धरती से बढ़ रही चांद की दूरी...हर साल 1.5 इंच की रफ्तार से जा रहा है दूर, जानें क्या है वजह?
विज्ञान

धरती से बढ़ रही चांद की दूरी...हर साल 1.5 इंच की रफ्तार से जा रहा है दूर, जानें क्या है वजह?

Moon Shifting From Earth: एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चंद्रमा हर साल लगभग 1.5 इंच की रफ्तार से धरती से दूर जा रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण ज्वार-भाटा है जो चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से बनता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:33 PM IST
धरती से बढ़ रही चांद की दूरी...हर साल 1.5 इंच की रफ्तार से जा रहा है दूर, जानें क्या है वजह?

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों के मुताबिक, 4.5 अरब सालों से धरती का साथी रहा चांद अब हमसे दूर जा रहा है. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने यह जानकारी दी है. भौतिकी और खगोल विज्ञानी डॉ.स्टीफन डिकर्वी के अनुसार हर साल चांद 1.5 इंच की रफ्तार से धरती से दूर खिसक रहा है. इसी वजह से धरती के घूमने की रफ्तार भी धीमी हो रही जिससे आने वाले समय में दिन और लंबे हो सकते हैं. लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी से एक ग्रह जैसा पदार्थ टकराया तब चांद बना था. उस समय चांद धरती के बहुत करीब था और आकाश में बहुत बड़ा दिखता था.

दूर क्यों हो रहा है चंद्रमा?
डॉ.डिकर्वी ने बताया कि ज्वार-भाटे की वजह से चांद दूर होता जा रहा है. चंद्रमा के Gravitational Force से हमारे महासागरों में बड़े उभार बनते हैं. एक उभार चांद की तरफ होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है और दूसरा उभार चांद से दूर होता है जहां यह बल सबसे कम होता है. ये दोनों उभार चांद के बिल्कुल सामने नहीं रहते, बल्कि धरती के घूमने की वजह से थोड़ा आगे की तरफ खिंच जाते हैं. इसी खिंचाव के कारण चांद धीरे-धीरे हमसे दूर जा रहा है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने सुलझाया धरती का बड़ा रहस्य, बताया-'उल्कापिंड और आकाशंगगा के बीच का संबंध'

कैसी मापी गई दूरी?
वैज्ञानिक चांद की दूरी मापने के लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं. वे चांद पर भेजे गए अंतरिक्ष यानों और यात्रियों द्वारा रखे गए दर्पणों पर लेजर की रोशनी डालते हैं. फिर इस रोशनी को चांद तक जाने और वापस आने में लगे समय को मापकर वह चांद की दूरी और उसमें हो रहे बदलावों को सटीकता से जान पाते हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में भारत का सम्मान...48 करोड़ किमी दूर एस्टेरॉयड को मिला 'नर्मदा' का नाम, क्या है NASA का लूसी मिशन

क्यों धीमी होती है रफ्तार?
जिस तरह से धरती चांद की गति बढ़ाती है उससे धरती के घूमने की रफ्तार धीमी हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती का घूमने वाला बल(Momentum)चांद की तरफ चला जाता है. इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे चांद दूर जाएगा एक दिन में सेकंड और मिनटों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी. हालांकि, डॉ.डिकर्बी ने बताया कि यह बदलाव बहुत ही धीरे-धीरे हो रहा है. अभी चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और इसकी तुलना में हर साल 1.5 इंच की दूरी बहुत कम है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

