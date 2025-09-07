NASA: क्यों लॉन्च से पहले ही रद्द कर दिया गया था Voyager 3 मिशन? इसके पीछ है हैरान कर देने वाली वजह

NASA Space Satellites: वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दो ऐसे ऐतिहासिक मिशन हैं जो हमेशा इंसानों की छाप को अंतरिक्ष में रखेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि NASA ने एक तीसरे वॉयेजर मिशन की योजना बनाई थी जो कभी पूरा नहीं हो पाया? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था. इन दोनों ने प्लूटो, बृहस्पति और शनि की चंद्रमाओं और अंतरिक्ष की भी जांच की. अभी ये दोनों मिशन स्पेस में डाटा इकट्ठा करते हुए एक लंबी यात्रा पर है.

क्यों लॉन्च नहीं हुआ Voyager 3?

पैसों के कमी की वजह वॉयेजर 3 मिशन को लॉन्च होने से पहले ही बंद कर दिया गया गया था. NASA का मानना था कि, वॉयेजर 1 और 2 पहले ही बाहरी सौरमंडल की खोज के लिए जा चुके थे. इसलिए तीसरे मिशन पर और पैसे खर्च करना सही नहीं होगा. इसके अलावा NASA गैलीलियो, कैसिनो और न्यू होराइजन्स जैसे दूसरे मिशनों पर अपना पैसा लगाना चाहती थी.

यह भी पढ़ें: सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन...क्या होगा अगर पूरी धरती पर आ जाए एकसाथ भूकंप? मचेगी भयानक तबाही

Add Zee News as a Preferred Source

और क्या वजहें थीं?

Voyager 3 Mission को बंद करने का सबसे बड़ा कारण था कि पहले के 2 मिशनों को भी कैसे बनाया गया था. उन्हें एक खास समय पर इसलिए लॉन्च किया गया था जिससे वो सौरमंडल में उस जगह तक पहुंच सके जहां Grand Tour Alignment होने वाला था. उन्हें 1977 में एक ही समय पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो ग्रहों के Gravity की मदद लेकर अपनी यात्रा पूरी कर सकें.

यह भी पढें: मंगल ग्रह पर 'कछुआ' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

वॉयेजर 3 क्या करने वाला था?

इस योजना में वॉयेजर 3 को सूर्य के ग्रैविटी की मदद से आगे बढ़ाना था. इसके मुताबिक, वॉयेजर 3 को सूर्य की खगोलीय इकाई(AU)की दूरी पर पहुंचना था. वहां से सूर्य के ग्रैविटी लेंस का इस्तेमाल करके दूर के ग्रहों की साफ तस्वीरें लेता. अगर यह मिशन पूरा हो जाता तो इंसान दूसरे ग्रहों के बारे में और भी आसानी से जाना जा सकता.