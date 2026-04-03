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Hindi Newsविज्ञानक्यों ऑरेंज रंग के सूट पहनकर चांद पर निकले NASA के एस्ट्रोनॉट्स? जानें इन कपड़ों के पीछे का असली साइंस

क्यों 'ऑरेंज' रंग के सूट पहनकर चांद पर निकले NASA के एस्ट्रोनॉट्स? जानें इन कपड़ों के पीछे का असली साइंस

Artemis II Orange Spacesuits: कल जब आर्टेमिस-2 (Artemis II) के चारों जांबाज एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च पैड की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके चमकते हुए नारंगी रंग के स्पेससूट (Orange Spacesuit) ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. नीले आसमान और सफेद रॉकेट के बीच यह चटक नारंगी रंग केवल फैशन के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा साइंस और जीवन बचाने वाली टेक्नोलॉजी छिपी है. आइए, इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:08 AM IST
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क्यों 'ऑरेंज' रंग के सूट पहनकर चांद पर निकले NASA के एस्ट्रोनॉट्स? जानें इन कपड़ों के पीछे का असली साइंस

Artemis II Orange Spacesuits: जब भी हम एस्ट्रोनॉट की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में सफेद रंग का भारी-भरकम सूट आता है. लेकिन आर्टेमिस-2 (Artemis II) के चारों एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन को आपने चमकीले नारंगी (Bright Orange) रंग के सूट में देखा होगा. इन सूट्स को ओरियन क्रू सर्वाइवल सिस्टम (Orion Crew Survival System) कहा जाता है. यह सूट केवल फैशन के लिए नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने वाला एक चलता-फिरता 'छोटा स्पेसक्राफ्ट' है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि सफेद सूट को छोड़कर ये सभी एस्ट्रोनॉट्स इस मून मिशन के लिए इसी रंग और डिजाइन को क्यों चुना गया. तो आइए, समझते हैं कि अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने के लिए इसी रंग और डिजाइन को क्यों चुना गया?

'नारंगी' ही क्यों चुना गया?

इस खास रंग के पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी 'विजिबिलिटी' है. आर्टेमिस-2 मिशन का अंत प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन (Splashdown) के जरिए होगा. ऐसे में अगर किसी आपात स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल से बाहर निकलना पड़े, तो नीले समंदर में नारंगी रंग बचाव दल (Rescue Team) को सबसे जल्दी और दूर से दिखाई देगा. इसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहा जाता है. नासा ने इसे शटल युग के पंपकिन सूट (Pumpkin Suits) से प्रेरणा लेकर और भी आधुनिक तरीके से बनाया है.

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यह केवल कपड़ा नहीं, एक 'छोटा जहाज'

इन सूट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर ओरियन कैप्सूल में हवा का दबाव (Pressure) अचानक खत्म हो जाए, तो भी यह एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रख सकें. यह सूट एस्ट्रोनॉट्स के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, जिससे शून्य दबाव में उनके अंग सुरक्षित रहते हैं. इसमें पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला ऑक्सीजन और कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है.

'आर्टेमिस' बनाम 'अपोलो' के सूट

आपने अक्सर देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स सफेद रंग का सूट ही पहनते हैं. यह तब पहना जाता है जब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर 'स्पेसवॉक' करते हैं. सफेद रंग सूरज की तपिश को रिफ्लेक्ट करता है. जबकि नारंगी रंग के सूट को स्पेसक्राफ्ट के अंदर पहनने के लिए डिजाइन किया गया है. अपोलो मिशन के सूट भारी और सख्त थे, जिससे हिलना-डुलना मुश्किल था. इसलिए अब इस सूट को बहुत हल्का और लचीला बनाया गया है. इन्हें खास तौर पर ओरियन की सीटों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स आसानी से कैप्सूल के बटन दबा सकें और काम कर सकें.

आग और रेडिएशन से सुरक्षा

लॉन्च के समय रॉकेट के अंदर अत्यधिक ऊर्जा और तापमान होता है. ऐसे में इस सूट को आग-प्रतिरोधी परतों से बनाया गया है. अपोलो वाले सूट के मुकाबले, आर्टेमिस के ये नए सूट 360-डिग्री मूवमेंट की सुविधा देते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स भारी सूट में भी आसानी से हाथ-पैर हिला सकते हैं और टचस्क्रीन चला सकते हैं.

आर्टेमिस II मिशन का मकसद

यह 50 साल बाद चांद की ओर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है. इसका मुख्य काम SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा और कार्यक्षमता की जांच करना है. अगर ये सूट और स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम इस 10 दिन के सफर में सही साबित होते हैं, तो अगला कदम सीधे चांद पर उतरना होगा.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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