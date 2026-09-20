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‘किशमिश’ की तरह क्यों सिकुड़ रहा बुध? 23 किमी हो चुका है छोटा, 'नन्हे ग्रह’ में तेजी से हो रहा बदलाव, राज जानकर वैज्ञानिक सन्न

Why Mercury is Shrinking? सौरमंडल का सबसे छोटा बुध ग्रह ‘किशमिश’ की तरह सिकुड़ता जा रहा है. वह अब तक 23 किमी छोटा हो चुका है. आखिर इसकी वजह अब दुनिया के सामने आई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 20, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:39 PM IST
‘किशमिश’ की तरह क्यों सिकुड़ रहा बुध? 23 किमी हो चुका है छोटा, 'नन्हे ग्रह’ में तेजी से हो रहा बदलाव, राज जानकर वैज्ञानिक सन्न

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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