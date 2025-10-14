कहीं पर हरा तो कहीं पर नीला...क्यों 'गिरगिट' की तरह रंग बदलता है महासागर? सूरज की रोशनी में छिपा है राज

Colours of Sea: महासागर के पानी का रंग अक्सर चर्चाओं में रहता है. कभी सफेद तो कभी नीले और कभी हरे रंग का पानी हो जाता है. समंदर के पानी के रंग बदलने की वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है जानते हैं.
Sea Colours: समंदर का स्वरूप अक्सर बदलता रहता है. कभी समंदर शांत रहता है तो कभी खतरनाक रूप धारण कर लेता है. समंदर की लहरें सैलानियों के लिए अलौकिक होती हैं लेकिन किनारों पर बसे लोग इससे हमेशा सतर्क रहते हैं. समंदर या महासागरों के पानी का रंग हमेशा लोगों को प्रभावित करता है. कहीं पर इसका पानी सफेद रंग का होता है तो कहीं पर नीला तो कहीं पर हरा, हम बात करने चल रहे हैं दो महासागरों के पानी के रंग के बारे में, जिसका रंग अलग-अलग है. इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं.
दुनिया का सबसे बड़ा महासागर
दुनिया में कुल तीन महासागर हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए फेमस हैं. अटलांटिक, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है. ये महासागर देखने पर चिपका हुआ लगता है, दक्षिण अमेरिका के उभरे हुए हिस्सों की वजह से इस महासागर की चौड़ाई कम नजर आती है.
कैसा है हिंद महासागर के पानी का रंग?
अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो इसके पानी का रंग नीला है हालांकि जब हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं तो इसका रंग और ज्यादा बदल जाता है. हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है. ये महासागर अपने पानी के रंग की वजह से दुनियाभर में फेमस है, नीले रंग का पानी इसकी विशेषता बताता है.
अटलांटिक महासागर का रंग
वहीं अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसका पानी हरे रंग का नजर आता है. इस महासागर की तलहटी में हरे रंग के काफी ज्यादा पौधे हैं. जब ये पौधे नष्ट हो जाते हैं तो ये पीले रंग का आकार ले लेते हैं. ऐसे में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो नीला और पीला रंग आपस में मिल जाता है और फिर नीले और पीले का मिश्रण जब आंखों से देखा जाता है तो ये हरे रंग का नजर आता है. इस वजह से इसका पानी हरे रंग का नजर आता है.
क्यों बदलता है रंग
महासागर के पानी का रंग बदलता है तो इसकी वजह से लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुतााबिक ये स्थिति प्रकाश परावर्तन की वजह से बनती है. दरअसल, जब सूर्य की रोशनी समंदर तो समंदर में मौजूद सात रंगों में जो भी रंग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है समंदर उसी रंग का हो जाता है. ऐसे में जब ये रोशनी हिंद महासागर में पड़ती है तो पानी नीले रंग का हो जाता है और जब अटलांटिक महासागर में पड़ता है तो पानी का रंग हरे रंग का हो जाता है.