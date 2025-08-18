वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा! सौर मंडल में लगातार छोटा होता जा रहा है Mercury

Mercury Planet Shrinking: एजीयू एडवांसेज में छपी रिपोर्ट के अनुसार बुध ग्रह अपने जीवन में 2.7 से 5.6 किलोमीटर तक छोटा हो गया है वहीं पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि यह लगभग 1 से 7 किलोमीटर तक कम हुआ होगा. जैसे जैसे बुध ग्रह ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे ये सिकुड़ रहा है. इसकी ऊपरी चट्टानी सतह सिकुड़ रही है जिसकी वजह से बड़े बड़े दरार और चट्टान पर ढलानें बन गई हैं. वैज्ञानिकों के यहां पर फॉल्ट सिस्टम के अध्ययन किया और फिर पता चल पाया कि बुध ग्रह कितना सिकुड़ चुका है. दरअसल पहले जिन तरीकों से पता लगाया जाता था उससे गलत नतीजा ही निकलता था.

सिकुड़न मापने का तरीका

सही तरीके और नतीजों को पाने के लिए वैज्ञानिकों स्टीफन आर. लवलेस और क्रिश्चियन क्लिमजैक ने एक नया तरीका अपनाया और इसमें उन्होंने फॉल्ट को नहीं गिना बल्कि उन्होंने डेटाबेस में यह पता लगाया कि सबसे बड़ी दरारें इस ग्रह को सिकोड़ने में कितनी जिम्मेदार हो सकती हैं और इसी की तरह उन्होंने इसे पूरे ग्रह को समझने के लिए लागू किया. उन्होंने इसे तीन अलग अलग डेटाबसे पर परखते हुए सबसे पहले ग्रह पर 6,000 दरारें थीं फिर दूसरे में 653 हुईं और तीसरे डेटाबेस में 653 दरारे थीं और हैरानी की बात ये है कि तीनों डेटाबेस में एक ही जैसा डाटा मिला.

क्यों सिकुड़ रहा है बुध ग्रहबुध ग्रह

लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था और तब से ही देखा जाए तो इसका अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो रहा है और यही कारण है कि बुध ग्रह सिकुड़ रहा है. जब कोई धातु ठंडी होती है तो वह सिकुड़ने लगती है और उसका आकार बदलने लगता है. बुध ग्रह का ज्यादातर हिस्सा एक बड़े लोहे से बना हुआ है यही कारण है कि यह बहुत तेजी से ठंडा हो रहा है. अब जैसे जैसे इसके अंदर का भाग धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है इसके बाहरी परत पर काफी दबाव पड़ रहा है. यही कारण है कि बुध ग्रह का रेडियस 2.7 से 5.6 किलोमीटर तक कम हो चुका है.