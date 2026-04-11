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Hindi Newsदुनियाचांद से घूमकर लौटा नासा का यान, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया

चांद से घूमकर लौटा नासा का यान, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया

चार एस्ट्रोनॉट्स, जो नासा के चांद मिशन पर गए थे, उसमें से कोई भारतीय नहीं था. हालांकि, चारों के लौटने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने दुनिया के हर कोने में बैठे भारतीयों को खुश कर दिया. जब नाम पुकारा गया- अमित क्षत्रिय. नासा की टीम में यह खास शख्स कौन है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:46 AM IST
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चांद से घूमकर लौटा नासा का यान, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया

चांद का चक्कर लगाकर चारों अंतरिक्ष यात्री धरती पर सकुशल लौट आए हैं. यह खुशखबरी देने के लिए नासा ने जो टीम भेजी, उसे देखकर भारतीय भी गर्व से भर गए. जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टॉप पांच अधिकारी बैठे थे. उसमें सबसे पहले बोलने वाले अधिकारी एक भारतीय थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मून मिशन के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे पहले उनका नाम पुकारा गया. अमित क्षत्रिय कौन हैं? (नीचे वीडियो जरूर देखिए)

नासा की टीम के वह एक महत्वपूर्ण पिलर हैं. उनकी भूमिका एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की है. आज उन्होंने आर्टेमिस मिशन-2 के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे क्रू ने कर दिखाया. हमने पहले ही बताया था कि टेक्नीशियनों और इंजीनियरों की टीम कैप्सूल को कैसे संभालेगी. उन्होंने वो सब काम अच्छी तरह से किया. अमित ने पिछले 10 दिनों से दिन-रात काम में जुटे हर एक शख्स का शुक्रिया अदा किया और उनके योगदान की प्रशंसा की. अमित ने कहा कि एक हफ्ते से ज्यादा समय से क्रू का परिवार खुश होने के साथ-साथ थोड़ा चिंतित भी था कि उनके अपने सही सलामत घर लौट आएं. सब अच्छा हुआ. fallback

कौन हैं अमित क्षत्रिय

अमित नासा में शीर्ष पद वाले सिविल सर्वेंट हैं. वह सीनियर सलाहकार भी हैं. वह एजेंसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम करते हैं. इससे पहले, अमित वॉशिंगटन में NASA मुख्यालय में एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स डेवलपमेंट मिशन डायरेक्टरेट के 'मून टू मार्स प्रोग्राम' के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं. इस भूमिका में, अमित ने चांद और मंगल पर इंसानी मिशनों की प्रोग्राम प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई. 

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जो ओरियन यान चांद का चक्कर लगाकर लौटा है, अमित उससे भी गहराई से जुड़े रहे. 2003 से वह इस स्पेस एजेंसी से जुड़े. उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम किया है. 2014 से 2017 तक, वह स्पेस स्टेशन फ्लाइट डायरेक्टर रहे. 

पढ़ें: पानी में क्यों उतरे चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्री? पीले गुब्बारे क्यों लटकाए थे

वह उस टीम का भी हिस्सा थे, जिसने आर्टेमिस-1 मिशन के दौरान इंसानों को चांद पर ले जाने के लिए डिजाइन किए स्पेसक्राफ्ट को वापस धरती पर लाने का काम किया. 

अमित क्षत्रिय ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से गणित में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से वह गणित में मास्टर्स हैं. उनका जन्म विस्कॉन्सिन में हुआ था, लेकिन वह टेक्सास में रहते हैं. उनके तीन बच्चे हैं. उनके माता-पिता भारत से आकर अमेरिका में बस गए थे.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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