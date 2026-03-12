अंतरिक्ष में फंस जाएं Astronaut तो क्या करता है NASA? सुनीता विलियम्स केस से सामने आई थी सच्चाई

NASA Emergency Rescue Plan: अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को लेकर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि अगर कोई मिशन फेल हो जाए या रॉकेट में कोई खराबी आ जाए तो क्या होगा? अंतरिक्ष में भेजने वाली NASA के पास उन्हें तुरंत बचाने के लिए कोई इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होता भी है या नहीं? यह सवाल उस समय और ज्यादा चर्चा में आया जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो सिर्फ 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन बढ़कर करीब 9 महीने तक लंबा हो गया. दरअसल सुनाता और बुच जिस बोइंग के Starliner स्पेसक्राफ्ट से गए थे उसमें थ्रस्टर से जुड़ी खराबी आ गई थी जिससे उनका सुरक्षित लौटना संभव नहीं था.

अंतरिक्ष क्षेत्र में नासा को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है लेकिन बीते साल स्पेस से लौटी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ हुई घटना ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इतने बड़े मिशन के लिए नासा के पास कोई बैकअप या रेस्क्यू रॉकेट क्यों नहीं था?

पुराने समय की तरह क्यों नहीं हैं रेस्क्यू रॉकेट?

कोल्ड वॉर के दौर में स्पेस एजेंसियां किसी भी अनहोनी के लिए स्टैंडबाय पर रॉकेट रखती थीं. लेकिन अब सच्चाई दूसरी है. जानकारों के मुताबिक एक ऐसे रॉकेट को स्टैंडबाय पर रखना जिसका इस्तेमाल शायद कभी न हो बहुत ही खर्चीला होता है. अब नासा पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों जैसे SpaceX और Boeing पर निर्भर है. जब बोइंग के स्टारलाइनर में खराबी आई तो नासा के पास अपना कोई निजी बोइंग नहीं था. यही वजह है कि नासा को मजबूरन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की मदद लेनी पड़ी.

Add Zee News as a Preferred Source

नासा बचाव नहीं एडजस्टमेंट करता है

डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा को तब झटका लगा जब बोइंग के स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी आ गई. नासा का अभी इमरजेंसी प्लान किसी विशेष रेस्क्यू मिशन को भेजने के बजाय आने वाले शेड्यूल मिशन में ही फंसे हुए यात्रियों को जगह देना है. सुनीता और बुच के मामले में यही हुआ भी था. उन्हें स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन मिशन में खाली सीटों के जरिए वापस वहां से लाया गया. यही वजह है कि 8 दिन का मिशन 9 महीने में बदल गया.

क्या खतरे में होते हैं अंतरिक्ष यात्री?

भले ही वापसी का रास्ता लंबा हो गया हो, लेकिन नासा का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी पर यात्रियों की जान को कोई खतरा नहीं है.

ISS पर हमेशा 6 महीने का राशन-पानी और ऑक्सीजन रहता है.

ये भी पढे़ंः नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखते ही क्या कहा था? 57 साल बाद वायरल हुई बातचीत!

ISS पर मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम 98% पानी यानी पसीने और यूरिन को रिसाइकिल कर दोबारा पीने लायक बना देता है.

इसके साथ ही बिना गुरुत्वाकर्षण के हड्डियों और मांसपेशियों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वहां रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की खास मशीनें भी हैं.

ये भी पढे़ंः 10,00,00,00,00,00,000 जेट इंजनों के बराबर चिल्ला रहा है सूरज, बस इसलिए नहीं आती आवाज