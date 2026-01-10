सर्दियों में भारत ही क्यों आते हैं विदेशी पक्षी? बिना मैप इस तरह करते हैं हजारों किमी का सफर

Migratory Birds in India: जब उत्तर के ठंडे देशों में सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो पक्षियों के लिए वहां जिंदा रहना काफी मुश्किल हो जात है. वहां की झीलें जम जाती हैं और खाने-पीने के लिए कीड़े-मकोड़े या दाने मिलना बंद हो जाते हैं. कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से पक्षियों को न तो खाना मिलता है और न ही रहने के लिए सुरक्षित जगह. ठंड इतनी बढ़ जाती है कि पक्षी अपने बच्चों को सही तरीके से पाल भी नहीं सकते और जान बचाने के लिए हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर भारत आते हैं जहां मौसम सुहावना होता है भरपूर खाना मिल जाता है.

भारत ही क्यों आते हैं ये पक्षी?

भारत एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर से अलग-अलग तरह के पक्षी सर्दियों की छुट्टियां बिताने आते हैं. यहां का गर्म मौसम और खास लोकेशन इन विदेशी पक्षियों के लिए सुरक्षित घर जैसा है. दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बाद भी भारत इन पक्षियों को वो हर चीज देता है जिसकी उन्हें जरुरत है.

यह भी पढ़ें: इंसानों के पहुंचने से पहले ही बदली मंगल ग्रह की जमीन, ESA सैटेलाइट ने भेजी चौंकाने वाली तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

कितने तरह के पक्षी आते हैं भारत?

भारत के कई इलाकों में सर्दियों के दौरान भी ढेर सारी मछलियां, कीड़े-मकोड़े और पौधे मिलते हैं जिसे खाने के लिए लगभग हर साल लगभग 370 तरह के विदेशी पक्षी यहां आते हैं. इसमें गुजरात के दलदल में दिखने वाले राजहंस, राजस्थान के खेतों में आने वाले कुरजां और अफ्रीका जाने से पहले भारत में रुकने वाले छोटी नीले रोलर बर्ड शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: अरावली जैसा खजाना और -50 डिग्री की मार...ग्रीनलैंड की बर्फ में कैसे धंस सकता है ट्रंप का अरबों का दांव

कितने देशों से होकर गुजरते हैं पक्षी?

दुनिया में पक्षियों के उड़ने का एक बहुत बड़ा रास्ता है जो आर्कटिक से लेकर हिंद महासागर तक फैला है और 30 देशों से होकर गुजरता है. भारत इस रास्ते के बिल्कुल बीच में पड़ता है और यहीं वजह है कि रूस और मंगोलिया जैसे दूर-दराज के देशों से पक्षी उड़कर सर्दियों में भारती की झीलों और खेतों में पहुंच जाते हैं.