Advertisement
trendingNow13035370
Hindi Newsविज्ञान

Meteor Shower: इंडिया वालों हो जाओ तैयार...दिसंबर से फरवरी तक आसमान में दिखेगा 'जादू', नोट कर लें तारीख

Meteor Shower Time in Delhi: दिसंबर से फरवरी के बीच, धरती ऐसे कई मलबे के बहाव से गुजरती है. दुनिया के कई हिस्सों में साफ और ठंडा मौसम है. यह तारे और उल्कापिंड देखने के लिए बहुत अच्छे हालात हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 09, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meteor Shower: इंडिया वालों हो जाओ तैयार...दिसंबर से फरवरी तक आसमान में दिखेगा 'जादू', नोट कर लें तारीख

Meteor Shower in India: हर साल धरती सूर्य का एक चक्कर लगाती है. उस दौरान यह धूल-मलबे, उल्कापिंड और एस्टेरॉयड्स से होकर गुजरती है. यह मलबा पूरे स्पेस में फैला हुआ है और जब धरती उनको पार करती है तो यह उल्कापिंड की बारिश जैसा नजर आता है. 

दिसंबर से फरवरी के बीच, धरती ऐसे कई मलबे के बहाव से गुजरती है. दुनिया के कई हिस्सों में साफ और ठंडा मौसम है. यह तारे और उल्कापिंड देखने के लिए बहुत अच्छे हालात हैं. क्योंकि जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, वे हर साल थोड़े बदल जाते हैं, और क्योंकि मलबे की धाराओं का घनत्व अलग-अलग होता है, इसलिए कुछ मौसम दूसरों की तुलना में ज्यादा शानदार नजारे दिखाते हैं.

सर्दी के मौसम में कब कहां दिखेगी उल्कापिंड की बारिश?

Add Zee News as a Preferred Source

जेमिनिड्स उल्कापिंड की बारिश: NASA की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जेमिनिड्स उल्कापिंड की बारिश 13 और 14 दिसंबर की रात को नजर आएगी. यहां अंधेरी रात में आप प्रति घंटे 120 उल्कापिंड देख सकते हैं. 

क्वाड्रेंटिड्स उल्कापिंड की बारिश: NASA की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 26 दिसंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 के बीच क्वाड्रेंटिड्स  उल्कापिंड की बारिश आसमान में आप देख सकते हैं. 3 से 4 जनवरी के बीच इसका पीक टाइम रहेगा. 

इसके अलावा कुछ अन्य उल्कापिंड जनवरी-फरवरी तक भी देख सकते हैं. जैसे  Delta-Cancrids Meteor 1 जनवरी से 24 जनवरी तक देखे जा सकते हैं. कुछ उल्कपिंड की बारिश दिसंबर के मध्य से लेकर फरवरी के मध्य तक भी देखी जा सकती है. हालांकि यह बेहद कमजोर हैं और एक घंटे में कुछ ही उल्कापिंड नजर आएंगे.

भारत में कब और कहां दिखेगा?

जेमिनिड्स के लिए, देर शाम से सुबह होने तक (आधी रात के बाद सबसे अच्छा). क्वाड्रेंटिड्स के लिए, सुबह 3-5 AM के आसपास का समय सबसे अच्छा होता है.

कहां: शहर की रोशनी से दूर कोई जगह ढूंढें. गांव के इलाके, पहाड़ या देहात में आमतौर पर सबसे अच्छी विजिबिलिटी मिलती है. दिल्ली/गुरुग्राम जैसे शहरों में लाइट पॉल्यूशन होता है, इसलिए 50-100 km दूर जाने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Meteor shower

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा