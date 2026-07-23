/क्या हमसे रूठकर दूर जा रहा है हमारा प्यारा चांद? जानिए हर साल कितनी बढ़ रही है पृथ्वी से दूरी

Moon Drifting Away From Earth: क्या आप जानते हैं कि हमारा प्यारा चांद चुपचाप हमसे दूर जा रहा है? विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि चांद हर साल धरती से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है. इंसानी जिंदगी के लिहाज से यह दूरी बहुत छोटी लगती है, लेकिन करोड़ों सालों बाद इसका असर हमारी धरती पर बहुत गहरा और डरावना हो सकता है. चांद हमसे दूर क्यों जा रहा है और इससे हमारी पृथ्वी का भविष्य कैसे बदलने वाला है?
वैज्ञानिकों के सटीक आंकड़ों के मुताबिक, चांद हर साल धरती से 3.83 सेंटीमीटर दूर जा रहा है. यह दूरी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से इंसान के नाखून बढ़ते हैं. इंसानी जीवन के 70-80 सालों में यह दूरी सिर्फ 3 मीटर की होती है. लेकिन अगर हम करोड़ों सालों के इतिहास को देखें तो यह बदलाव बहुत बड़ा है.
कैसे पता चला कि चांद दूर जा रहा है?
1969 से 1971 के बीच जब अपोलो मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बाकी अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे, तो वे वहां खास तरह के शीशे छोड़कर आए थे. वैज्ञानिक धरती से इन शीशों पर लेजर लाइट फेंकते हैं और लाइट के वापस आने के समय को नापते हैं. इसी तकनीक से बिल्कुल सटीक पता चला है कि चांद हमसे लगातार दूर खिसक रहा है.
चांद दूर क्यों जा रहा है?
इसके पीछे का मुख्य कारण है समंदर का ज्वार-भाटा. चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती के पानी को अपनी तरफ खींचती है. साथ ही, धरती अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमती है. धरती के घूमने की वजह से समंदर का पानी चांद के थोड़ा आगे निकल जाता है. यह बढ़ा हुआ पानी चांद को अपनी तरफ खींचता है जिससे चांद को थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है. इसी ऊर्जा की वजह से चांद ऊपर की कक्षा में चला जाता है और दूर होता जाता है.
धरती पर इसका क्या असर पड़ेगा?
1. लंबे होने लगेंगे हमारे दिन: जैसे-जैसे चांद दूर जा रहा है, वह धरती की घूमने की रफ्तार को धीमा कर रहा है. आज से एक अरब साल पहले धरती पर दिन सिर्फ 19 घंटे का होता था. आज दिन 24 घंटे का होता है. भविष्य में यह दिन और भी लंबे हो जाएंगे क्योंकि धरती के घूमने की चाल सुस्त होती जा रही है.
2. हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण: आज हमें आसमान में चांद और सूरज एक ही साइज के दिखाई देते हैं. इसीलिए जब चांद सूरज के सामने आता है तो उसे पूरी तरह ढक लेता है. लेकिन दूर जाने की वजह से चांद आसमान में छोटा दिखने लगेगा. लगभग 600 मिलियन साल बाद चांद इतना छोटा दिखेगा कि वह सूरज को कभी पूरी तरह ढक ही नहीं पाएगा. यानी धरती से पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.
3. समंदर की लहरें पड़ जाएंगी कमजोर: चांद की दूरी बढ़ने से उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती पर कमजोर पड़ने लगेगी. इसका सीधा असर हमारे समंदरों पर पड़ेगा. समंदर में उठने वाली ऊंची लहरें और ज्वार-भाटा काफी धीमे हो जाएंगे. इससे तटीय इलाकों के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) और समुद्री जीवों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
चांद का दूर जाना कोई नई बात नहीं है. यह पिछले साढे चार अरब सालों से हो रहा है. जब तक धरती घूमती रहेगी, तब तक चांद ऐसे ही धीरे-धीरे दूर जाता रहेगा. भले ही इसका असर आज हमें दिखाई न दे, लेकिन करोड़ों साल बाद हमारी धरती का रूप पूरी तरह बदल चुका होगा.