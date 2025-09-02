आसमान नीला ही क्यों? इसके पीछे कोई साइंस या आपके आंखों का धोखा, दिमाग घुमा देगा कुदरत के रंगों को खेल

इसमें कोई दोराय नहीं कि एक समय पर हम सबके मन में आसमान का देखकर ये सवाल जरूर उठा है कि आखिर इसका रंग नीला क्यों है? बच्चे अक्सर ऐसे सवाल करते हैं. लेकिन क्या अब आपके पास इसका जवाब है? अगर नहीं है तो चलिए समझे हैं, कि आसमान हरा या गुलाबी क्यों नहीं? इसके पीछे का साइंस क्या है.

रोजाना दिखने वाला ये दृश्य असल में सूरज की रोशनी और धरती के वातावरण की साझेदारी से बना एक अनोखा 'ऑप्टिकल इफेक्ट' है. सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी जैसे रंग शामिल होते हैं. जब ये सफेद रोशनी धरती के वातावरण में प्रवेश करती है, तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती है और वहीं से शुरू होता है रंगों का खेल.

कैसे बिखरती है सूरज की रोशनी

सूरज की रोशनी में मौजूद सभी रंगों की अलग-अलग वेवलेंथ होती है. नीली और बैंगनी रोशनी की तरंगें छोटी होती हैं, जबकि लाल और नारंगी की तरंगें लंबी होती हैं. जब यह रोशनी हवा के अणुओं से टकराती है, तो रेले प्रकीर्णन

नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें छोटी तरंगें (जैसे नीला और बैंगनी) ज्यादा बिखरती हैं. नीली तरंगें सबसे ज्यादा फैलती हैं, और इसी वजह से हमारा आसमान नीला दिखाई देता है.

तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं?

यह सवाल भी उठता है कि अगर नीले से भी छोटी तरंग बैंगनी की होती है, तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब हमारे आंखों की बनावट में छिपा है. इंसानी आंख नीले रंग को बेहतर पहचानती है, लेकिन बैंगनी को उतनी तीव्रता से नहीं देख पाती. इसके अलावा, सूरज भी नीली रोशनी की तुलना में बैंगनी रोशनी कम पैदा करता है, इसलिए, जो रंग हम तक पहुंचता है, उसमें नीला ही प्रमुख होता है.

सूरज ढलने पर क्यों बदलता है आसमान का रंग?

जब सूरज उगता या डूबता है, तब उसकी रोशनी को धरती के वायुमंडल से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है. इस दौरान नीली और बैंगनी तरंगें पहले ही बिखर जाती हैं और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती. ऐसे में जो रंग अंत में लाल और नारंगी रंग बचते हैं. यही कारण है कि सुबह और शाम को आसमान हमें लालिमा लिए सुनहरी या गुलाबी-जैसा दिखाई देता है.

साइंस और सुंदरता का मेल

हर सुबह और हर शाम आसमान हमारे लिए विज्ञान की भाषा में और सुंदरता की रोशनी में एक कहानी लिखता है. कभी नीला, कभी सुनहरा, तो कभी गुलाबी और बैंगनी. ये दृश्य सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने और सराहने के लिए भी होते हैं. आसमान में छिपे इस रंगीन रहस्य ने एक बार फिर साबित किया कि विज्ञान और प्रकृति मिलकर सबसे सुंदर चित्र बनाते हैं.

