₹85,68,78,93,80,000 बर्बाद! क्यों ट्रंप ने कर दिया नासा के मिशन का 'नाश'? पूरी दुनिया में US की थू-थू

NASA Scraps Plan To Land 1st Woman And Person Of Colour On Moon: जिस नासा ने चांद पर इंसान को भेजने के लिए कभी सोवियत संघ को भी पीछे छोड़ दिया था. अब दुनिया के कई देश चांद पर इंसान को पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं तो नासा अपने वादे से पीछे हट गया है. नासा जिसने वादा किया था कि वह चांद पर पहली महिला और पहले अश्वेत (कलर्ड पर्सन) को उतारेगा. हालांकि अब नासा ने अपना यह प्लान छोड़ दिया है. जिसके बाद पूरी दुनिया में नासा और अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं, जिस मिशन में अब तक बहुत सारे पैसे लगाए जा चुके हैं, उस मिशन को नासा अचानक कैसे छोड़ सकता है, जानते हैं पूरी कहानी.

चांद पर नहीं जाएंगे पहली महिला और अश्वेत अंतरिक्ष यात्री

द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को छापा है. जिसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने 2027 आर्टेमिस मिशन में जो वादे किए थे उसे हटा दिया गया है. नासा के आर्टेमिस मिशन वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर पहले लिखा था 'नासा पहली महिला, पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतारेगा और नई तकनीकि के आधार पर नई खोज करेगा. लेकिन इस पेज का जो नया वर्जन नजर आ रहा, उसमें ये वाला हिस्सा हटा दिया गया है. जिसमें अब लिखा है कि नासा के आर्टेमिस अभियान के साथ हम वैज्ञानिक खोज, प्रौद्योगिकी उन्नति और मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारी के दौरान दूसरी दुनिया में रहने और काम करने का तरीका सीखने के लिए चंद्रमा की खोज कर रहे हैं. द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार इसकी जानकारी न्यूजपेपर ऑरलैंडो सेंटिनल द्वारा दी गई थी.

जानें किस आधार पर नासा ने छोड़ा ये मिशन

इस मिशन से नासा के पीछे हटने की वजह कोई और नहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियां है. जबसे ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने अमेरिका की जितनी फेडरल (केंद्रीय) एजेंसियां हैं, उन्हें विविधता, समानता और समावेशन (DEI) की प्रथाओं को खत्म करने का निर्देश दे दिया है. रिपोर्ट के अनुसार नासा के प्रवक्ता एलार्ड ब्यूटेल ने गार्जियन को ईमेल किए गए एक बयान में कहा: "राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश को ध्यान में रखते हुए, हम नासा के आर्टेमिस कैंपेन के हिस्से के रूप में चंद्र सतह पर चालक दल भेजने की योजना के संबंध में अपनी भाषा को अपडेट कर रहे हैं. हम अपनी एजेंसी के लिए ट्रंप प्रशासन की योजनाओं और सभी के लाभ के लिए चंद्रमा और मंगल पर खोज का विस्तार करने के बारे में और अधिक सीखने के लिए उत्सुक हैं."

