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Hindi Newsविज्ञानपाताल में समा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा शहर! अंतरिक्ष से दिखी खौफनाक तस्वीरें, वैज्ञानिक भी हैरान

पाताल में समा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा शहर! अंतरिक्ष से दिखी खौफनाक तस्वीरें, वैज्ञानिक भी हैरान

मेक्सिको सिटी इतनी तेजी से धंस रही है कि अब यह तबाही अंतरिक्ष से भी साफ नजर आने लगी है. नासा और इसरो के 'NISAR' सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पानी की भारी कमी और जमीन धंसने के कारण यह शहर हर साल करीब 9.5 इंच नीचे जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 06, 2026, 09:00 AM IST
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मेक्सिको सिटी इतनी तेजी से धंस रही है कि अब यह तबाही अंतरिक्ष से भी साफ नजर आने लगी है.
मेक्सिको सिटी इतनी तेजी से धंस रही है कि अब यह तबाही अंतरिक्ष से भी साफ नजर आने लगी है.

दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल Mexico City एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है. यह शहर इतनी तेजी से धंस रहा है कि अब इसका असर अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है. NASA के रडार सिस्टम से मिली नई तस्वीरों के अनुसार, शहर की जमीन हर महीने 0.5 इंच से ज्यादा नीचे जा रही है. यह आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे तेजी से धंसने वाले शहरों में शामिल करता है और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है.

क्यों धंस रही है मेक्सिको सिटी

Mexico City एक पुराने झील क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ है और इसके नीचे एक बड़ा जलभंडार (aquifer) है, जो शहर के करीब 2.2 करोड़ लोगों को पानी उपलब्ध कराता है. समस्या यह है कि इस भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है. लगातार पानी निकालने से जमीन के नीचे खाली जगह बनती गई और ऊपर की सतह धीरे-धीरे धंसने लगी. इस ओवर-एक्सट्रैक्शन की वजह से शहर पानी के संकट का भी सामना कर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यहां “Day Zero” जैसी स्थिति आ सकती है, जब नलों में पानी आना बंद हो सकता है.

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शहरीकरण ने बढ़ाई समस्या

तेजी से बढ़ती आबादी और लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है. नई इमारतें, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पहले से कमजोर जमीन पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं. मिट्टी में क्ले (चिकनी मिट्टी) की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह दबाव को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाती और जमीन और तेजी से बैठने लगती है. इसका असर शहर के रोजमर्रा के जीवन पर साफ दिखाई देता है—सड़कों में दरारें, झुकी हुई इमारतें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नुकसान.

NISAR सैटेलाइट ने दिखाया असली खतरा

हाल ही में NISAR सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने इस समस्या को और स्पष्ट कर दिया है. यह प्रोजेक्ट NASA और ISRO का संयुक्त मिशन है. अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच किए गए अध्ययन में पाया गया कि शहर के कुछ हिस्से हर महीने 0.8 इंच तक धंस रहे हैं. इसका मतलब है कि एक साल में जमीन करीब 9.5 इंच तक नीचे जा सकती है. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में Benito Juarez International Airport भी शामिल है, जो शहर का मुख्य एयरपोर्ट है.

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ऐतिहासिक इमारतें भी हो रहीं प्रभावित

शहर की पहचान मानी जाने वाली Angel of Independence स्मारक भी इस धंसाव से प्रभावित हुआ है. 1910 में बने इस 114 फीट ऊंचे स्मारक के नीचे जमीन बैठने की वजह से इसकी सीढ़ियों में 14 नई सीढ़ियां जोड़नी पड़ी हैं, ताकि लोग इसे आसानी से देख सकें. यह उदाहरण दिखाता है कि यह समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है.

क्या है NISAR की खासियत

NISAR दुनिया के सबसे एडवांस रडार सैटेलाइट्स में से एक है. यह जमीन की बहुत ही हल्की मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकता है. इसके जरिए सिर्फ शहर के धंसने ही नहीं, बल्कि ग्लेशियर के खिसकने, फसलों की ग्रोथ और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं को भी मॉनिटर किया जा सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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