनिया की पहली पसंद. फोटो- सोशल मीडिया
ईरान का तेल दुनिया की पहली पसंद. फोटो- सोशल मीडिया

Iran Crude Oil Demand: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया में कच्चे तेल का संकट मंडराने लगा है. कच्चे तेल को लेकर अक्सर माना जाता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से निकलने वाला तेल एक जैसा है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है. जैसे धातुओं में सोना या चांदी की शुद्धता एक समान नहीं होती है, ठीक वैसे ही दुनिया के अलग-अलग देशों से निकलने वाले कच्चे तेल की गुणवत्ता, उसकी डेंसिटी, उसमें मौजूद सल्फर की मात्रा में फर्क होता है. 

इन सभी पैमाने के कारण कच्चे तेल की क्वालिटी भी अलग होती है. लेकिन ईरान में निकलने वाले तेल को इन सभी पैमानों पर अच्छा माना जाता है और यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देश ईरान के क्रूड ऑयल के लिए परेशान रहते हैं. ईरान के तेल को 'लिक्विड गोल्ड' के तौर पर जाना जाता है. आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि ईरान का तेल कई देशों की आंखों का तारा क्यों है...?  

ईरान का क्रूड ऑयल रिफानरी की पहली पसंद 

जानकार बताते हैं कि ईरान का कच्चा तेल रिफाइनिंग के लिए काफी अनुकूल माना जाता है. अगर विज्ञान की भाषा में समझें, तो यह तेल न तो अधिक भारी है और न काफी हल्का होता है. इसके साथ ही इसमें बहुत ज्यादा गंदगी (सल्फर) भी नहीं पाई जाती है. जानकार बताते हैं कि ईरान के क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने में बेहद आसानी होती है और रिफाइन करने वाली कंपनियों के लिए भी किफायती पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जब कच्चे तेल को साफ किया जाता है, तो इससे पेट्रोल, डीजल और एविशन फियूल जैसे कीमती उत्पाद बड़ी मात्रा में निकलते हैं और लागत भी कम लगती है. वहीं, इसके उलट अन्य कई देशों से आने वाले क्रूड ऑयर की रिफाइनिंग में लागत काफी अधिक आती है. यही कारण है कि कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण दुनिया की कई बड़ी से बड़ी रिफाइनरियां किसी न किसी रास्ते ईरानी तेल हासिल करने की कोशिश करती है. ईरानी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से इन रिफाइनरियों का मुनाफा बढ़ता है. 

दूसरे देशों के क्रूड ऑयल की चुनौतियां 

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के मुकाबले किसी अन्य देश विशेष तौर से अमेरिका और वेनेजुएला के तेल की बात करें, तो वहां की कहानी थोड़ी अलग मालूम चलती है. बताया जाता है कि अमेरिका के पास भी बहुत तेल है, लेकिन उनकी संरचना अलग-अलग क्षेत्रों में बदल जाती है. 

इसके अलावा वेनेजुएला का तेल दुनिया में सबसे भारी यानी हैवी क्रूड माना जाता है. यहां के क्रूड में सल्फर  की मात्रा काफी अधिक मापी गई है. इस कारण इसको रिफाइन करना और साफ करना मुश्किल काम माना जाता है.यहां के तेल को रिफाइन करना बहुत कठिन है तथा इसके लिए बड़ी और महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है.  इस भारी तेल की मांग ईरानी तेल के मुकाबले काफी कम होती है. 

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क मेयर ममदानी के घर पर बम से हमला! कोहराम के बीच पुलिस ने दो को दबोचा, मची अफरा-तफरी

क्वालिटी पर टिका है पूरा मामला 

बताया जाता है कि कच्चे तेल की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं की जाती है कि बाजार में कितना तेल उपलब्ध है. कीमतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वह कितना हल्का और स्वीट (कम सल्फर) वाला है. चूंकि हल्का कच्चा तेल हमेशा कम मेहनत में अधिक फ्यूल देता है. वहीं, भारी तेल को रिफाइन करने में बिजली की अधिक खपत, केमिकल का अत्यधिक इस्तेमाल और अधिक वक्त लगता है. यही कारण है कि ईरान के पास जो भंडार उपलब्ध है, वह हल्का और बेहतर श्रेणी में आता है. अपनी इन खूबियों के कारण ईरान वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी है यहां का तेल सभी रिफाइनरियों को पसंद है. 

ईरान पर दुनिया की निर्भरता 

जानकार मानते हैं कि तेल की यह लड़ाई केवल व्यापार तक सीमित नहीं है. यह एक तरीके से रणनीतिक ताकत भी है. सामान्य तौर पर जिस देश के पास भी वह क्रूड ऑयल मौजूद है, जो रिफाइनिंग में सस्ता पड़ता है, तो उसपर दुनिया की निर्भरता बढ़ जाती है. इन खूबियों के कारण ईरान का तेल दुनिया के रिफाइनरियों की पहली पसंद है. चूंकि दशकों से कई रिफाइनरियां ईरान के क्रूड ऑयल के अनुरूप सेट हैं. अगर इनमें बदलाव किया जाता है, तो रिफाइनरी मशीनों को शिफ्ट करने में करोड़ों रुपये का खर्च आ सकता है.  

यह भी पढ़ें: जयशंकर की डिप्लोमेसी से दूर हुई बड़ी परेशानी, होर्मुज से गुजरेंगे भारतीय जहाज; कैसे बनी बात?

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Iran Crude Oil

Trending news

शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप