भूकंप का 'टाइम बम' बन चुके हैं भारत के ये राज्य! ये हैं वो इलाके जहां कभी भी आ सकता है नेपाल जैसा विनाशकारी भूकंप

हाल ही में अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में आए 6 तीव्रता के भूकंप ने एक बार फिर दिल्ली-NCR और जम्मू-कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया है. भले ही इस बार भारत में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस झटके ने देश की सुरक्षा और तैयारियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. आखिर क्यों अफगानिस्तान में आने वाले भूकंप का असर भारत तक होता है? क्या आप जानते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूकंप के ऐसे खतरनाक मुहाने पर बैठा है, जहां कभी भी बड़ी तबाही आ सकती है? आइए बेहद आसान भाषा में इस पूरे खतरे का एक्सप्लनेर समझते हैं.
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने भारत को भूकंप के खतरे के हिसाब से चार अलग-अलग हिस्सों में बांटा है. इन्हें जोन II से लेकर जोन V तक नाम दिया गया है. जोन II में भूकंप का खतरा सबसे कम होता है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं. जोन III को मध्यम खतरे वाला इलाका माना जाता है, जिसमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं.
भारत का एक बड़ा हिस्सा हाई-रिस्क जोन में आता है. जोन IV (हाई डैमेज रिस्क) में देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं. इसके बाद आता है सबसे खतरनाक जोन V, जहां भूकंप आने पर सबसे ज्यादा तबाही मच सकती है. इस सबसे खतरनाक जोन में पूरा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात का कच्छ क्षेत्र शामिल हैं.
भारत में भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह 'इंडियन टेक्टोनिक प्लेट' की हलचल है. यह प्लेट लगातार उत्तर की दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है. इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से हिमालय के आस-पास के फॉल्ट्स (दरारें) एक्टिव हो जाते हैं. जब यह तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वह भूकंप के रूप में बाहर निकलता है. इसके अलावा कच्छ में जमीन के अंदरूनी खिंचाव और अंडमान-निकोबार के पास सबडक्शन जोन (जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है) होने के कारण इन इलाकों में बार-बार भूकंप आते हैं. जब हिंदू कुश जैसे पहाड़ों में गहरा भूकंप आता है, तो उसकी तरंगें भारत के विशाल इंडो-गंगा के मैदानी इलाकों से होकर बड़ी आसानी से दिल्ली तक का सफर तय कर लेती हैं.
भारत में भूकंप पर नजर रखने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने की आधिकारिक जिम्मेदारी 'नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी' (NCS) की है. इनके पास देश भर में फैला एक मजबूत ग्राउंड नेटवर्क है. इनका कमांड सेंटर 24 घंटे काम करता है और सैटेलाइट के जरिए रीयल-टाइम डेटा हासिल करता है. भूकंप आते ही यह एजेंसी सरकार और आम जनता को तुरंत अलर्ट भेजती है.
वैज्ञानिक आज भी सटीक रूप से यह नहीं बता सकते कि भूकंप किस दिन, किस समय और कितनी तीव्रता का आएगा. विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं. हालांकि, वैज्ञानिक यह जरूर बता सकते हैं कि किन इलाकों में भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा है. आधुनिक तकनीक की मदद से भूकंप आने के ठीक कुछ सेकंड पहले अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के जरिए अलर्ट जारी किया जा सकता है, जिससे कुछ हद तक जान बचाई जा सकती है.
अगर आज भारत में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, तो विश्व स्तर के मानकों के हिसाब से हमारी तैयारी पूरी नहीं है. भारत के पास NDRF जैसी एक बेहतरीन रेस्क्यू फोर्स तो है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है. देश में भूकंप रोधी बिल्डिंग कोड तो एडवांस हैं, लेकिन उन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया जाता. हमारे शहरों में बिना इंजीनियरिंग के बनी पुरानी इमारतें, घनी आबादी वाले इलाके और आम जनता में जागरूकता की कमी इस खतरे को कई गुना बढ़ा देती है.