आसमान नीला ही क्यों? इसके पीछे कोई साइंस या आपके आंखों का धोखा, दिमाग घुमा देगा कुदरत के रंगों को खेल
Advertisement
trendingNow12905585
Hindi Newsविज्ञान

आसमान नीला ही क्यों? इसके पीछे कोई साइंस या आपके आंखों का धोखा, दिमाग घुमा देगा कुदरत के रंगों को खेल

Science Behind Blue Sky: आसमान का रंग नीला क्यों होता है, यदि आपको भी इसका जवाब आज तक नहीं मिला तो ये लेख आपके लिए है. यहां आप स्काई कलर के पीछे की दिलचस्प थ्योरी को आसान भाषा में जान सकते हैं.  

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान नीला ही क्यों? इसके पीछे कोई साइंस या आपके आंखों का धोखा, दिमाग घुमा देगा कुदरत के रंगों को खेल

इसमें कोई दोराय नहीं कि एक समय पर हम सबके मन में आसमान का देखकर ये सवाल जरूर उठा है कि आखिर इसका रंग नीला क्यों है? बच्चे अक्सर ऐसे सवाल करते हैं. लेकिन क्या अब आपके पास इसका जवाब है? अगर नहीं है तो चलिए समझे हैं, कि आसमान हरा या गुलाबी क्यों नहीं? इसके पीछे का साइंस क्या है. 

रोजाना दिखने वाला ये दृश्य असल में सूरज की रोशनी और धरती के वातावरण की साझेदारी से बना एक अनोखा 'ऑप्टिकल इफेक्ट' है. सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी जैसे रंग शामिल होते हैं. जब ये सफेद रोशनी धरती के वातावरण में प्रवेश करती है, तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती है और वहीं से शुरू होता है रंगों का खेल.

इसे भी पढ़ें- दुनिया का इकलौता देश जहां दिखता है 'हरा' सूरज, साइंटिस्ट ने बताया चौंकाने वाला कारण

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बिखरती है सूरज की रोशनी

सूरज की रोशनी में मौजूद सभी रंगों की अलग-अलग वेवलेंथ होती है. नीली और बैंगनी रोशनी की तरंगें छोटी होती हैं, जबकि लाल और नारंगी की तरंगें लंबी होती हैं. जब यह रोशनी हवा के अणुओं से टकराती है, तो रेले प्रकीर्णन
नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें छोटी तरंगें (जैसे नीला और बैंगनी) ज्यादा बिखरती हैं. नीली तरंगें सबसे ज्यादा फैलती हैं, और इसी वजह से हमारा आसमान नीला दिखाई देता है.

तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं?

यह सवाल भी उठता है कि अगर नीले से भी छोटी तरंग बैंगनी की होती है, तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब हमारे आंखों की बनावट में छिपा है. इंसानी आंख नीले रंग को बेहतर पहचानती है, लेकिन बैंगनी को उतनी तीव्रता से नहीं देख पाती. इसके अलावा, सूरज भी नीली रोशनी की तुलना में बैंगनी रोशनी कम पैदा करता है, इसलिए, जो रंग हम तक पहुंचता है, उसमें नीला ही प्रमुख होता है.

सूरज ढलने पर क्यों बदलता है आसमान का रंग?

जब सूरज उगता या डूबता है, तब उसकी रोशनी को धरती के वायुमंडल से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है. इस दौरान नीली और बैंगनी तरंगें पहले ही बिखर जाती हैं और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती. ऐसे में जो रंग अंत में लाल और नारंगी रंग बचते हैं. यही कारण है कि सुबह और शाम को आसमान हमें लालिमा लिए सुनहरी या गुलाबी-जैसा दिखाई देता है.

साइंस और सुंदरता का मेल

हर सुबह और हर शाम आसमान हमारे लिए विज्ञान की भाषा में और सुंदरता की रोशनी में एक कहानी लिखता है. कभी नीला, कभी सुनहरा, तो कभी गुलाबी और बैंगनी. ये दृश्य सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने और सराहने के लिए भी होते हैं. आसमान में छिपे इस रंगीन रहस्य ने एक बार फिर साबित किया कि विज्ञान और प्रकृति मिलकर सबसे सुंदर चित्र बनाते हैं.

इसे भी पढ़ें- 5 करोड़ साल पहले कैसे खड़ा हुआ धरती का 'महापर्वत' हिमालय? साइंटिस्ट ने खोजा नया सच, 100 साल पुरानी थ्योरी गलत साबित

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

why is the sky blue

Trending news

चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
;