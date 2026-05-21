एलियंस हैं तो आखिर उन्होंने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? दिमाग की बत्ती जला देंगी ये तीन थ्योरी

Why haven't aliens contacted us: एलियंस होते हैं या नहीं होते, इस सवाल ने कम से कम एक सदी से ज्यादा समय से लोगों को परेशान कर रखा है. अगर एलियंस होते हैं तो उन्होंने अब तक इंसानों से सीधा संपर्क क्यों नहीं किया? यह सवाल एक रिसर्च जनरल में हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है. नई रिसर्च के मुताबिक एलियंस जैसी तकनीकी सभ्यताएं महज 5000 साल ही टिकती हैं. ऐसे कई अनुमानों के आधार पर मशहूर फर्मी पैराडॉक्स का सिद्धांत एक बार फिर चर्चा में है. आपको बता दें कि फर्मी पैराडॉक्स, कॉस्मोलॉजी का विरोधाभास है जो ये सवाल उठाता है कि ब्रह्मांड में जीवन की अपार संभावनाओं के बावजूद, हमें अब तक किसी एलियन (अतिरिक्त ग्रहीय) सभ्यता या उनके सिग्नलों का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिला है.

अब तक किसी ने 'हैलो' क्यों नहीं कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक नए शोध पत्र ने गणनाएं करके एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का दावा किया है, जो जितना दिलचस्प है उतना ही बेचैन करने वाला है. यानी अगर एलियंस हैं तो उन्होंने अब तक इंसानों से हेलो क्यों नहीं किया. बस इसी सवाल की जांच पड़ताल की शुरुआत ड्रेक इक्वेशन नामक फार्मूले से होती है, जिसे 1961 में इस बात का अनुमान के लिए तैयार किया गया था कि आखिर हमारी आकाशगंगा में कितनी एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं जो संवाद करने में सक्षम हों. यानी ड्रेक इक्वेशन वो गणितीय ढांचा है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक यह अनुमान लगाने के लिए करते हैं कि किसी भी समय हमारी आकाशगंगा में कितनी संवाद करने वाली एलियन सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं.

वास्तव में कोई तकनीकी प्रजाति कितने समय तक टिक सकती है?

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसी कितनी सभ्यताएं मौजूद हैं. इसके साथ ही वैज्ञानिकों के दिमाग में यह सवाल आया कि कोई सभ्यता कितने समय तक टिक सकती है? वैज्ञानिक रूप से मजबूत लेकिन आशावादी मान्यताओं का इस्तेमाल करते हुए रिसर्च टीम ने कहा कि आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह हैं. उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि उन पर कभी न कभी जीवन जरूर विकसित हो जाएगा. ऐसे ही एक चौंकाने वाले निष्कर्ष में उन्होंने करीब 5,000 साल के वक्त का अनुमान लगाया. यह समय बहुत लंबा नहीं है. कुछ परिभाषाओं के मुताबिक मानव सभ्यता खुद लगभग 10,000 साल पुरानी मानी जाती है. ऐसे में एक असहज सवाल उठता है, क्या हम पहले से ही अपने अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं.

तकनीकि सभ्यताओं का अंत

वैज्ञानिकों ने तीन प्रमुख कारण बताए हैं जिनकी वजह से कोई तकनीकी प्रजाति इतनी जल्दी खामोश हो सकती है. पहला सबसे बड़ा कारण है आत्म-विनाश, दूसरा युद्ध, तीसरा - कृत्रिम महामारी या पर्यावरणीय पतन जो किसी सभ्यता की तकनीकी क्षमता को खत्म कर सकते हैं. इससे पहले कि वह सितारों तक पहुंच सके.

तीन कारण

एक नई स्टडी के मुताबिक एलियन सभ्यताएं सिर्फ 5,000 साल तक टिकती हैं.

दूसरा कारण है बाहरी विनाशकारी घटनाएं, जैसे सुपरनोवा यानी विस्फोट करते तारे या फिर भटके हुए ब्लैक होल, जो एलियंस के पूरे ग्रह तंत्र को अस्त-व्यस्त करने के साथ वहां उथल-पुथल मचाने की ताकत रखते हैं. वो एक वजह हो सकती है, हालांकि वैज्ञानिक इसे अपेक्षाकृत कम संभावना वाला कारण मानते हैं.

तीसरा और शायद सबसे अजीब कारण है - दिलचस्पी का खत्म हो जाना. संभव है कि अत्यधिक विकसित प्रजातियां वर्चुअल दुनिया या संसाधनों की भरमार वाले आरामदायक जीवन में खो जाएं और बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश ही बंद कर दें.

खामोशी की वजह 'ग्रेट फिल्टर'

इन सबके पीछे 'ग्रेट फिल्टर' नाम का एक सिद्धांत है. अर्थशास्त्री रॉबिन हानसन की ये थ्योरी थोड़ी जटिल है. इसके हिसाब से एलियंस के रहने योग्य ग्रह और हमारी धरती के बीच कहीं एक ऐसी खाई है, जो इतना गहरी है कि उसे पार करना लगभग नामुमकिन है. अगर यह फिल्टर इंसानों के पीछे है, तो हम भाग्यशाली हैं. लेकिन अगर यह हमारे आगे है, तो संभव है कि हम सीधे उसी की ओर बढ़ रहे हों.

जर्मन साइंटिस्ट सेबिन हॉसेनफेल्डर इस खामोशी को अलग तरह से देखती हैं. उनका मानना है कि एलियंस के पास मौजूद तकनीकि इतनी एडवांस हो कि मानव उसे फिल्टर करके जांचने में असमर्थ हों यानी एलियंस इस समय भी हमारे आसपास लगातार संकेत भेज रहे हों, बस हम इंसानों के पास ही उन्हें सुनने के लिए सही उपकरण/सिस्टम न हो. ऐसे तमाम एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने फर्मी पैराडॉक्स को लेकर नया और कुछ डरावना सा स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने इस रिसर्च पेपर को 10 में से 5 नंबर देते हुए कहा कि इसमें मौजूद फैक्ट्स गलत नहीं लगते, लेकिन अधूरे जरूर हैं.