Meteor Shower: इंडिया वालों हो जाओ तैयार...दिसंबर से फरवरी तक आसमान में दिखेगा 'जादू', नोट कर लें तारीख

Meteor Shower in India: हर साल धरती सूर्य का एक चक्कर लगाती है. उस दौरान यह धूल-मलबे, उल्कापिंड और एस्टेरॉयड्स से होकर गुजरती है. यह मलबा पूरे स्पेस में फैला हुआ है और जब धरती उनको पार करती है तो यह उल्कापिंड की बारिश जैसा नजर आता है.

दिसंबर से फरवरी के बीच, धरती ऐसे कई मलबे के बहाव से गुजरती है. दुनिया के कई हिस्सों में साफ और ठंडा मौसम है. यह तारे और उल्कापिंड देखने के लिए बहुत अच्छे हालात हैं. क्योंकि जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, वे हर साल थोड़े बदल जाते हैं, और क्योंकि मलबे की धाराओं का घनत्व अलग-अलग होता है, इसलिए कुछ मौसम दूसरों की तुलना में ज्यादा शानदार नजारे दिखाते हैं.

सर्दी के मौसम में कब कहां दिखेगी उल्कापिंड की बारिश?

Add Zee News as a Preferred Source

जेमिनिड्स उल्कापिंड की बारिश: NASA की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जेमिनिड्स उल्कापिंड की बारिश 13 और 14 दिसंबर की रात को नजर आएगी. यहां अंधेरी रात में आप प्रति घंटे 120 उल्कापिंड देख सकते हैं.

क्वाड्रेंटिड्स उल्कापिंड की बारिश: NASA की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 26 दिसंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 के बीच क्वाड्रेंटिड्स उल्कापिंड की बारिश आसमान में आप देख सकते हैं. 3 से 4 जनवरी के बीच इसका पीक टाइम रहेगा.

इसके अलावा कुछ अन्य उल्कापिंड जनवरी-फरवरी तक भी देख सकते हैं. जैसे Delta-Cancrids Meteor 1 जनवरी से 24 जनवरी तक देखे जा सकते हैं. कुछ उल्कपिंड की बारिश दिसंबर के मध्य से लेकर फरवरी के मध्य तक भी देखी जा सकती है. हालांकि यह बेहद कमजोर हैं और एक घंटे में कुछ ही उल्कापिंड नजर आएंगे.

भारत में कब और कहां दिखेगा?

जेमिनिड्स के लिए, देर शाम से सुबह होने तक (आधी रात के बाद सबसे अच्छा). क्वाड्रेंटिड्स के लिए, सुबह 3-5 AM के आसपास का समय सबसे अच्छा होता है.

कहां: शहर की रोशनी से दूर कोई जगह ढूंढें. गांव के इलाके, पहाड़ या देहात में आमतौर पर सबसे अच्छी विजिबिलिटी मिलती है. दिल्ली/गुरुग्राम जैसे शहरों में लाइट पॉल्यूशन होता है, इसलिए 50-100 km दूर जाने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है.