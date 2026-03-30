चांद के इतने करीब जाकर भी क्यों 'लैंड' नहीं करेंगे NASA के जांबाज! आखिर 54 साल बाद भी क्यों अधूरा रहेगा सपना, ये रही बड़ी वजह

NASA Artemis 2 Mission: 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, जब आखिरी बार किसी इंसान ने चांद की धूल पर अपने निशान छोड़े थे. अब Artemis II मिशन के जरिए नासा (NASA) एक बार फिर इंसानों को चांद के पास भेज रहा है. लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ये एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ चांद का दीदार करके वापस आ जाएंगे, वहां उतरेंगे नहीं. आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चांद तक पहुंचकर भी एस्ट्रोनॉट्स वहां उतर नहीं सकते हैं. 1970 के दशक के बाद यह पहली बार है जब इंसान चांद के इतने करीब जाएगा, लेकिन सतह पर उतरने के लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा. आइए, उन बड़ी वजहों को समझते हैं जिन्होंने नासा को चांद की लैंडिंग टालने पर मजबूर कर दिया.

लैंडर अभी 'तैयार' नहीं है

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, एस्ट्रोनॉट्स चांद पर नहीं उतर रहे, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नासा के पास फिलहाल लैंडर तैयार नहीं है, जो एस्ट्रोनॉट्स को ओरियन कैप्सूल से निकालकर चांद की सतह पर सुरक्षित उतार सके. नासा ने स्पेसएक्स (SpaceX) के स्टारशिप (Starship) को मून लैंडर के रूप में चुना है. लेकिन स्टारशिप अभी टेस्ट के दौर में है. जब तक इसके कई सफल मानवरहित ट्रायल नहीं हो जाते, नासा इंसानों की जान खतरे में नहीं डाल सकता है. अभी ओरियन कैप्सूल और लैंडर को अंतरिक्ष में एक-दूसरे से जुड़ना (Docking) होगा, जिसकी जटिल टेक्नोलॉजी का टेस्ट आर्टेमिस-3 में किया जाना है.

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हीट शील्ड का 'सस्पेंस': जान का खतरा!

अभी नासा के सामने सबसे बड़ी चिंता ओरियन (Orion) कैप्सूल की सुरक्षा को लेकर है. 2022 के मानवरहित मिशन (Artemis I) के दौरान देखा गया कि जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में वापस लौट रहा था, तो उसकी हीट शील्ड (Heat Shield) उम्मीद से ज्यादा घिस गई थी. अगर हीट शील्ड सही से काम नहीं करती, तो वापसी के समय कैप्सूल जल सकता है. नासा का कहना है कि जब तक वे इस इरोशन (Erosion) की गुत्थी पूरी तरह सुलझा नहीं लेते, तब तक इंसानों को सीधे लैंडिंग जैसे खतरनाक मिशन पर भेजना ठीक नहीं होगा.

'स्पेस सूट' का तैयार न होना

सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन चांद पर चलने के लिए जो खास मॉडर्न स्पेस सूट (Next-gen Spacesuits) चाहिए, वे अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं. अपोलो मिशन वाले पुराने सूट अब काम नहीं आएंगे. नए सूट्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वे चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) की खतरनाक ठंड और नुकीली धूल को भी झेल सकें. इन सूट्स को बनाने वाली कंपनी (Axiom Space) अभी इनके डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर काम कर रही है, जिसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है.

सुरक्षा और 'टेस्ट ड्राइव' जरूरी

आर्टेमिस-2 असल में एक क्रू टेस्ट फ्लाइट है. 1972 के बाद से टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल चुकी है. ऐसे में पहली बार ओरियन कैप्सूल में चार इंसान चांद की तरफ जा रहे हैं. अब नासा यह देखना चाहता है कि क्या कैप्सूल का ऑक्सीजन, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर सिस्टम 10 दिनों तक सही काम करता है या नहीं. क्योंकि गहरे अंतरिक्ष में विकिरण (Radiation) बहुत ज्यादा होता है. सतह पर उतरने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ओरियन की 'शील्ड' एस्ट्रोनॉट्स को कैंसरकारी किरणों से बचा पा रही है या नहीं.

तो फिर Artemis II का क्या फायदा?

भले ही ये एस्ट्रोनॉट्स चांद पर न उतरें, लेकिन यह मिशन एक लाइव रिहर्सल की तरह है. यह साबित करेगा कि इंसान फिर से गहरे अंतरिक्ष में जाने और सुरक्षित लौटने के काबिल है या नहीं. इस मिशन में यह चेक किया जाएगा कि क्या ओरियन का 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' इंसानों को अंतरिक्ष के जानलेवा माहौल में जिंदा रख सकता है या नहीं. अगर यह मिशन सफल रहा, तो नासा 2027 या 2028 (Artemis III/IV) तक इंसानों को चांद पर उतारने की हिम्मत जुटा पाएगा. इसकी सफलता के बाद ही आर्टेमिस-3 का रास्ता साफ होगा, जिसमें पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति के चांद पर कदम रखने की उम्मीद है.

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