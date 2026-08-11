चांद पर बसेगा इंसानी शहर! NASA ने ISRO को 'मून बेस' प्रोजेक्ट में क्यों दिया न्योता? भारत को इससे क्या फायदा?

NASA invites ISRO moon base programme: चांद पर पहली इंसानी बस्ती बसाने के मिशन में अब भारत भी अहम भूमिका निभाएगा. नासा (NASA) ने इसरो (ISRO) को अपने 'मून बेस' प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया है. चंद्रयान-3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है, और इसी अनुभव का फायदा उठाकर दोनों देश अब अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में हैं.
नासा के ISRO को दिए गए इस आमंत्रण का मतलब ये है कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत और अमेरिका के रिश्ते एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गए हैं. यह प्रस्ताव चांद पर इंसानों की स्थायी बस्ती बसाने के मिशन का हिस्सा है.
मून बेस प्रोजेक्ट का आसान मतलब है कि चांद पर इंसानों के रहने के लिए एक पक्का घर या स्टेशन बनाना. इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) के पास विकसित किया जा रहा है. पहले वैज्ञानिक चांद पर सिर्फ कुछ घंटों या दिनों के लिए जाते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट का मकसद वहां इंसानों को लंबे समय तक बसाना है.
इस ठिकाने की मदद से चांद पर मौजूद बर्फ का इस्तेमाल पीने के पानी, सांस लेने की ऑक्सीजन और रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाएगा. इसके अलावा, चांद पर गुरुत्वाकर्षण (खिंचाव) बहुत कम होने की वजह से वहां से रॉकेट छोड़ना पृथ्वी की तुलना में बेहद आसान और सस्ता होगा, जिससे भविष्य में मंगल ग्रह (Mars) जैसे दूर के मिशनों पर जाना आसान हो जाएगा.
चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही 'मून बेस' बनाने के पीछे एक बड़ी वजह है वहां की अंधेरी खाइयों में जमी बर्फ (पानी) का होना. इस बर्फ को पीने के पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के ईंधन में बदला जा सकता है.
यहीं पर भारत की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव के बेहद करीब 'सॉफ्ट लैंडिंग' में सफलता हासिल की है. चंद्रयान-3 के 'विक्रम लैंडर' और 'प्रज्ञान रोवर' ने अगस्त 2023 में जिस स्थान ('शिव शक्ति प्वाइंट') पर लैंडिंग की थी, वह इसी क्षेत्र का हिस्सा है. भारत के पास इस दुर्गम इलाके में काम करने का अनूठा अनुभव और डेटा है, जिसकी जरूरत नासा को अपने मून बेस के लिए है.
हाल ही में भारत-अमेरिका के बीच 'आर्टिमिस अकॉर्ड्स' (Artemis Accords) के तहत ओपन साइंटिफिक डेटा शेयरिंग पर सहमति बनी है. इसका सीधा मतलब यह है कि नासा और इसरो अपने-अपने अंतरिक्ष अभियानों के वैज्ञानिक आंकड़े और जानकारियां एक-दूसरे के साथ बिना किसी बाधा के साझा करेंगे.
1. मुफ्त में मिलेगी बरसों की रिसर्च: नासा दशकों से अंतरिक्ष पर काम कर रहा है. अब भारतीय वैज्ञानिकों को नासा की पुरानी और नई खोजों का पूरा डेटा आसानी से मिल जाएगा, जिससे उन्हें नए सिरे से रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी.
2. पैसे और समय की भारी बचत: जिस जानकारी के लिए भारत को अलग से महंगे सैटेलाइट या रॉकेट भेजने पड़ते, वह डेटा नासा से सीधे मिल जाएगा. इससे देश के करोड़ों रुपये और सालों का समय बचेगा.
3. 'गगनयान' मिशन होगा आसान: भारत अपने वैज्ञानिकों को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने ('गगनयान' मिशन) की तैयारी कर रहा है. इंसानों को अंतरिक्ष में सुरक्षित रखने और ऑक्सीजन-भोजन जैसी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने में नासा का पुराना अनुभव भारत के बहुत काम आएगा.
4. 'चंद्रयान-3' की खोज बनेगी और मजबूत: भारत के चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की जो अनोखी जानकारी जुटाई है, उसे नासा के डेटा के साथ मिलाकर देखा जाएगा. इससे चांद पर पानी और कीमती खनिजों की खोज और ज्यादा सटीक हो जाएगी.
5. स्टूडेंट्स और प्राइवेट कंपनियों को फायदा: यह डेटा सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं रहेगा. भारत के कॉलेज स्टूडेंट्स, रिसर्च करने वाले युवाओं और स्पेस से जुड़ी नई प्राइवेट कंपनियों (Startups) को भी यह जानकारी मिलेगी, जिससे देश में नए रोजगार और इनोवेशन बढ़ेंगे.
भारत ने 'स्पेस विजन 2047' के तहत 2040 तक अपने नागरिकों को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखा है. वहीं नासा और इसरो का NISAR सैटेलाइट प्रोजेक्ट (दुनिया का सबसे महंगा अर्थ-ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट) पहले से ही दोनों देशों के गहरे तकनीकी भरोसे का सबूत है. अब नासा द्वारा मून बेस के लिए मिला यह आमंत्रण दिखाता है कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक छोटा सहयोगी नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में एक बराबर का मजबूत साझेदार मानता है. यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है, तो आने वाले समय में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी एक देश का दबदबा नहीं, बल्कि भारत-अमेरिका की ऐतिहासिक साझेदारी की नई मिसाल देखने को मिलेगी.
प्रश्न 1. नासा ने इसरो को किस प्रोजेक्ट में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है?
उत्तर: नासा ने इसरो को अपने 'मून बेस प्रोग्राम' (Moon Base Programme) में शामिल होने का निमंत्रण दिया है. इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इंसानों के रहने के लिए एक स्थायी ठिकाना (Lunar Outpost) स्थापित करना है.
प्रश्न 2. नासा और इसरो के बीच यह फैसला कहां और कब हुआ?
उत्तर: यह प्रस्ताव 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो (ISRO) मुख्यालय में आयोजित 'भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह' (CSJWG) की 9वीं बैठक के दौरान दिया गया.
प्रश्न 3. नासा के 'मून बेस' प्रोजेक्ट के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव (South Pole) क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: चांद के दक्षिणी ध्रुव की गहरी और अंधेरी खाइयों (Craters) में पानी (बर्फ के रूप में) मौजूद है. इस बर्फ का उपयोग पीने के पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के ईंधन में किया जा सकता है, जो इंसानों को वहां रहने में मदद करेगा.
प्रश्न 4. इस प्रोजेक्ट में भारत और 'चंद्रयान-3' की भूमिका क्यों खास है?
उत्तर: भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश है, जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास 'सॉफ्ट लैंडिंग' (चंद्रयान-3 के जरिए) में सफलता हासिल की है. इस दुर्गम इलाके में काम करने का अनूठा तकनीकी अनुभव और डेटा इसरो के पास है, जो नासा के लिए बेहद उपयोगी है.
प्रश्न 5. 'ओपन साइंटिफिक डेटा शेयरिंग' से भारत को क्या फायदा होगा?
उत्तर: इस समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के साथ वैज्ञानिक आंकड़े और डेटा साझा करेंगे. इससे भारतीय वैज्ञानिकों को नासा के विशाल रिसर्च डेटा तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे भारत के 'गगनयान' और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को बड़ी मदद मिलेगी.