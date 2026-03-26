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COVID-19 New Variant: क्या है Cicada? क्यों रखा गया खतरनाक कीड़े पर नाम? शोर मचा-मचाकर दे देते हैं कान में दर्द

New COVID Variant 'Cicada': कोरोना के नए वेरिएंट 'Cicada' (सिकाडा) का नाम केवल इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा साइंस है. वैज्ञानिकों ने इसे यह नाम इसलिए दिया क्योंकि इसका व्यवहार सिकाडा कीड़ों (एक प्रकार का झींगुर) से मिलता जुलता है. सिकाडा एक ऐसा कीड़ा है, जो सालों तक जमीन के नीचे सुप्त अवस्था (Inactivity) में रहता है और फिर अचानक लाखों की संख्या में बाहर आता है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:57 PM IST
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COVID-19 New Variant: क्या है Cicada? क्यों रखा गया खतरनाक कीड़े पर नाम? शोर मचा-मचाकर दे देते हैं कान में दर्द

New COVID Variant 'Cicada': दुनिया अभी पुराने COVID वेरिएंट्स से उबर ही रही थी कि अमेरिका में कोरोना का एक नया वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है. वैज्ञानिकों ने इसका नाम 'Cicada' (BA.3.2) दिया है. Centres for Disease Control and Prevention (CDC) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह वेरिएंट अमेरिका के 25 राज्यों में पाया गया है. इसकी खास बात यह है कि इसमें 70 से 75 म्यूटेशन हैं, जो इसे अब तक के सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाले वेरिएंट्स में से एक बनाते हैं. इसके फैलने का पैटर्न और कुछ म्यूटेशन को देखते हुए ही वैज्ञानिकों ने इसे 'सिकाडा' नाम दिया है. फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. हम यहां आपको इसके नाम की कहानी और यह कितना खतरनाक है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

इसे 'Cicada' क्यों कहा जा रहा है?

वैज्ञानिकों ने इस नए COVID वेरिएंट का नाम 'Cicada' रखा है. 'सिकाडा' एक खास प्रकार के झींगुर का नाम होता है, जो लंबे समय तक जमीन के नीचे रहने के बाद अचानक लाखों की संख्या में बाहर आता है. यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट (BA.3.2) का नाम सिकाडा रखा है. यह साल 2022 की शुरुआत से शांत पड़ा था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डॉर्मेंट (सुप्त) अवस्था में था और अब अचानक नए और घातक म्यूटेशन के साथ वापस लौटा है. यह वेरिएंट (BA.3.2) पहली बार 2024 के अंत में दक्षिण अफ्रीका में दिखा था, लेकिन महीनों तक शांत रहने के बाद अब यह अचानक अमेरिका और यूरोप में तेजी से फैलने लगा है.

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क्या होता है Cicada?

सिकाडा एक उड़ने वाला कीट (Insect) है. इसके आप बड़े पारदर्शी पंखों के साथ चौड़े सिर और उभरी हुई लाल या काली आंखों से पहचान सकते हैं. यह दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में इसकी मौजूदगी बहुत चर्चा में रहती है. यह किट हर साल गर्मियों में दिखाई देते हैं. ये कीड़े 13 या 17 साल तक जमीन के नीचे सोते रहते हैं. ये जमीन के नीचे पेड़ों की जड़ों का रस पीकर जीवित रहते हैं और ठीक 13 या 17 साल बाद करोड़ों की संख्या में एक साथ बाहर निकलते हैं. इनकी आवाज 100 डेसिबल से भी ऊपर जा सकती है. यह एक आम आदमी के लिए कान फोड़ देने वाला शोर हो सकता है. अब इसके इन्ही सब गुणों के देखते हुए COVID-19 के नए वेरिएंट (BA.3.2) को वैज्ञानिकों ने 'सिकाडा' निकनेम दिया है. 

स्पाइक प्रोटीन में 'सेंधमारी'

वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट के 'स्पाइक प्रोटीन' में 30 से ज्यादा नए म्यूटेशन देखें हैं. विज्ञान की भाषा में इसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट (Antigenic Drift) कहा जाता है, जहां वायरस अपने आप को इतना बदल लेता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे पहचान नहीं पाती. इस वेरिएंट की चिपकने की शक्ति (Binding Affinity) पिछले किसी भी वेरिएंट्स के मुकाबले 40% ज्यादा पाई गई है, जिससे यह बहुत कम समय में संक्रमण फैला देता है.

'इम्यून एस्केप' का विज्ञान

इसकी सबसे चिंताजनक बात यह है कि सिकाडा वेरिएंट हमारी मेमोरी सेल्स (Memory B-cells) को कमजोर कर रहा है. जिन लोगों ने वैक्सीन ली है या जिन्हें पहले कोविड हो चुका है, उनके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज इस वायरस को पुराना दुश्मन समझकर ढूंढती हैं. लेकिन सिकाडा ने अपना आकार बदल लिया है, जिससे एंटीबॉडीज उसे पकड़ नहीं पातीं.

क्या 'अपडेटेड' वैक्सीन काम करेगी?

विज्ञान कहता है कि हमारी पुरानी वैक्सीन (Original Strain) अब इस पर बहुत कम असरदार है. अमेरिका में दी जा रही नई 'अपडेटेड' वैक्सीन इस वेरिएंट के काफी करीब है, इसलिए यह गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को 60-70% तक कम कर सकती है. वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं कि विटामिन डी और जिंक जैसे तत्व हमारी इननेट इम्यूनिटी (Innate Immunity) को मजबूत रखते हैं, जो किसी भी वेरिएंट के शुरुआती हमले को कमजोर कर सकते हैं.

मौसम और वातावरण का असर

सिकाडा कीड़े एक खास तापमान मिलने पर बाहर निकलते हैं. वैज्ञानिकों का रिसर्च बताता है कि BA.3.2 ने भी बदलते मौसम और ठंडी हवाओं के साथ खुद को ढाल लिया है. यह वेरिएंट कम तापमान में ज्यादा देर तक सक्रिय रहने की क्षमता विकसित कर चुका है, जो इसे और भी संक्रामक बनाता है.

क्या हैं 'सिकाडा' के विशेष लक्षण?

सामान्य सर्दी जुकाम से अलग, सिकाडा वेरिएंट शरीर के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट (ऊपरी श्वसन तंत्र) पर ज्यादा गहरा असर कर रहा है. यह वायरस गले की म्यूकोसल लाइनिंग को तेजी से प्रभावित करता है, जिससे खाना निगलने में भी कांटे जैसी चुभन महसूस होती है. इसमें थकान का स्तर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह वायरस शरीर की ऊर्जा कोशिकाओं (Mitochondria) पर दबाव डालता है. इससे आपको न्यूरोलॉजिकल थकान महसूस होती है. 

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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