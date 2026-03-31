चांद की सैर पर क्यों जाएंगे 56 लाख नाम? NASA आर्टेमिस-2 मिशन के साथ भेज रहा आपकी पहचान, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

NASA Artemis 2 Mission: नासा 50 से ज्यादा साल के बाद एक बार फिर अपने आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन के साथ चांद की ओर उड़ान भरेगा. 1 अप्रैल से शुरू होने वाली इस यात्रा में सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट ही नहीं होंगे. वे अपने साथ 56 लाख (5.6 Million) लोगों के नाम लेकर चांद पर जाने वाले हैं. जी हां, नासा ने एक खास 'डिजिटल चिप' तैयार की है, जिसमें दुनिया भर के उन आम लोगों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. आखिर क्यों NASA लाखों नामों को अपने साथ ले जा रहा है और इसका क्या महत्व है? आइए समझते हैं इस खबर में.

56 लाख नाम और एक छोटी माइक्रोचिप

NASA ने पिछले कुछ महीनों में एक वैश्विक अभियान चलाया था, जिसमें लोगों को अपना नाम चांद पर भेजने का मौका दिया गया था. इन सभी नामों को एक छोटी सी माइक्रोचिप (Microchip) में एन्कोड किया गया है. यह चिप ओरियन (Orion) कैप्सूल के अंदर एक सुरक्षित जगह पर रखी गई है. इसमें भारत सहित दुनिया के कोने-कोने से लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक एंगेजमेंट वाला स्पेस मिशन बन गया है.

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क्यों जरूरी है यह नाम?

अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सिर्फ नाम भेजने से क्या होगा? वैज्ञानिकों और नासा के लिए इसके पीछे एक बड़ा 'मनोविज्ञान' काम करता है. नासा चाहता है कि अंतरिक्ष की खोज सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित न रहे. जब लाखों लोगों के नाम वहां जाते हैं, तो वे खुद को इस मिशन का हिस्सा महसूस करते हैं. इसका मकसद नई पीढ़ी के छात्रों और बच्चों को विज्ञान और अंतरिक्ष की ओर आकर्षित करना है.

क्या है 'सर्टिफिकेट ऑफ फ्लाइट'?

जिन 56 लाख लोगों ने अपना नाम भेजा है, नासा ने उन्हें एक डिजिटल बोर्डिंग पास या सर्टिफिकेट ऑफ फ्लाइट भी जारी किया है. यह सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि भले ही वह इंसान शारीरिक रूप से वहां न गया हो, लेकिन उसका नाम चांद के पीछे से चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौटेगा. यह मानवता की सामूहिक जिज्ञासा का प्रतीक है कि हम एक प्रजाति के रूप में सितारों तक पहुंचने का सपना देखते हैं.

क्या ये नाम चांद पर ही रह जाएंगे?

नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यह नाम चांद पर रह जाएं. क्योंकि आर्टेमिस-2 एक फ्लाईबाई मिशन है. 10 दिनों तक चलने वाला यह मिशन चांद के करीब जाकर वापस धरती पर लौट आएगा. यह माइक्रोचिप इस मिशन में जाने वाले ओरियन कैप्सूल के साथ चांद के करीब जाएगी. वहां यह 10 दिनों तक चक्कर लगाएगी और फिर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वापस धरती पर सुरक्षित लौटेगी. वापसी के बाद इस चिप को नासा के संग्रहालय (Museum) या आर्काइव में एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है.

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भारत का 'चांद' कनेक्शन

इस मिशन में शामिल 56 लाख नामों में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा नाम भारत और ब्राजील जैसे देशों से भेजे गए हैं. जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, उन्हें नासा की ओर से एक डिजिटल बोर्डिंग पास मिला है, जिस पर उनका नाम और आर्टेमिस मिशन का लोगो बना हुआ है.

मिशन की आखिरी तैयारी

नासा के आर्टेमिस-2 मून मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. लॉन्च पैड 39B पर SLS रॉकेट अब पूरी तरह तैयार है. ईंधन भरने की प्रक्रिया और अंतिम सिस्टम चेक पूरे कर लिए गए हैं. फ्लोरिडा के तट पर 1 अप्रैल के लिए मौसम 80% अनुकूल बताया जा रहा है. अगर बारिश या आंधी आती है, तो लॉन्च को टाला जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी सब 'Go' मोड में है.

चांद पर नाम जाना क्यों है खास?

अगर आम भाषा में कहें, तो आर्टेमिस-2 के साथ उड़ान भरने वाले ये 56 लाख नाम यह संदेश देते हैं कि हम भले ही धरती पर हों, लेकिन हमारी कल्पनाएं चांद के पार पहुंच चुकी हैं. विज्ञान कहता है कि यह मिशन इंसान को मंगल ग्रह तक ले जाने की पहली सीढ़ी है. कल जब 'रीड वाइसमैन' और उनकी टीम चांद के पीछे से गुजरेगी, तो उनके साथ आपके और हमारे जैसे लाखों लोगों का वजूद भी वहां उनके साथ सफर कर रहा होगा.

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