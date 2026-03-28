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Hindi Newsविज्ञानबढ़ी मंगल की चाल... दिन में हो रहा बड़ा बदलाव! NASA की इस रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

बढ़ी मंगल की चाल... 'दिन' में हो रहा बड़ा बदलाव! NASA की इस रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

Mars Rotation Speed Increasing: मंगल ग्रह (Mars) को लेकर एक ऐसी खबर आई है, जो खगोलविदों (Astronomers) को हैरान कर रही है. NASA के InSight लैंडर से मिले डेटा के अनुसार, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर पहले के मुकाबले तेजी से घूम रहा है. जिससे लाल ग्रह पर दिन अब छोटे होते जा रहे हैं. आइए, समझते हैं मंगल की इस बढ़ती रफ्तार का रहस्य.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:53 AM IST
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बढ़ी मंगल की चाल... 'दिन' में हो रहा बड़ा बदलाव! NASA की इस रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

Mars Rotation Speed Increasing: इंसान अभी मंगल पर कदम रखने की तैयारी ही कर रहा है कि इस पड़ोसी ग्रह ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि मंगल ग्रह की घूमने की रफ्तार (Rotation Speed) हर साल 4 मिली आर्कसेकंड की दर से बढ़ रही है. इसका मतलब है कि मंगल पर एक दिन अब एक सेकंड के कुछ हजारवें हिस्से जितना छोटा होता जा रहा है. हालांकि यह बदलाव बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन स्पेस साइंस में यह एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी घटना है.

आखिर क्या हो रहा है मंगल पर

जैसे कि आपको पता है कि मंगल ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है. इसी वजह से वहां दिन और रात होते हैं. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने देखा है कि मंगल की यह घूमने की गति धीरे धीरे बढ़ रही है. इससे एक दिन पूरा होने में लगने वाला समय बहुत ही थोड़ा कम हो रहा है. यह बदलाव बहुत मामूली है. हर साल मंगल का दिन कुछ मिलीसेकंड के हिस्से जितना ही छोटा हो रहा है. लेकिन स्पेस साइंस में इतना छोटा बदलाव भी बहुत मायने रखता है.

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कैसे पता चला यह राज

नासा के इनसाइट (InSight) लैंडर ने अपने राइज (RISE) उपकरण के जरिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर यह डेटा जुटाया है. यह माप इतनी सटीक है कि यह मंगल के घूमने में होने वाले मामूली बदलावों को भी पकड़ लेती है. इसके बाद वैज्ञानिकों ने मंगल पर मौजूद लैंडर से मिले आंकड़ों का अध्ययन किया. उन्होंने लंबे समय तक ग्रह की गतिविधियों पर नजर रखी. इन आंकड़ों को ध्यान से देखने पर पता चला कि मंगल की घूमने की गति में हल्का सा बदलाव आ रहा है.

आखिर क्यों तेजी से भाग रहा है मंगल?

वैज्ञानिक अभी भी इसकी सही वजह तलाश रहे हैं, लेकिन वे अभी तक इसके लिए दो कारणों को प्रमुखता से देख रहे हैं. उनका मानना है कि जैसे जैसे मंगल के ध्रुवों (Poles) पर जमा बर्फ का भार बदलता है, ग्रह का द्रव्यमान (Mass) केंद्र की ओर खिसकता जा रहा है. जैसे एक आइस स्केटर अपनी बाहें समेटने पर तेजी से घूमने लगता है, वैसे ही मंगल के साथ हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के अंदरूनी हिस्से यानी उसके कोर (Core) और मेंटल के बीच होने वाले घर्षण या बदलाव भी इसकी रफ्तार बढ़ा सकते हैं.

क्या होगा इसका असर?

फिलहाल यह बदलाव इतना मामूली है कि हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन हजारों सालों में यह मंगल के कैलेंडर को पूरी तरह बदल सकता है. लेकिन मंगल की सही रफ्तार जानना नासा के आर्टेमिस और भविष्य के मानव मिशनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी रफ्तार पर लैंडिंग और नेविगेशन निर्भर करता है. मंगल पर एक दिन पृथ्वी के 24 घंटे 37 मिनट के बराबर होता है. लेकिन अब इस गति के कारण यह समय धीरे धीरे घट रहा है. यह रिसर्च हमें यह समझने में मदद करेगी कि अरबों सालों में ग्रहों का विकास कैसे होता है और उनका आंतरिक हिस्सा कैसे काम करता है?

अंतरिक्ष के रहस्य अभी बाकी हैं

मंगल ग्रह हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है. अब उसकी बढ़ती रफ्तार ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है. यह दिखाता है कि अंतरिक्ष में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है, जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं. यह रिसर्च हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड हर दिन कुछ नया सिखाता है, बस जरूरत है उसे ध्यान से देखने की.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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