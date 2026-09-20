‘किशमिश’ की तरह क्यों सिकुड़ रहा बुध? 23 किमी हो चुका है छोटा, 'नन्हे ग्रह’ में तेजी से हो रहा बदलाव, राज जानकर वैज्ञानिक सन्न

Reasons for Mercury Shrinkage? कल्पना कीजिए, धूप में रखा अंगूर धीरे-धीरे सिकुड़कर किशमिश बन जाए. कुछ ऐसा ही नजारा अंतरिक्ष में हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध (Mercury) के साथ देखने को मिल रहा है. एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि बुध ग्रह पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से सिकुड़ रहा हो सकता है. हफपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्टडी जर्मन एयरोस्पेस सेंटर के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने की है. स्टडी के प्रमुख लेखक जापान के गाकु निशियामा हैं.