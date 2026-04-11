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चांद से तो लौट आए, पर घर नहीं जा पाएंगे आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स! आखिर इनको NASA ने क्यों अपनों से ही किया दूर

Artemis-2 Isolation Reason: आर्टेमिस-2 के चारों एस्ट्रोनॉट्स प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर चुके हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. भले ही वे धरती पर हैं, लेकिन अगले कुछ दिन वे नासा की कड़ी निगरानी और एक तरह के आइसोलेशन (Isolation) में बिताएंगे. आइए जानते हैं क्यों?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:59 AM IST
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चांद से तो लौट आए, पर घर नहीं जा पाएंगे आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स! आखिर इनको NASA ने क्यों अपनों से ही किया दूर

Artemis-2 Isolation Reason: आर्टेमिस-2 मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स ने प्रशांत महासागर में सफल 'स्प्लैशडाउन' तो कर लिया, लेकिन उनके लिए असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है. समंदर से निकलने के बाद भी ये एस्ट्रोनॉट्स सीधे अपने घर नहीं जा सकते और न ही अपने परिवार को गले लगा सकते हैं. नासा का नियम कहता है कि मिशन पूरा होने के बाद भी ये एस्ट्रोनॉट्स अगले कई दिनों तक कड़ी निगरानी और एक तरह के आइसोलेशन (Isolation) में बिताएंगे. यह आइसोलेशन कम से कम 21 दिनों का होता है. लेकिन आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स करीब 7 से 10 दिनों तक ही इसमें रहने वाले हैं. नासा ने इसके पीछे कई बड़े वैज्ञानिक और सुरक्षा कारण बताए हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करने वाले इन हीरोज को अपने ही घर में एंट्री के लिए 'वेटिंग लिस्ट' में रहना होगा.

इम्यून सिस्टम (Immunity) का कमजोर होना

अंतरिक्ष में 10 दिन बिताने के बाद इन यात्रियों का शरीर काफी बदल चुका है. डीप स्पेस के रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी की वजह से उनका इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) काफी कमजोर हो जाता है. इस स्थिति में धरती के मामूली वायरस या बैक्टीरिया भी उन्हें गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं. आइसोलेशन उन्हें बाहरी संक्रमण से बचाने के लिए एक 'कवच' की तरह है.

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'लूनर डस्ट' और अज्ञात बैक्टीरिया का डर

भले ही ये एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर नहीं उतरे, लेकिन वे चांद के बेहद करीब (करीब 6500 किमी) गए थे. नासा के कड़े सुरक्षा नियम कहते हैं कि अंतरिक्ष से कोई ऐसा अज्ञात वायरस या सूक्ष्मजीव (Microbes) धरती पर नहीं आना चाहिए, जिसके लिए हमारा शरीर तैयार न हो. अपोलो मिशन के समय भी यात्रियों को 21 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाता था. हालांकि अब तकनीक बेहतर है, फिर भी सावधानी के तौर पर उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है.

शरीर को दोबारा 'धरती' की आदत डालना

10 दिनों तक जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद, अचानक धरती के गुरुत्वाकर्षण का सामना करना शरीर के लिए एक बड़ा झटका होता है. कई बार तो एस्ट्रोनॉट्स को खड़े होने, चलने और अपना संतुलन बनाए रखने में भी दिक्कत होती है. ऐसे में यह आइसोलेशन का समय उनके लिए खास होता है. इस दौरान डॉक्टरों की टीम लगातार उनके दिल की धड़कन, मांसपेशियों के घनत्व (Bone Density) और ब्लड प्रेशर की जांच करती है, जिससे यह पक्का हो सके कि वे धरती के माहौल में ढल रहे हैं.

मनोवैज्ञानिक बदलाव

इतनी बड़ी उपलब्धि और डीप स्पेस के अकेलेपन के बाद वापस भीड़भाड़ वाली दुनिया में आना मानसिक रूप से थका देने वाला होता है. ऐसे में आइसोलेशन के दौरान उन्हें मनोवैज्ञानिकों से बात करने और अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलता है, ताकि वे मानसिक रूप से भी घर जाने के लिए तैयार हो सकें.

कब मिल पाएंगे परिवार से?

आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स को करीब 7 से 10 दिनों तक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा. इस दौरान केवल उनके करीबी परिवार को ही सीमित समय के लिए और वह भी कांच की दीवार के पीछे से मिलने की अनुमति दी जा सकती है. जब नासा के डॉक्टर उन्हें 'पूरी तरह फिट' घोषित कर देंगे, तभी वे अपने घर वापस जा पाएंगे.

ओरियन कैप्सूल की भी होगी 'जांच'

सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि Orion कैप्सूल को भी अगले कुछ दिनों तक सीलबंद रखा जाएगा. वैज्ञानिक यह देखना चाहते हैं कि क्या स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई हानिकारक गैस या रेडिएशन का असर तो नहीं रह गया है.

मिशन का डेटा और रिपोर्टिंग

जब तक एस्ट्रोनॉट्स आइसोलेशन में रहेंगे, यह समय सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि काम का भी होगा. इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को मिशन के हर पल की बारीकी से जानकारी देनी होती है. वहां उन्होंने क्या महसूस किया, कैप्सूल ने कैसा व्यवहार किया, इन सब बातों का रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिससे अगले साल होने वाले 'मून लैंडिंग' (Artemis-3) मिशन को और बेहतर बनाया जा सके.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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